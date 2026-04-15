Společnost ExaGrid oznamuje nejlepší objednávky a tržby za první čtvrtletí s meziročním nárůstem tržeb o více než 10 %

Kromě toho si společnost ExaGrid udržela kladný výsledek hospodaření, EBITDA a volný peněžní tok již 21. čtvrtletí v řadě. Společnost je zcela bez dluhů, což dokazuje její silnou finanční stabilitu.
Společnost ExaGrid získala v 1. čtvrtletí 2026 177 nových zákazníků, včetně 80 nových zakázek v hodnotě šesti a sedmi číslic. V únoru dosáhla společnost ExaGrid milníku v počtu zákazníků, když překročila hranici 5000 aktivně nainstalovaných řešení u zákazníků z segmentu středních a velkých podniků, kteří každý den využívají vrstvené zálohovací úložiště k ochraně svých dat.
Hlavní události 1. čtvrtletí 2026:
- Silná míra úspěšnosti v konkurenčním prostředí na úrovni 80 % za dané čtvrtletí.
- Získání 177 nových zákazníků.
- 80 nových zakázek v řádu šesti a sedmi číslic.
- Milník v počtu zákazníků: Více než 5 000 organizací má aktivně nainstalovaný a používá ExaGrid.
- Prodejní a podpůrné týmy ve 30 zemích a instalace u zákazníků ve více než 80 zemích.
- 50 % objednávek pocházelo ze zemí mimo Spojené státy.Společnost je již 21 čtvrtletí po sobě v kladné pozici z hlediska hotovosti, ukazatele EBITDA a hospodářského výsledku (P&L).
- Společnost ExaGrid nahradila v tomto čtvrtletí rekordní počet zařízení Dell Data Domain.
- Společnost ExaGrid přidala 4 modely zařízení typu all-flash SSD, které lze škálovat až na úplnou zálohu přesahující 17 PB v jediném systému:EX90-SSD, EX135-SSD, EX270-SSD, EX540-SSD, s až 32 zařízeními v jediném škálovatelném systému
- Společnost ExaGrid získala ocenění „Secondary Storage“ na prvním ročníku StorageNewsletter Awards.
„Zákazníci chápou, že pouhé použití primárního úložiště nebo zařízení pro inline deduplikaci se starší architekturou jako cíle záložního úložiště nemůže splnit dnešní požadavky na výkon při vkládání dat, výkon při obnově, škálovatelnost, bezpečnost, obnovu po útoku ransomwarem, obnovu po havárii a náklady na pořízení i provoz. ExaGrid je největším nezávislým dodavatelem záložního úložiště na světě a naše vrstvené zálohovací úložiště má vynikající předpoklady k tomu, aby i nadále nahrazovalo zastaralá a slabší řešení záložního úložiště,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid.
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou diskovou mezipamětí Landing Zone, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně funkce Retention Time-Lock využívající umělou inteligenci pro obnovu po útoku ransomwaru. Landing Zone společnosti ExaGrid zajišťuje nejrychlejší zálohování, obnovu a okamžité zotavení virtuálních strojů. Úroveň úložiště (Repository Tier) nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje kompletní zařízení a zajišťuje pevně dané zálohovací okno i při růstu objemu dat, čímž eliminuje nákladné kompletní modernizace a vynucené zastarávání produktů. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvoustupňový přístup k vrstvenému zálohovacímu úložišti s úrovní odpojenou od sítě (tiered air gap), odloženým mazáním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.
Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!
Kontakt pro média:Mary Domenichelli ExaGridmdomenichelli@exagrid.com
