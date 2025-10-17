Společnost ExaGrid oznamuje nové funkce pro MSP ve verzi 7.4.0

Marlborough (Massachusetts) 17. října 2025 (PROTEXT/BusinessWire) - Mezi novinky patří „sledování dat jednotlivých zákazníků“ a obnova po „útoku ransomwaru na úrovni jednotlivých úložišť“

Společnost ExaGrid®, jediné řešení pro vrstvené zálohovací úložiště v oboru s funkcí AI-Powered Retention Time-Lock (RTL), které zahrnuje vrstvu bez připojení k síti (vrstvená vzduchová mezera), funkci Auto Detect & Guard, odložené mazání a neměnnost pro obnovu po útoku ransomwarem, dnes oznámila, že verze ExaGrid 7.4.0, která bude dodána v říjnu 2025, obsahuje nové funkce optimální pro poskytovatele spravovaných služeb („Managed Service Providers“, MSP), kteří používají vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid k ochraně dat svých zákazníků.

Mnoho organizací využívá MSP k outsourcingu buď jedné IT funkce, jako je zálohování jako služba („Backup as a Service“, BaaS) a zotavení po havárii jako služba („Disaster Recovery as a Service“, DRaaS), nebo dokonce celého datového centra, včetně všech aplikací, serverů a úložišť. Řada MSP již používá vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid a nové funkce ExaGrid pomohou MSP sledovat využití dat jejich zákazníků a samostatně poskytnou možnost obnovit data jednotlivých zákazníků v případě útoku ransomwarem.

MSP mohou ukládat data více zákazníků v jediném systému ExaGrid

• Pro každého zákazníka lze vytvořit samostatné sdílené úložiště (až 35 na jedno zařízení / 300 na systém – počet systémů není omezen)

• Data se sledují za jednotlivé zákazníky (per share) a vykazují pro účely fakturace podle objemu uložených dat (v TB/PB)

• Možné je vytvářet přehledy o využití zálohovacího prostoru za každého zákazníka v čase i exportovat souhrnné reporty

• Přidání zákazníka je snadné – stačí vytvořit nové sdílené úložiště; odstranění zákazníka znamená jen jeho smazání

• Zálohování je velmi rychlé díky unikátní frontendové vyrovnávací vrstvě „Landing Zone“

• Doba zálohovacího okna zůstává konstantní i při růstu objemu dat díky skutečné škálovatelné architektuře

• Obnova je rychlá, protože nejnovější data ve vyrovnávací vrstvě „Landing Zone“ nejsou deduplikována

• Náklady jsou nižší než u běžného úložiště díky pokročilé deduplikaci

• Nepřipojená vrstva Repository Tier (tiered air gap), spolu s funkcemi Auto Detect & Guard, Delayed Delete Policy a neměnnými objekty, zajišťuje, že data lze po útoku ransomwaru bezpečně obnovit

• Obnova po ransomwaru může proběhnout na úrovni jednotlivého úložiště, takže ostatní zákazníci nejsou zasaženi

MSP mohou ExaGrid využívat s více než 25 zálohovacími aplikacemi, včetně Veeam, Rubrik, Commvault, NetBackup, HYCU, Cohesity (v roce 2026), Oracle RMAN Direct, SQL Dumps Direct a mnoha dalších.

Společnost ExaGrid poskytuje MSP stejnou přidanou hodnotu jako ostatním koncovým uživatelům, což zahrnuje rychlé zálohování a obnovy, nízké kapitálové náklady, model „pay-as-you-grow“, komplexní zabezpečení, předvídatelné náklady na údržbu a podporu, vysoce kvalitní technickou podporu a produkty, které prostě fungují.

Společnost ExaGrid rovněž oznámila, že verze 7.4.0 přináší i funkci AI-Powered Retention Time-Lock: Auto Detect & Guard pro všechny zákazníky datových center i MSP. Funkce Auto Detect & Guard využívá AI k monitorování všech denních operativních mazání na základě sdílení/zákazníka, trénuje/učí se a vytváří vzorce. Pokud systém detekuje neobvyklý požadavek na smazání, upozorní IT tým a automaticky prodlouží zpoždění mazání pro všechna úložiště, aby nedošlo ke ztrátě dat. Pokud se ukáže, že šlo o legitimní operaci, IT tým upozornění potvrdí a systém se vrátí k původní politice mazání.

„ExaGrid se dlouhodobě zaměřuje na pomoc MSP při plnění jejich smluvních závazků (SLA) vůči zákazníkům v oblasti BaaS, DRaaS a outsourcingu datových center. Naše špičkové zálohovací úložiště zajišťuje rychlý příjem dat, rychlou obnovu, komplexní bezpečnost a ochranu před ransomwarem s bezkonkurenční spolehlivostí,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „S touto novou verzí přinášíme možnost sledování dat a obnovy po ransomwaru za jednotlivé zákazníky, stejně jako naši funkci AI-Powered Retention Time-Lock. Poskytovatelé MSP využívající ExaGrid tak mohou mít jistotu, že data jejich zákazníků jsou dobře chráněna a kdykoli připravena k obnově.“

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251016987379/cs/

Kontakt pro média:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

Zdroj: ExaGrid

 

