Společnost ExaGrid dosahuje významného milníku v počtu zákazníků

Autor:
  8:33
Marlborough (Massachusetts) 20. února 2026 (PROTEXT/BusinessWire) - Více než 5000 organizací po celém světě aktivně využívá vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid

Společnost ExaGrid®, lídr v oblasti vrstveného zálohovacího úložiště („Tiered Backup Storage“), dnes oznámila, že více než 5000 zákazníků aktivně využívá její zálohovací úložiště v kombinaci s předními zálohovacími aplikacemi, jako jsou Veeam, Commvault, NetBackup, Rubrik, Arcserve, Acronis, SQL Dumps, Oracle RMAN Direct, HYCU a mnoho dalších zálohovacích aplikací a nástrojů.

Společnost ExaGrid dosáhla řady významných milníků, mimo jiné:

• skóre +81 NPS

- Nejvyšší v odvětví zálohovacích úložišť

• Více než 300 zveřejněných zákaznických referencí o zálohovacím úložišti na svých webových stránkách

- Více než všichni konkurenti dohromady

• Více než 200 hodnocení na Gartner Peer Insights

- S vysokým hodnocením 4,8/5 hvězdiček

• 24 oborových ocenění za poslední 3 roky

- Více než kterýkoli jiný poskytovatel zálohovacího úložiště

• Více než 20 po sobě jdoucích čtvrtletí s pozitivním výsledkem: volné cash flow, P&L a EBITDA

„Společnost ExaGrid si uvědomila, že používání standardního primárního úložiště za zálohovací aplikací nepředstavuje dostatečně robustní řešení a při jakékoli úrovni retence je velmi nákladné a zároveň zranitelné vůči bezpečnostním útokům. Zařízení s inline deduplikací, jako je Dell Data Domain, jsou pomalá při zálohování i obnově, nejsou škálovatelná a jsou zranitelná vůči bezpečnostním útokům. Společnost ExaGrid vytvořil zcela novou architekturu nazvanou „Tiered Backup Storage“ (vrstvené zálohovací úložiště), která nabízí jedinečnou přední vrstvu „Landing Zone“ pro rychlé zálohy a obnovu, skutečnou škálovatelnou architekturu typu scale-out, díky níž zůstává zálohovací okno při růstu dat stejně dlouhé, a velmi komplexní přístup k obnově po ransomwaru s funkcí Retention Time-Lock (RTL). Funkce RTL zahrnuje nesíťovou vrstvu, funkci Auto Detect & Guard, politiku zpožděného mazání a neměnnost dat. Žádné jiné řešení nenabízí takovou úroveň obnovy po ransomwaru. Společnost ExaGrid navíc disponuje druhou vrstvou Repository Tier, kde jsou všechna data pro retenci ukládána v deduplikovaném formátu za účelem snížení nároků na úložiště a nákladů. Program „no planned product obsolescence“ a pětiletá cenová ochrana nemají v oboru obdoby,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Pokud se společnost ExaGrid účastní výběrového řízení, zákazníci volí řešení ExaGrid ve více než 70 % případů oproti primárnímu úložišti nebo inline deduplikačním řešením společností Dell, HPE, NetApp, Pure Storage a dalších.“

Společnost ExaGrid nabízí jedinečný model podpory, v jehož rámci je zákazníkům přidělen konkrétní technik podpory úrovně 2, což jim umožňuje dlouhodobě spolupracovat se stejným zkušeným specialistou. Tento model podpory je v oboru vysoce ceněn. Více než 99 % zákazníků společnosti ExaGrid má uzavřenou smlouvu o údržbě a podpoře.

Žádná jiná společnost nenabízí zálohovací úložiště s takovou úrovní funkčnosti, řešení, které jednoduše funguje, není poddimenzované, nepodléhá nucenému zastarávání, poskytuje špičkovou zákaznickou podporu a nabízí pětiletou cenovou ochranu. Společnost ExaGrid disponuje nejjednodušším programem POC („Proof of Concept“) testování v oboru, který organizacím umožňuje testovat řešení ExaGrid přímo v jejich produkčním prostředí. Všechny tyto jedinečné výhody vedly k rostoucímu počtu organizací, které si pro ochranu svých dat volí řešení ExaGrid Tiered Backup Storage.

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260219149918/cs/

Kontakt pro média:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

Zdroj: ExaGrid Systems, Inc.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Nicholas Novák

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Kabaretní premiéra v Chrudimi

ilustrační snímek

Vlnu mužského šarmu, akrobacie a humoru přiveze do Divadla Karla Pippicha soubor Variety Cocktail Theatre. V sobotu 21. února od 19:00 zde odehraje premiéru své čtvrté autorské show.

20. února 2026  10:13

Svatební cesta do Jiljí

Turnov

Hodíme se k sobě navždy? Je muž vůbec slučitelný se ženou natolik, aby s ní mohl uzavřít manželství a strávit s ní celý život? Studio Bouře uvede v pátek v turnovském divadle představení Svatební...

20. února 2026  10:10

Silný rok 2025 pro Českou exportní banku: nové obchody za 9,54 miliardy korun

20. února 2026  10:01

Městský ples bude na Střelnici

ilustrační snímek

V únoru se milovníci tance a hudby opět potkají na Střelnici v Turnově, kde proběhne další, již patnáctý Městský ples.

20. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová česká nahrávka Dvořákových Svatebních košil vychází u Navona Records

20. února 2026

Ztracená socha z vily rodu Löw-Beer se našla, milionová odměna ale nebude

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Hledání ztracené sochy z brněnské vily, která původně patřila židovské rodině Löw-Beer, mělo nakonec krátkého trvání. Jen pár dní po zveřejnění výzvy s milionovou odměnou pro nálezce se ukázalo, že...

20. února 2026  9:42

Všechno, co potřebujete vědět o Asia Express: Vysílací dny i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

20. února 2026  9:38

Architekti navrhnou, jak oživit Hrudkov, roky opuštěný areál plicní léčebny

V bývalé plicní léčebně v Hrudkově už kácí náletové dřeviny nebo likvidují...

Ožije areál bývalého plicního sanatoria Hrudkov nad Vyšším Brodem? Město na Krumlovsku začalo podnikat kroky, aby se z něj stal lázeňský komplex. Loni převzalo od Jihočeského kraje opuštěný prostor....

20. února 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Sochařovy Tvory i kybervěštby ukazuje galerie v bývalé elektrárně v Trutnově

Sochař Ladislav Vlna, čtyři malíři z Německa, Polska i Česka a kreativní...

Zimní cyklus výstav v Centru současného umění EPO1 v Trutnově demonstruje rozmanitost současného umění: sochy z betonu, imaginativní krajiny i znepokojující vize kybernetické apokalypsy. V sobotu 21....

20. února 2026  9:22

Matějská pouť 2026 začíná pod mraky. Déšť ale může hrát návštěvníkům do karet

Matějská pouť v Praze začala. (22. února 2025)

Už o víkendu se na Výstavišti Praha znovu roztočí kolotoče a rozsvítí světla jedné z nejstarších poutí v Česku. Pokud na Matějskou pouť vyrazí, pořádně se oblečte a možná si vezměte i deštník. Prahu...

20. února 2026  9:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Požár kamionu s papírem omezil provoz na D8 u Prahy, hašení potrvá delší dobu

Na dálnici D8 před Prahou shořel ráno návěs kamionu.

Požár nákladního vozidla v pátek ráno uzavřel dálnice D8 na 3. kilometru ve směru na Prahu. Na místě začal hořet návěs kamionu v odstavném pruhu. Nikdo se nezranil. Kamion převážel lisovaný papír v...

20. února 2026  8:22,  aktualizováno  9:07

Chceme být samostatní, překvapily Vážany kroměřížské zastupitele. Bude referendum

Radnice v Kroměříži

Čtvrteční jednání kroměřížského zastupitelstva se už chýlilo ke konci, když si na závěr vzal slovo Pavel Tichal, předseda osadního výboru v místní části Vážany. Oznámil důležitou zprávu, která může...

20. února 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.