Společnost ExaGrid oznamuje na konferenci VeeamON 2024 status "Veeam Ready-Object“.

VeeamON – ExaGrid ®, jediné řešení v oboru pro vrstvené zálohovací úložiště s funkcí retenčního časového zámku ("Retention Time-Lock“, které zahrnuje vrstvu nesměřující k síti (vytváří vrstvenou vzduchovou mezeru), zpožděné mazání a neměnnost pro obnovu po útocích ransomwaru, dnes během výroční události VeeamON 2024 oznámila, že společnost ExaGrid získala status "Veeam® Ready-Object“, který ověřuje, že Veeam může zapisovat do vrstveného zálohovacího úložiště ExaGrid jako do cíle objektového úložiště S3, a také schopnost podporovat Veeam Backup for Microsoft 365 pomocí S3 přímo do ExaGrid. Společnost Veeam Software je jedničkou na trhu podle podílu v oblasti ochrany dat a obnovy po útocích ransomwaru.

"Společnost ExaGrid pokračuje ve zdokonalování integrace se společností Veeam, čímž posiluje naše partnerství a zvyšuje hodnotu, kterou kombinované řešení ExaGrid a Veeam poskytuje našim zákazníkům,“ řekl Andreas Neufert, viceprezident pro správu produktů, aliance ve společnosti Veeam. "Společnost Veeam si coby světová jednička v oblasti ochrany dat a obnovy vyděračského softwaru cení společnosti ExaGrid jako jednoho z partnerů naší technologické aliance. Společnost ExaGrid přidáním podpory S3 a pro Veeam Backup pro Microsoft 365 podporuje poslání společnosti Veeam udržovat podniky v chodu a nadále umožňovat kybernetickou odolnost pro našich 550.000 zákazníků.“

Společnost ExaGrid je již řadu let uznávána jako "Veeam Ready-Repository“ a nabízí pokročilou integraci pro uživatele Veeam, přičemž podporuje řadu funkcí Veeam pro optimalizaci výkonu zálohování a obnovy, škálovatelnost a dlouhodobější uchovávání dat díky pokročilé deduplikaci dat, mj: integrovaný ExaGrid-Veeam Accelerated Data Mover a Veeam Fast Clone pro rychlé syntetické plné zálohování, obnovení a zavádění virtuálních počítačů; plnou podporu zálohovacího úložiště Veeam Scale-Out Backup Repository (SOBR) se škálovatelnou architekturou ExaGrid; integraci s Veeam SureBackup pro provádění testů obnovitelnosti; a kombinovaná deduplikace ExaGrid, která dále deduplikuje deduplikovaná data Veeam sedmkrát, čímž zajišťuje úsporu úložného prostoru (a nákladů) při dlouhodobějším uchovávání; kombinované řešení ExaGrid a Veeam je tak vhodné pro podniková prostředí.

Společnost ExaGrid je diamantovým sponzorem konference VeeamON 2024, která se koná 3. až 5. června ve Fort Lauderdale na Floridě a online. "S potěšením také oznamujeme naši nejnovější integraci s naším klíčovým technologickým partnerem, společností Veeam. ExaGrid je cílovým úložištěm objektů pro Veeam využívajícím protokol S3 a nyní podporuje zálohování M365 přímo od společnosti Veeam. Kromě statusu "Veeam Ready-Object“ pro deduplikační úložiště získala společnost ExaGrid také status "Veeam Ready-Repository“, což dále upevňuje naše partnerství a hodnotu, kterou nabízíme organizacím, které hledají to nejlepší v oblasti ochrany dat,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. "Jsme velmi rádi, že to můžeme oznámit během konference VeeamON 2024 jako hrdý diamantový sponzor letošní konference, která je zaměřena na ‚radikální odolnost‘, kterou společnost Veeam poskytuje tisícům organizací po celém světě.“

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou ("Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení "Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

