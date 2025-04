Společnost ExaGrid osvěžuje produktovou řadu novými modely a vydává verzi 7.2.0

Společnost ExaGrid®, jediné řešení v oboru pro vrstvené zálohovací úložiště s funkcí Retention Time-Lock, které zahrnuje vrstvu nesměřující k síti (vytváří vrstevnatou vzduchovou mezeru), zpožděné mazání a neměnnost pro obnovu ransomwaru, dnes oznámila tři nové modely: EX20, EX81 a EX135 do své řady zařízení pro vrstvené zálohovací úložiště a také vydání softwaru ExaGrid verze 7.2.0.

Modely vrstvených zálohovacích úložišť ExaGrid

Řada 2U společnosti ExaGrid nyní zahrnuje osm modelů: EX189, EX135, EX84, EX81, EX54, EX36, EX20 a EX10. Každé zařízení má procesor, paměť, síť a úložiště, takže zálohovací okno zůstává s rostoucím objemem dat pevně dané, čímž se eliminují nákladné a rušivé forkliftové aktualizace. V jednom škálovatelném systému lze kombinovat až 32 zařízení. V jednom systému lze použít zařízení libovolného stáří nebo velikosti, čímž se eliminuje plánované zastarávání produktů.

Největší konfigurace systému ExaGrid, která se skládá z 32 zařízení EX189 v jednom škálovatelném systému, může pojmout až 6PB plné zálohy se surovou kapacitou 12PB, což z ní činí největší samostatný systém v oboru, který zahrnuje deduplikaci dat.

Kromě nových modelů zařízení byla produktová řada aktualizována také o nové možnosti funkce Data Encryption at Rest (SEC). Větší modely zařízení ExaGrid, včetně modelů EX54,* EX81, EX84, EX135 a EX189, nabízejí možnost softwarové aktualizace SEC, která zajišťuje funkci Data Encryption at Rest. Hardwarové modely SEC, které poskytují funkci Data Encryption at Rest, jsou k dispozici také pro celou řadu modelů zařízení ExaGrid.

*Funkce aktualizace softwaru SEC pro přidání funkce Data Encryption at Rest je k dispozici pro vybrané modely EX54 verze 2025, není k dispozici pro předchozí verze modelů EX54.

Aktualizace verze 7.2.0

Software ExaGrid verze 7.2.0 obsahuje funkce, které vylepšují komplexní bezpečnostní funkce softwaru ExaGrid a zdokonalují pokročilou integraci s předními zálohovacími aplikacemi.

Aktualizace zahrnují:

• Externí správa klíčů (EKM) pro šifrovaná data v klidu

° Používá protokol KMIP 1.4 (příklady aplikací pro správu klíčů třetích stran jsou: Thales, Fortanix, Entrust atd.)

• Podpora zařízení NetBackup Flex Media Server se zásuvným modulem OST

• Podpora režimu správy Veeam S3

• Vyhrazené spravované sítě

° Lepší kontrola nad tím, kdo má přístup k uživatelskému rozhraní pro správu sítě ExaGrid

• Provoz správy na vyhrazené síťové kartě (NIC) z bezpečnostních důvodů

° Zvýšená bezpečnost díky odclonění síťových karet NIC (pomocí firewallu) před viditelností zvenčí a přístupem mimo zařízení ExaGrid

S každou aktualizací softwaru přidává společnost ExaGrid další vrstvy zabezpečení do svého vrstveného zálohovacího úložiště, které již využívá úložiště bez přístupu k síti (vrstvená vzduchová mezera) s odloženým mazáním a neměnnými datovými objekty, kde jsou zálohovaná data uložena pro dlouhodobější uchovávání, k nimž nemají přístup subjekty působící hrozby a která nelze modifikovat škodlivými útoky.

"Společnost ExaGrid se snaží řešit všechny problémy spojené s ukládáním záloh a neustále inovuje a aktualizuje naše řešení pro vrstvené zálohovací úložiště a přidává funkce, které staví na komplexním zabezpečení a obnově po ransomwaru, jež náš produkt nabízí. Naše nové modely zařízení nabízejí více možností organizacím, které chtějí zlepšit efektivitu využití místa v racku a snížit náklady na napájení a chlazení, a zároveň nabízejí nejlepší výkon zálohování a obnovy a řešení, které je dobře podporováno a snadno spravováno,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid.

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

