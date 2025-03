Společnost ExaGrid byla oceněna umístěním v průvodci CRN® Partner Program Guide pro rok 2025

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20250325663590/cs/

Rozsáhlá podpora a zdroje, které dodavatelé technologií nabízejí prostřednictvím svých partnerských programů, jsou pro poskytovatele řešení, kteří posuzují, se kterými IT dodavateli, poskytovateli služeb a distributory se spojit při budování technologických řešení světové úrovně, rozhodujícím faktorem. Prvky programů, jako jsou finanční pobídky, podpora prodeje a marketingu, školení a certifikace, technická podpora a další, mohou dodavatele odlišit a hrát klíčovou roli při podpoře dlouhodobého růstu a ziskovosti jejich partnerů.

Pro potřeby průvodce Partner Program Guide pro roku hodnotil výzkumný tým společnosti CRN dodavatele na základě programových požadavků a nabídek, jako jsou školení a vzdělávání partnerů, předprodejní a poprodejní podpora, marketingové programy a zdroje, technická podpora a komunikace.

„Společnost ExaGrid je poctěna zařazením do průvodce CRN Partner Program Guide pro rok 2025,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Společnost ExaGrid léta zdokonalovala svůj přístup k prodejcům a věříme, že máme jeden z nejsilnějších prodejních programů v oboru. Naši obchodní partneři vědí, že vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid funguje dobře a obsahuje mnoho jedinečných výhod, které zlepšují výkon zálohování a obnovy v zálohovacím prostředí zákazníka, nabízí nejkomplexnější zabezpečení a obnovu po ransomwaru a poskytuje svým zákazníkům neuvěřitelnou zákaznickou podporu, takže s důvěrou doporučují zákazníkům používat ExaGrid.“

Společnost ExaGrid spolupracuje s prodejci a distributory po celém světě. Programy ExaGrid jsou navrženy tak, aby byly pro partnery snadné, s podporou obchodního týmu ExaGrid a bez závazků k milníkům. Společnost ExaGrid je známá tím, že má systém vrstveného zálohovacího úložiště, který „prostě funguje“, není předimenzovaný ani poddimenzovaný a poskytuje svým zákazníkům nejlepší zákaznickou podporu v oboru od přiděleného inženýra technické podpory 2. úrovně, což zajišťuje, že o zákazníky partnerů je dobře postaráno. Společnost ExaGrid poskytuje svým prodejním partnerům registrační program na ochranu účtů a marží a pobídky SPIF.

„Zařazení do průvodci CRN Partner Program Guide pro rok 2025 podtrhuje odhodlání těchto dodavatelů technologií rozvíjet se společně s poskytovateli řešení, podporovat inovace a vzájemný úspěch,“ řekla Jennifer Follett, viceprezidentka pro obsah v USA a výkonná redaktorka CRN ve společnosti The Channel Company. „Tento zásadní každoroční projekt umožňuje poskytovatelům řešení identifikovat dodavatele, kteří jsou odhodláni vylepšovat své partnerské programy a plnit neustále se měnící obchodní potřeby prodejního kanálu a koncových zákazníků. Průvodce poskytuje hluboký vhled do charakteristické hodnoty jednotlivých partnerských programů, takže poskytovatelé řešení mohou s jistotou činit strategická partnerská rozhodnutí."

Průvodce 2025 Partner Program Guide bude uveden v publikaci CRN v dubnu 2025 a bude zveřejněn on-line na adrese: https://www.crn.com/partner-program-guide/ppg2025

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

O společnosti The Channel Company

Společnost The Channel Company (TCC) je globálním lídrem v oblasti růstu prodejních kanálů pro přední světové technologické značky. Urychlujeme úspěch ve strategických kanálech pro dodavatele technologií, poskytovatele řešení a koncové uživatele díky předním mediálním značkám, integrovaným marketingovým službám a službám pro pořádání akcí, strategickému poradenství a exkluzivním informacím o trhu a publiku. TCC je portfoliovou společností investičních fondů spravovaných společností EagleTree Capital, soukromou kapitálovou společností se sídlem v New Yorku. Více informacé je k dispozici na thechannelco.com.

Sledujte společnost The Channel Company: LinkedIn, X a Facebook.

© 2025The Channel Company, Inc. CRN je registrovaná ochranná známka společnosti The Channel Company, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250325663590/cs/

Kontakty:

Kontakt na společnost The Channel Company:

Kristin DaSilva

The Channel Company

kdasilva@thechannelcompany.com

Kontakt na společnost ExaGrid:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

Zdroj: ExaGrid