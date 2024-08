Společnost ExaGrid byla zařazena do prestižního žebříčku MES Midmarket 100

Společnost ExaGrid ®, jediné řešení v oboru pro vrstvené zálohování dat s funkcí Retention Time-Lock, které zahrnuje vrstvu nesměřující k síti (vytváří vrstvenou vzduchovou mezeru), zpožděné mazání a neměnnost pro obnovu po ransomwaru, dnes oznámila, že společnost MES Computing, značka společnosti The Channel Company, ocenila společnost ExaGrid jejím zařazením na seznam 2024 MES Midmarket 100.

MES Midmarket 100 oceňuje špičkové dodavatele, kteří se osvědčili jako pokrokoví poskytovatelé technologií nabízející produkty a služby, jež podporují středně velké organizace a podporují růst a inovace těchto zákazníků.

Společnost MES Computing definuje střední trh jako organizaci s ročními příjmy 50 milionů až dvě miliardy dolarů a/nebo 100 - 2500 celkově podporovaných uživatelů/míst. Společnosti byly vybrány na základě jejich strategie pro vstup na trh, způsobu obsluhy středního trhu a síly jejich portfolia produktů pro středně velký trh.

"Seznam MES Computing Midmarket 100 oceňuje klíčové dodavatele v oboru, kteří investují do uspokojování technologických potřeb středně velkých organizací. Produkty a služby, které tito výrobci nabízejí, pomáhají středně velkým podnikům inovovat, růst a prosperovat,“ uvedla Samara Lynn, senior editorka MES Computing, The Channel Company. "Středně velké podniky jsou rozhodujícím motorem americké ekonomiky a my se těšíme na to, jak naši ocenění Midmarket 100 budou i nadále sloužit tomuto životně důležitému segmentu trhu.“

Středně velké organizace mají komplexní soubor požadavků, mezi které patří: práce v široké škále operačních systémů, síťových topologií a distribuovaných prostředí, požadavky na zabezpečení a řízení růstu dat. Kromě toho mají tyto organizace omezené IT zdroje a rozpočty. Úložiště ExaGrid pro vrstvené zálohování se snadno spravují a bezproblémově spolupracují s předními zálohovacími aplikacemi v oboru, takže organizace může zachovat investice do stávajících zálohovacích aplikací a procesů. Společnost ExaGrid poskytuje nejrychlejší zálohování a obnovení, nízké náklady na dlouhodobé uchovávání a komplexní zabezpečení. Škálovatelná architektura ExaGrid navíc umožňuje organizacím platit podle toho, jak rostou, a eliminuje nákladné upgrady na vysokozdvižné vozíky. Produktová řada ExaGrid se skládá z modelů zařízení 2U - nabízí efektivní využití prostoru v racku pro úsporu nákladů na úložiště, napájení a chlazení a zároveň umožňuje zálohování velkých objemů dat a jejich budoucí růst.

"Vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid nabízí to, co organizace ze středního a velkého segmentu potřebují pro své zálohovací úložiště: škálovatelnou architekturu, která umožňuje organizacím přidávat zařízení podle toho, jak rostou jejich data, takže platí pouze za to, co potřebují,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. "Když organizace vyhodnocují zálohovací řešení a společnost, která může nejlépe splnit jejich zálohovací potřeby a řešit jejich problémy, stále více IT organizací zjišťuje, že ExaGrid nabízí řešení, které se snadno instaluje a spravuje, splňuje všechny požadavky a nabízí nejlepší obnovu po ransomwaru, a to vše za nízkou cenu.“

Seznam MES Computing Midmarket 100 je k dispozici online na adrese https://www.mescomputing.com/midmarket100

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou ("Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení "Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktů Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

O společnosti The Channel Company

Společnost The Channel Company umožňuje průlomový výkon IT kanálů díky našim dominantním médiím, poutavým akcím, odbornému poradenství a vzdělávání a inovativním marketingovým službám a platformám. Jako katalyzátor kanálu propojujeme a posilujeme dodavatele technologií, poskytovatele řešení a koncové uživatele. Opíráme se o více než 40 let bezkonkurenčních zkušeností s kanálem a čerpáme z našich hlubokých znalostí, abychom vymysleli nová inovativní řešení pro stále se vyvíjející výzvy na technologickém trhu. www.thechannelcompany.com

Sledujte společnost The Channel Company na: Twitteru, LinkedIn a Facebooku.

© 2024 The Channel Company, Inc. Logo společnosti The Channel Company je registrovaná ochranná známka společnosti The Channel Company, Inc. Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240815913984/cs/

Kontakt:

Kontakt společnosti ExaGrid pro média:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

Kontakt společnosti The Channel Company:

Samara Lynn

The Channel Company

slynn@thechannelcompany.com

Zdroj: ExaGrid