Společnost ExaGrid oznamuje nejlepší objednávky a tržby za první čtvrtletí s meziročním nárůstem tržeb o více než 10 %

Marlborough (USA) 15. dubna 2026 (PROTEXT/Business Wire) - Společnost ExaGrid dosáhla již 21. čtvrtletí v řadě s kladným volným cash flow, EBITDA a ziskem a ztrátou. Společnost ExaGrid®, největší světový nezávislý dodavatel záložních úložišť poskytující vrstvené zálohovací úložiště s nejkomplexnější bezpečností a funkcí AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwarem, dnes oznámil, že v prvním čtvrtletí končícím 31. března 2026 zaznamenal rekordní objem objednávek a tržeb s dvouciferným růstem tržeb oproti 1. čtvrtletí roku 2025.

Kromě toho si společnost ExaGrid udržela kladný výsledek hospodaření, EBITDA a volný peněžní tok již 21. čtvrtletí v řadě. Společnost je zcela bez dluhů, což dokazuje její silnou finanční stabilitu.

Společnost ExaGrid získala v 1. čtvrtletí 2026 177 nových zákazníků, včetně 80 nových zakázek v hodnotě šesti a sedmi číslic. V únoru dosáhla společnost ExaGrid milníku v počtu zákazníků, když překročila hranici 5000 aktivně nainstalovaných řešení u zákazníků z segmentu středních a velkých podniků, kteří každý den využívají vrstvené zálohovací úložiště k ochraně svých dat.

Hlavní události 1. čtvrtletí 2026:

  • Silná míra úspěšnosti v konkurenčním prostředí na úrovni 80 % za dané čtvrtletí.
  • Získání 177 nových zákazníků.
  • 80 nových zakázek v řádu šesti a sedmi číslic.
  • Milník v počtu zákazníků: Více než 5 000 organizací má aktivně nainstalovaný a používá ExaGrid.
  • Prodejní a podpůrné týmy ve 30 zemích a instalace u zákazníků ve více než 80 zemích.
  • 50 % objednávek pocházelo ze zemí mimo Spojené státy.Společnost je již 21 čtvrtletí po sobě v kladné pozici z hlediska hotovosti, ukazatele EBITDA a hospodářského výsledku (P&L).
  • Společnost ExaGrid nahradila v tomto čtvrtletí rekordní počet zařízení Dell Data Domain.
  • Společnost ExaGrid přidala 4 modely zařízení typu all-flash SSD, které lze škálovat až na úplnou zálohu přesahující 17 PB v jediném systému:EX90-SSD, EX135-SSD, EX270-SSD, EX540-SSD, s až 32 zařízeními v jediném škálovatelném systému
  • Společnost ExaGrid získala ocenění „Secondary Storage“ na prvním ročníku StorageNewsletter Awards.

Zákazníci chápou, že pouhé použití primárního úložiště nebo zařízení pro inline deduplikaci se starší architekturou jako cíle záložního úložiště nemůže splnit dnešní požadavky na výkon při vkládání dat, výkon při obnově, škálovatelnost, bezpečnost, obnovu po útoku ransomwarem, obnovu po havárii a náklady na pořízení i provoz. ExaGrid je největším nezávislým dodavatelem záložního úložiště na světě a naše vrstvené zálohovací úložiště má vynikající předpoklady k tomu, aby i nadále nahrazovalo zastaralá a slabší řešení záložního úložiště,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid.

 

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou diskovou mezipamětí Landing Zone, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně funkce Retention Time-Lock využívající umělou inteligenci pro obnovu po útoku ransomwaru. Landing Zone společnosti ExaGrid zajišťuje nejrychlejší zálohování, obnovu a okamžité zotavení virtuálních strojů. Úroveň úložiště (Repository Tier) nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje kompletní zařízení a zajišťuje pevně dané zálohovací okno i při růstu objemu dat, čímž eliminuje nákladné kompletní modernizace a vynucené zastarávání produktů. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvoustupňový přístup k vrstvenému zálohovacímu úložišti s úrovní odpojenou od sítě (tiered air gap), odloženým mazáním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260414811363/cs/

Kontakt pro média:Mary Domenichelli ExaGridmdomenichelli@exagrid.com

Zdroj: ExaGrid Systems, Inc.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

15. dubna 2026  11:45,  aktualizováno  12:50

Liberecké divadlo po šesti letech uvede další detektivku Agathy Christie

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci uvede po šesti letech další detektivku Agathy Christie, tentokrát ale v roli vyšetřovatele vraždy nebude Hercule Poirot, ale...

15. dubna 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Policie pátrá po čtrnáctiletém chlapci z Vyžlovky, v úterý se nevrátil ze školy

Policisté pátrají po čtrnáctiletém Lukášovi Dujkovi z Vyžlovky v okrese Praha-východ. Chlapec odjel v úterý ráno do školy na pražském Chodově, domů se už ale...

15. dubna 2026  11:01,  aktualizováno  11:01

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z nádraží ujel pracovní vlak bez strojvedoucího, zastavil až po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po dvanácti...

15. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

15. dubna 2026  12:40

Mezinárodní den Pompeho nemoci: Když se glykogen hromadí ve svalech a poškozuje je. Včasná diagnóza je klíčová

15. dubna 2026  12:34

NS: Soud v Praze se znovu bude muset zabývat sporem o miliony z Key Investments

ilustrační snímek

Odvolací Vrchní soud v Praze se bude muset znovu zabývat sporem týkajícím se vrácení více než 106 milionů korun Praze 13, které městská část obdržela od Key...

15. dubna 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

NS: Soud v Praze se znovu bude muset zabývat sporem o miliony z Key Investments

ilustrační snímek

Odvolací Vrchní soud v Praze se bude muset znovu zabývat sporem týkajícím se vrácení více než 106 milionů korun Praze 13, které městská část obdržela od Key...

15. dubna 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

Technická univerzita Ostrava představí školákům technické i přírodovědné obory

ilustrační snímek

VŠB - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) chystá na čtvrtek tradiční přehlídku technických, přírodovědných i ekonomických oborů určenou žákům základních a...

15. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Kolín obnoví workoutové hřiště u lávky, nápad vzešel z participativního rozpočtu

ilustrační snímek

Kolín kompletně obnoví workoutové hřiště poblíž lávky přes Labe. Nápad vzešel z návrhů posledního ročníku participativního rozpočtu, při hlasování získal třetí...

15. dubna 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Janáčkova filharmonie Ostrava představuje program 73. sezony

15. dubna 2026  12:30

