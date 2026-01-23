Společnost ExaGrid oznamuje uvedení řešení pro vrstvené úložiště záloh typu All Flash/SSD

Autor:
  10:44
Marlborough (Massachusetts) 23. ledna 2026 (PROTEXT/BusinessWire) - Nové řešení ExaGrid nabízí nejrychlejší, nejškálovatelnější a nejbezpečnější zálohy v oboru.

Společnost ExaGrid®, jediný dodavatel vrstveného zálohovacího úložiště (Tiered Backup Storage) s funkcí AI-Powered Retention Time-Lock (RTL), která zahrnuje vrstvu nepřístupnou ze sítě (tzv. tiered air gap), technologii Auto Detect & Guard, zpožděné mazání a neměnnost dat pro obnovu po ransomwarových útocích, dnes oznámila zahájení dodávek zálohovacího řešení All Flash/SSD. Nové řešení kombinuje jedinečnou vstupní vrstvu Landing Zone s úložištní vrstvou Repository Tier, která není přístupná ze sítě (tiered air gap) a uchovává veškerá retenční data pomocí pokročilé deduplikace. Nové SSD appliance jsou dodávány se softwarem ExaGrid verze 8.

Jedinečná „Landing Zone“ a škálovatelná architektura umožňují výrazně rychlejší zálohování i obnovu dat a snadné navyšování kapacity s rostoucím objemem dat, a to ve srovnání s jinými SSD produkty, jako jsou inline deduplikační zařízení Dell Data Domain se SSD nebo čistě SSD řešení společnosti Pure Storage. Díky tříletému vývoji softwaru a mimořádně vysokému výkonu SSD vyžadují nové SSD modely ExaGrid podstatně menší Landing Zone než systémy založené na pevných discích, což výrazně snižuje potřebné množství SSD a přináší lepší ekonomiku než použití SSD jako primárního úložiště za zálohovací aplikací s nulovou nebo nízkou deduplikací, například u Pure Storage. ExaGrid k dispozici poskytuje kalkulátory přímých diskových nákladů, které tyto úspory dokládají.

Hlavní přednosti:

  • Jedinečná vstupní zóna („Landing Zone“) a škálovatelná architektura umožňující nejrychlejší zálohování 
  • 4 modely, které lze škálovat až na úplnou zálohu o velikosti přes 17 PB v jediném systému: 
    • EX90-SSD, EX135-SSD, EX270-SSD, EX540-SSD, s až 32 zařízeními v jediném škálovatelném systému 
  • Jediné řešení v oboru s funkcí Retention Time-Lock řízenou umělou inteligencí pro obnovu po ransomwarových útocích, které nabízí: 
    • Automatickou detekci a ochranu – identifikuje anomálie, upozorňuje a zajišťuje obnovu 
    • Úroveň bez připojení k síti, kterou útočníci nemohou vidět ani k ní přistupovat (vrstvená vzduchová mezera) 
    • Zpožděné mazání – nejhospodárnější způsob, jak zajistit dostupnost dat při minimálním využití úložiště 
    • Neměnné datové objekty 
  • Podporuje více než 25 zálohovacích aplikací a nástrojů, včetně Veeam, Commvault, Rubrik, NetBackup, Cohesity, Oracle RMAN Direct, SQL dumps a mnoha dalších. Systémy SSD a HDD společnosti ExaGrid přinášejí nejlepší deduplikaci dat v oboru pro všechny zálohovací aplikace. Kromě toho ExaGrid umožňuje zapnout nebo vypnout deduplikaci Veeam, Commvault, Rubrik a Cohesity a dále deduplikuje data na nejvyšší deduplikační poměry v oboru, aby se ušetřilo úložiště a náklady. Komprese může zůstat zapnutá také pro Veeam (komprese podporující deduplikaci), Commvault, Rubrik a Cohesity. 
  • Splňuje všech 6 požadavků na záložní úložiště: 
    • Nejrychlejší zálohování 
    • Nejrychlejší obnovení 
    • Skutečné škálování – přidává výpočetní výkon s kapacitou podle toho, jak rostete 
    • Nejlepší obnova po ransomwaru v oboru 
    • Všechny možnosti obnovy po havárii: replikace na druhé místo, křížová replikace, topologie hub and spoke, multi-hop pro terciární kopii a replikace do veřejného cloudu (AWS a Azure) 
  • Nejnižší cena na počátku i v průběhu času pro dlouhodobější uchovávání 
  • 5letá ochrana ceny 
  • Žádné nucené zastarávání produktů – 5letý plánovaný program zastarávání produktů 

„Společnost ExaGrid pokračuje v růstu se zdravými finančními výsledky, jak dokazují posledních 20 čtvrtletí, ve kterých jsme udrželi kladný výsledek hospodaření, EBITDA a volný peněžní tok,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Rok 2025 byl pro nás velmi úspěšný a doufáme, že si tuto dynamiku udržíme i v roce 2026 s dvouciferným růstem tržeb,“ řekl Andrews. „S tímto nejnovějším oznámením o všech zařízeních typu „solid state“ (SSD) nyní společnost ExaGrid nabízí zákazníkům možnost volby mezi SSD a HDD. Se zařízením SSD jsou nižší náklady na energii a chlazení, je zapotřebí méně místa v racku a dosahuje se nejrychlejších zálohování a obnovení. Kromě toho mohou zákazníci používat výhradně SSD, nebo SSD v hlavních lokalitách a HDD v sekundárních lokalitách, stejně jako SSD pro primární úložiště a HDD pro obnovu po havárii, aby ušetřili náklady. To zákazníkům poskytuje flexibilitu a možnost volby,“ řekl Andrews.

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání dat, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwaru. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

 

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260122192273/cs/

 

Kontakt pro média:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

 

Zdroj: ExaGrid Systems, Inc.

 

PROTEXT

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Pavel vysvětlil, za jakých okolností by znovu kandidoval na Hrad

Prezident Petr Pavel při návštěvě Prostějova.

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Odpoledne v Prostějově odpovídal na dotazy novinářů. Mimo jiné zopakoval, že čtyři L-159 může ČR podle něj bez vážného...

23. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  15:16

Liberec od února zdraží pohřební služby, nárůst bude do pěti procent

ilustrační snímek

Liberec od února zdraží pohřební služby, důvodem jsou rostoucí náklady. Zdražení jednotlivých položek bude od jednoho do pěti procent. Cena za základní...

23. ledna 2026  13:38,  aktualizováno  13:38

Hradec Králové chystá rekonstrukci ZŠ a ZUŠ Habrmanova za čtvrt miliardy korun

ilustrační snímek

Město Hradec Králové by chtělo letos v létě zahájit rozsáhlou rekonstrukci Základní školy a Základní umělecké školy Habrmanova. Náklady radnice odhaduje na...

23. ledna 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

Shiffrinová už vyzkoušela černou sjezdovku, Špindl se chystá na rušný víkend

Americká závodnice Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně při tréninku před...

Už v sobotu se v krkonošském Špindlerově Mlýně po třech letech představí hvězdy současného lyžařského sportu. Na Světový pohár v alpském lyžování žen se chystá na 20 tisíc fanoušků a přes sto...

23. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hlášená střelba ve škole na Žižkově. Nebezpečí nehrozí, uklidňuje policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Uvedla to na sociální síti X. Na místo vyjely desítky policistů. Informace o...

23. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  15:12

Trýznivá vražda v Karviné. Sourozenci nalili žíraviny na obličej spícího muže

Ilustrační snímek

Zvláště trýznivou vraždu vyšetřují moravskoslezští kriminalisté v Karviné. Podle vyšetřovatelů tam bratr se sestrou po pijatyce nalili různé žíraviny na obličej dvacetiletému muži, který druhý den po...

23. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Ostrovské Ekocentrum projde letos rekonstrukcí, dokončena má být na podzim

OstrovskĂ© Ekocentrum projde letos rekonstrukcĂ­, dokonÄŤena mĂˇ bĂ˝t na podzim

Město Ostrov na Karlovarsku chystá rekonstrukci Ekocentra, které je součástí Městského domu dětí a mládeže. Jedna z největších investičních akcí města by měla...

23. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  13:23

Kvůli těžkým kamionům praskají ve starých domech zdi, obchvat pomůže do tří let

Kojice na Přeloučsku se dočkaly nového obchvatu. Nová silnice je dlouhá bezmála...

Zhruba osm tisíc aut včetně mnoha kamionů denně míří přes Blučinu na Brněnsku. Neustálý nápor pro zhruba dvoutisícovou obec u dálnice D2 má do tří let skončit. Úlevu přinese roky vyhlížený obchvat,...

23. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Dotyky, chlípné SMS. Učitele z Humpolce vyšetřují kvůli obtěžování studentek

Ilustrační snímek

Údajným nevhodným chováním na bázi sexuálního obtěžování učitele ke studentkám humpolecké střední školy se začala zabývat policie. Podnět k prošetřování podala ve čtvrtek Česká školní inspekce (ČSI).

23. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  14:49

Mrazivé počasí způsobilo závadu vedení vodovodu v ulici K vodojemu, která se projevila mrznutím vytékající vody. Došlo k velmi brzkému odstranění této závady ze strany organizace spravující vodovody,...

vydáno 23. ledna 2026  14:48

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Studenti se na zlínské univerzitě utkají v celostátní soutěži robotů

ilustrační snímek

Studenti se na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně utkají v celostátní soutěži robotů. Osmý ročník technologického klání pojmenovaného Robogames je na...

23. ledna 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Karolína Muchová na Australian Open: Ve 3. kole se na kurtu zdržela jen hodinu

Karolína Muchová se napřahuje k bekhendu ve druhém kole Australian Open.

Karolína Muchová se v pátek dostala jako první z Češek do osmifinále Australian Open. V zápase čelila pouze jednomu brejkbolu. Její příští soupeřkou bude třetí hráčka světa.

23. ledna 2026  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.