Společnost ExaGrid oznamuje podporu platformy Rubrik

Společnost ExaGrid®, jediné řešení vrstveného zálohovacího úložiště s funkcí Retention Time-Lock, které zahrnuje vrstvu neodpovídající síti (vytvářející vrstvenou vzduchovou mezeru), odloženým mazáním a neměnností pro obnovu po útocích ransomwaru, dnes oznámila, že její zařízení vrstveného zálohovacího úložiště lze nyní použít jako cíl pro zálohovací software Rubrik a že díky pokročilé deduplikaci dat sníží náklady na ukládání záloh pomocí řešení Rubrik Archive Tier nebo Rubrik Archive Tier s aktivovanou funkcí Instant Archive ve srovnání s ukládáním dat v cloudu nebo na tradičním úložišti v podniku.

Platforma Rubrik nabízí produkt s bohatou výbavou a mnoha funkcemi. Společnost ExaGrid rozšiřuje hodnotu nabídky platformy Rubrik tím, že zlepšuje ekonomiku úložišť Rubrik díky spolupráci s kompresí a deduplikací Rubrik a může dosáhnout dalšího snížení v poměru 3:1 až 10:1 kromě komprese a šifrování Rubrik, čímž dále snižuje úložiště až o 90 %. Kombinovaná deduplikace se pohybuje mezi 6:1 a 20:1 v závislosti na délce uchovávání a typech dat.

Výhody použití vrstveného zálohovacího úložiště ExaGrid s řešením Rubrik:

• Významné úspory nákladů na úložiště na místě i mimo něj a souvisejících nákladů

• Menší využití šířky pásma WAN pro lokalitu pro obnovu po havárii (DR)

• Rychlá obnova po havárii z lokálního datového centra oproti cloudu

• Rychlejší obnovení z archivačních dat na primárním místě oproti cloudu

• Úložiště, které není připojeno k síti (vrstvená vzduchová mezera) s politikou odloženého mazání a neměnnými datovými objekty, zajišťuje, že data jsou připravena k obnovení po útoku ransomwaru – druhá vrstva ochrany za řešením Rubrik pro obnovu po útoku ransomwaru

"Jsme rádi, že můžeme oznámit podporu řešení Rubrik a nabídnout uživatelům platformy Rubrik obrovské úspory za dlouhodobé uchovávání záložních dat. Zákazníci platformy Rubrik mají tendenci ukládat data za několik týdnů lokálně do platformy Rubrik a dlouhodobější data pak ukládat do cloudu, což může být velmi nákladné. Řešení společnosti ExaGrid výrazně snižuje tyto náklady na úložiště a umožňuje mnohem rychlejší obnovení archivních dat, což zvyšuje produktivitu uživatelů. Kromě obnovy po útoku ransomwaru, kterou poskytuje platforma Rubrik, přinášíme také další vrstvu ochrany proti ransomwaru,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. "Pokračujeme v inovacích našeho vrstveného zálohovacího úložiště, abychom mohli nabídnout co nejvíce integrací s více než 25 předními zálohovacími aplikacemi. Těšíme se na spolupráci s našimi partnery, abychom mohli nabídnout lepší zálohovací úložiště pro jejich zákazníky z platformy Rubrik, kteří jsou šokováni vysokými náklady na cloudové úložiště nebo hledají lepší řešení pro úložiště v lokálních zařízeních.“

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

