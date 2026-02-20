Společnost ExaGrid dosahuje významného milníku v počtu zákazníků

Společnost ExaGrid®, lídr v oblasti vrstveného zálohovacího úložiště („Tiered Backup Storage“), dnes oznámila, že více než 5000 zákazníků aktivně využívá její zálohovací úložiště v kombinaci s předními zálohovacími aplikacemi, jako jsou Veeam, Commvault, NetBackup, Rubrik, Arcserve, Acronis, SQL Dumps, Oracle RMAN Direct, HYCU a mnoho dalších zálohovacích aplikací a nástrojů.
Společnost ExaGrid dosáhla řady významných milníků, mimo jiné:
• skóre +81 NPS
- Nejvyšší v odvětví zálohovacích úložišť
• Více než 300 zveřejněných zákaznických referencí o zálohovacím úložišti na svých webových stránkách
- Více než všichni konkurenti dohromady
• Více než 200 hodnocení na Gartner Peer Insights
- S vysokým hodnocením 4,8/5 hvězdiček
• 24 oborových ocenění za poslední 3 roky
- Více než kterýkoli jiný poskytovatel zálohovacího úložiště
• Více než 20 po sobě jdoucích čtvrtletí s pozitivním výsledkem: volné cash flow, P&L a EBITDA
„Společnost ExaGrid si uvědomila, že používání standardního primárního úložiště za zálohovací aplikací nepředstavuje dostatečně robustní řešení a při jakékoli úrovni retence je velmi nákladné a zároveň zranitelné vůči bezpečnostním útokům. Zařízení s inline deduplikací, jako je Dell Data Domain, jsou pomalá při zálohování i obnově, nejsou škálovatelná a jsou zranitelná vůči bezpečnostním útokům. Společnost ExaGrid vytvořil zcela novou architekturu nazvanou „Tiered Backup Storage“ (vrstvené zálohovací úložiště), která nabízí jedinečnou přední vrstvu „Landing Zone“ pro rychlé zálohy a obnovu, skutečnou škálovatelnou architekturu typu scale-out, díky níž zůstává zálohovací okno při růstu dat stejně dlouhé, a velmi komplexní přístup k obnově po ransomwaru s funkcí Retention Time-Lock (RTL). Funkce RTL zahrnuje nesíťovou vrstvu, funkci Auto Detect & Guard, politiku zpožděného mazání a neměnnost dat. Žádné jiné řešení nenabízí takovou úroveň obnovy po ransomwaru. Společnost ExaGrid navíc disponuje druhou vrstvou Repository Tier, kde jsou všechna data pro retenci ukládána v deduplikovaném formátu za účelem snížení nároků na úložiště a nákladů. Program „no planned product obsolescence“ a pětiletá cenová ochrana nemají v oboru obdoby,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Pokud se společnost ExaGrid účastní výběrového řízení, zákazníci volí řešení ExaGrid ve více než 70 % případů oproti primárnímu úložišti nebo inline deduplikačním řešením společností Dell, HPE, NetApp, Pure Storage a dalších.“
Společnost ExaGrid nabízí jedinečný model podpory, v jehož rámci je zákazníkům přidělen konkrétní technik podpory úrovně 2, což jim umožňuje dlouhodobě spolupracovat se stejným zkušeným specialistou. Tento model podpory je v oboru vysoce ceněn. Více než 99 % zákazníků společnosti ExaGrid má uzavřenou smlouvu o údržbě a podpoře.
Žádná jiná společnost nenabízí zálohovací úložiště s takovou úrovní funkčnosti, řešení, které jednoduše funguje, není poddimenzované, nepodléhá nucenému zastarávání, poskytuje špičkovou zákaznickou podporu a nabízí pětiletou cenovou ochranu. Společnost ExaGrid disponuje nejjednodušším programem POC („Proof of Concept“) testování v oboru, který organizacím umožňuje testovat řešení ExaGrid přímo v jejich produkčním prostředí. Všechny tyto jedinečné výhody vedly k rostoucímu počtu organizací, které si pro ochranu svých dat volí řešení ExaGrid Tiered Backup Storage.
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!
ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
