Společnost ExaGrid oznamuje rekordní výsledky za třetí čtvrtletí roku 2025 – nejlepší třetí čtvrtletí v historii společnosti

Marlborough (Massachusetts) 8. října 2025 (PROTEXT/BusinessWire) - Společnost ExaGrid dosáhla již 19. čtvrtletí v řadě kladného volného peněžního toku, EBITDA a výsledovky (P&L)

Společnost ExaGrid®, jediné řešení pro vrstvené zálohovací úložiště v oboru s funkcí Retention Time-Lock (RTL), které zahrnuje vrstvu bez připojení k síti (vytvářející vrstvenou vzduchovou mezeru), odložené mazání a neměnnost pro obnovu po útoku ransomwarem, dnes oznámila, že pokračuje v růstu a zvyšování volného peněžního toku (Free Cash Flow, FCF) a provozního zisku měřeného ukazatelem EBITDA.

Společnost zaznamenává další rekordní rok v oblasti objednávek a tržeb a dosáhla kladného volného peněžního toku, kladné výsledovky a kladného provozního zisku před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) již 19. čtvrtletí v řadě. Společnost ExaGrid získala v tomto čtvrtletí 164 nových zákazníků. ExaGrid nadále zaznamenává více než 70 % nových objednávek od zákazníků v podobě šestimístných a sedmimístných objednávek a ve třetím čtvrtletí 40 % nových zákazníků tvořily obchody v řádu šestimístných a sedmimístných částek.

Společnost ExaGrid má nyní více než 4800 aktivních zákazníků z horního středního segmentu trhu až po velké podniky, kteří používají vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid k ukládání a ochraně svých dat. Míra retence zákazníků společnosti ExaGrid zůstává velmi vysoká, což vytváří silnou základnu opakovaných obchodů se stávajícími zákazníky.

Společnost ExaGrid podporuje více než 25 zálohovacích aplikací a nástrojů, včetně: Rubrik, Veeam, Commvault, NetBackup, HYCU, Mongo DB, Oracle RMAN direct, SQL Dumps direct a mnoha dalších. Na začátku tohoto roku společnost ExaGrid také oznámila, že v první polovině roku 2026 bude podporovat Cohesity DataProtect.

Společnost ExaGrid je finančně silná společnost, která každé čtvrtletí generuje kladný peněžní tok a nemá žádné dluhy. Společnost ExaGrid je největším nezávislým dodavatelem zálohovacích úložišť na světě.

Hlavní události 3. čtvrtletí 2025:

• Přibylo více než 160 nových zákazníků

• 19. čtvrtletí v řadě s kladným peněžným tokem, EBITDA i výsledovkou (P&L)

• 50 % obchodů společnosti ExaGrid pochází z opakovaných objednávek stávajících zákazníků

• 49 % obchodů pochází ze zemí mimo USA

• Přidáno více než 14 dalších prodejních regionů po celém světě

• Vydána verze 7.3.0, která zahrnuje podporu pro Rubrik, podporu pro MongoDB Ops Manager a přidána deduplikace pro šifrované přímé výpisy ze serveru Microsoft SQL Server

„Jsme rádi, že jsme dosáhli 19 po sobě jdoucích čtvrtletí s volným peněžním tokem a EBITDA. Tržby a EBITDA meziročně nadále rostou. Jsme největším nezávislým dodavatelem záložních úložišť a nadále přidáváme podporu a integraci s dalšími zálohovacími aplikacemi, které nabízejí hodnotu našim stávajícím zákazníkům, protože mohou přidávat nebo měnit zálohovací aplikace a nástroje a zároveň chránit své investice do zálohovacích úložišť v ExaGrid,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Dosáhli jsme více než 4800 aktivních instalací u zákazníků po celém světě. Společnost ExaGrid má i nadále více než 70% konkurenční úspěšnost a nahrazuje primární úložiště za zálohovacími aplikacemi od společností Dell, HPE a NetApp a dalších, stejně jako inline deduplikační zařízení, jako jsou Dell Data Domain, HPE StoreOnce a NetBackup.“

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251007838153/cs/

Kontakty:

Média:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

Zdroj: ExaGrid

 

