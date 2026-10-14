Společnost ExaGrid oznamuje rekordní výsledky v objemu objednávek a tržbách za třetí čtvrtletí

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Marlborough (Massachusetts) 14. října 2026 (PROTEXT) - Společnost ExaGrid dosáhla mety třiadvaceti po sobě jdoucích čtvrtletí, kdy zaznamenala kladné hodnoty volného peněžního toku, ukazatele EBITDA a hospodářského výsledku

Společnost ExaGrid ®, jediný dodavatel vrstveného zálohovacího úložiště na světě, který poskytuje nejrychlejší zálohování, nejrychlejší obnovu, největší škálovatelný systém zálohovacího úložiště s deduplikací a nejkomplexnější zabezpečení a funkci „Retention Time-Lock“ využívající umělou inteligenci pro obnovu po útoku ransomwaru, dnes oznámila, že za čtvrtletí končící 30. září 2026 zaznamenala své dosud nejlepší třetí čtvrtletí v objemu objednávek a tržbách, s dvouciferným růstem tržeb oproti třetímu čtvrtletí roku 2025 a dvouciferným růstem tržeb za prvních devět měsíců roku 2026 ve srovnání s rokem 2025. Společnost ExaGrid překročila svůj plán ve všech třech čtvrtletích roku 2026 a je napřed oproti plánu na cestě k rekordnímu roku z hlediska objednávek i tržeb. Tempo růstu společnosti ExaGrid se zvyšuje.

Společnost ExaGrid navíc zaznamenala již 23. čtvrtletí v řadě, kdy je zisková a vykazuje kladné hodnoty ukazatele EBITDA a volného peněžního toku. Společnost je zcela bez dluhů, což dokládá její silné finanční zdraví.

Společnost ExaGrid zaznamenala nejvyšší procentuální podíl objednávek pocházejících z obchodů v hodnotě přesahující 1 milion USD.

Hlavní body za 3. čtvrtletí roku 2026:

  • Průměrná míra úspěšnosti v konkurenčním boji za období 4 čtvrtletí zůstává na úrovni přesahující 70 %.
  • Počet organizací, které chrání své údaje pomocí vrstveného zálohovacího úložiště ExaGrid, výrazně přesahuje metu 5 000.
  • Zákaznické instalace ve 108 zemích.
  • Odbytové týmy a týmy podpory ve 30 zemích a zákaznické instalace ve více než 80 zemích.
  • Více než 50 % objednávek pochází z oblastí mimo Spojené státy.
  • Společnost zůstává za posledních 23 čtvrtletí v kladných číslech z hlediska hotovosti, ukazatele EBITDA i hospodářského výsledku.
  • Společnost ExaGrid vydala verzi 8.1, která doplňuje podporu aplikace Cohesity DataProtect, šifrování NFS při přenosu a sledování datových kvót velikosti dat nastavených na úrovni jednotlivých sdílení.

„Společnost ExaGrid nadále roste a stala se největším nezávislým dodavatelem zálohovacích úložišť na světě,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Zákazníci mají pouze tři možnosti: standardní primární úložiště jako cíl zálohování, což je drahé, chybí zde integrace se zálohovacími aplikacemi a vzniká zranitelnost vůči bezpečnostním útokům, nebo inline deduplikační zařízení, která jsou pomalá při zálohování i při obnově, neškálovatelná a otevřená bezpečnostním útokům, nebo vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid, které je rychlé při zálohování i obnově, škáluje se s růstem dat a nabízí jediný integrovaný systém s oddělením od sítě a funkcí Retention Time-Lock využívající umělou inteligenci pro zabezpečení. ExaGrid podporuje aplikace Veeam, Commvault, Cohesity DataProtect a NetBackup, Rubrik, Oracle RMAN direct, HYCU, Acronis a mnoho dalších zálohovacích aplikací a nástrojů. Společnost ExaGrid je na cestě k dalšímu rekordnímu roku z hlediska objednávek a tržeb. Naše míra úspěšnosti v konkurenčním boji, míra retence zákazníků, hodnocení NPS a procento zákazníků využívajících údržbu a podporu zůstávají nejvyšší v odvětví zálohovacích úložišť. Tempo našeho růstu dále stoupá.“

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou diskovou mezipamětí Landing Zone, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně funkce Retention Time-Lock využívající umělou inteligenci pro obnovu po útoku ransomwaru. Landing Zone společnosti ExaGrid zajišťuje nejrychlejší zálohování, obnovu a okamžité zotavení virtuálních strojů. Úroveň úložiště (Repository Tier) nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje kompletní zařízení a zajišťuje pevně dané zálohovací okno i při růstu objemu dat, čímž eliminuje nákladné kompletní modernizace a vynucené zastarávání produktů. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvoustupňový přístup k vrstvenému zálohovacímu úložišti s úrovní odpojenou od sítě (tiered air gap), odloženým mazáním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

 

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261013311473/cs/

 

Zdroj: ExaGrid

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59608.

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