Společnost ExaGrid oznamuje uvedení řešení pro vrstvené úložiště záloh typu All Flash/SSD

Společnost ExaGrid®, jediný dodavatel vrstveného zálohovacího úložiště (Tiered Backup Storage) s funkcí AI-Powered Retention Time-Lock (RTL), která zahrnuje vrstvu nepřístupnou ze sítě (tzv. tiered air gap), technologii Auto Detect & Guard, zpožděné mazání a neměnnost dat pro obnovu po ransomwarových útocích, dnes oznámila zahájení dodávek zálohovacího řešení All Flash/SSD. Nové řešení kombinuje jedinečnou vstupní vrstvu Landing Zone s úložištní vrstvou Repository Tier, která není přístupná ze sítě (tiered air gap) a uchovává veškerá retenční data pomocí pokročilé deduplikace. Nové SSD appliance jsou dodávány se softwarem ExaGrid verze 8.
Jedinečná „Landing Zone“ a škálovatelná architektura umožňují výrazně rychlejší zálohování i obnovu dat a snadné navyšování kapacity s rostoucím objemem dat, a to ve srovnání s jinými SSD produkty, jako jsou inline deduplikační zařízení Dell Data Domain se SSD nebo čistě SSD řešení společnosti Pure Storage. Díky tříletému vývoji softwaru a mimořádně vysokému výkonu SSD vyžadují nové SSD modely ExaGrid podstatně menší Landing Zone než systémy založené na pevných discích, což výrazně snižuje potřebné množství SSD a přináší lepší ekonomiku než použití SSD jako primárního úložiště za zálohovací aplikací s nulovou nebo nízkou deduplikací, například u Pure Storage. ExaGrid k dispozici poskytuje kalkulátory přímých diskových nákladů, které tyto úspory dokládají.
Hlavní přednosti:
- Jedinečná vstupní zóna („Landing Zone“) a škálovatelná architektura umožňující nejrychlejší zálohování
- 4 modely, které lze škálovat až na úplnou zálohu o velikosti přes 17 PB v jediném systému:
- EX90-SSD, EX135-SSD, EX270-SSD, EX540-SSD, s až 32 zařízeními v jediném škálovatelném systému
- Jediné řešení v oboru s funkcí Retention Time-Lock řízenou umělou inteligencí pro obnovu po ransomwarových útocích, které nabízí:
- Automatickou detekci a ochranu – identifikuje anomálie, upozorňuje a zajišťuje obnovu
- Úroveň bez připojení k síti, kterou útočníci nemohou vidět ani k ní přistupovat (vrstvená vzduchová mezera)
- Zpožděné mazání – nejhospodárnější způsob, jak zajistit dostupnost dat při minimálním využití úložiště
- Neměnné datové objekty
- Podporuje více než 25 zálohovacích aplikací a nástrojů, včetně Veeam, Commvault, Rubrik, NetBackup, Cohesity, Oracle RMAN Direct, SQL dumps a mnoha dalších. Systémy SSD a HDD společnosti ExaGrid přinášejí nejlepší deduplikaci dat v oboru pro všechny zálohovací aplikace. Kromě toho ExaGrid umožňuje zapnout nebo vypnout deduplikaci Veeam, Commvault, Rubrik a Cohesity a dále deduplikuje data na nejvyšší deduplikační poměry v oboru, aby se ušetřilo úložiště a náklady. Komprese může zůstat zapnutá také pro Veeam (komprese podporující deduplikaci), Commvault, Rubrik a Cohesity.
- Splňuje všech 6 požadavků na záložní úložiště:
- Nejrychlejší zálohování
- Nejrychlejší obnovení
- Skutečné škálování – přidává výpočetní výkon s kapacitou podle toho, jak rostete
- Nejlepší obnova po ransomwaru v oboru
- Všechny možnosti obnovy po havárii: replikace na druhé místo, křížová replikace, topologie hub and spoke, multi-hop pro terciární kopii a replikace do veřejného cloudu (AWS a Azure)
- Nejnižší cena na počátku i v průběhu času pro dlouhodobější uchovávání
- 5letá ochrana ceny
- Žádné nucené zastarávání produktů – 5letý plánovaný program zastarávání produktů
„Společnost ExaGrid pokračuje v růstu se zdravými finančními výsledky, jak dokazují posledních 20 čtvrtletí, ve kterých jsme udrželi kladný výsledek hospodaření, EBITDA a volný peněžní tok,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Rok 2025 byl pro nás velmi úspěšný a doufáme, že si tuto dynamiku udržíme i v roce 2026 s dvouciferným růstem tržeb,“ řekl Andrews. „S tímto nejnovějším oznámením o všech zařízeních typu „solid state“ (SSD) nyní společnost ExaGrid nabízí zákazníkům možnost volby mezi SSD a HDD. Se zařízením SSD jsou nižší náklady na energii a chlazení, je zapotřebí méně místa v racku a dosahuje se nejrychlejších zálohování a obnovení. Kromě toho mohou zákazníci používat výhradně SSD, nebo SSD v hlavních lokalitách a HDD v sekundárních lokalitách, stejně jako SSD pro primární úložiště a HDD pro obnovu po havárii, aby ušetřili náklady. To zákazníkům poskytuje flexibilitu a možnost volby,“ řekl Andrews.
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání dat, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwaru. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!
ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260122192273/cs/
Kontakt pro média:
Mary Domenichelli
ExaGrid
Zdroj: ExaGrid Systems, Inc.
