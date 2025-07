Společnost ExaGrid se dostala na prestižní seznam MES Midmarket 100 pro rok 2025

Společnost ExaGrid®, jediné řešení vrstveného zálohovacího úložiště s funkcí Retention Time-Lock, které zahrnuje vrstvu neodpovídající síti (vytvářející vrstvenou vzduchovou mezeru), odložené mazání a neměnnost pro obnovu po útoku ransomwaru, dnes oznámila, že společnost MES Computing, značka společnosti The Channel Company, zařadila společnost ExaGrid na svůj seznam 2025 MES Midmarket 100.

Každoroční seznam MES Midmarket 100 oceňuje dodavatele technologií s hlubokými znalostmi jedinečných IT potřeb středních podniků. Tito dodavatelé se zavázali dodávat produkty a služby zaměřené na budoucnost, které podporují růst, inovace a úspěch jejich zákazníků ze středně velkých podniků.

Společnost MES Computing definuje středně velké organizace jako ty, které mají roční tržby od 50 milionů do 2 miliard dolarů a/nebo 100 až 2500 podporovaných uživatelů/pracovních stanic. Dodavatelé byli na seznam MES Midmarket 100 vybráni na základě své strategie vstupu na trh, inovací, které zavádějí, aby lépe sloužili středně velkým podnikům, a síly svého produktového portfolia pro středně velké podniky.

„Midmarket 100 představuje dodavatele technologií, kteří skutečně rozumějí a aktivně podporují jedinečné potřeby středně velkých organizací,“ řekla Samara Lynn, senior editorka společnosti MES Computing, The Channel Company. „Tito dodavatelé jsou oddanými partnery, kteří pomáhají středně velkým organizacím překonat nejtěžší výzvy v oblasti IT, aby mohly inovovat a dosáhnout svých cílů růstu. Těšíme se, jak se tyto společnosti budou dále vyvíjet, aby pomáhaly středně velkým firmám prosperovat.“

Středně velké organizace mají komplexní požadavky a omezené IT zdroje a rozpočet. Zařízení společnosti ExaGrid pro vrstvené zálohovací úložiště se snadno spravují a bezproblémově spolupracují s předními zálohovacími aplikacemi v oboru, takže organizace mohou zachovat své investice do stávajících zálohovacích aplikací a procesů. ExaGrid se snadno instaluje, snadno se používá, jeho správa vyžaduje jen minimální čas IT personálu, má dobrou podporu, poskytuje nejrychlejší a nejbezpečnější zálohy a ve srovnání s jinými řešeními pro zálohování dat šetří náklady.

„Jsme poctěni, že jsme byli zařazeni na tento seznam, a jsme hrdí na to, že můžeme středním a velkým organizacím nabídnout to, co potřebují pro zálohování dat,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Společnost ExaGrid poskytuje škálovatelnou architekturu, která organizacím umožňuje přidávat zařízení podle růstu objemu dat, takže platí pouze za to, co potřebují, a nabízí nejrychlejší zálohování, nejrychlejší obnovení, kompletní řešení pro obnovu po havárii a nejkomplexnější zabezpečení a obnovu po útoku ransomwaru pro zálohovací úložiště s přední zákaznickou podporou v oboru.“

Seznam 2025 MES Computing Midmarket 100 je k dispozici online na adrese www.mescomputing.com/midmarket100.

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

O společnosti The Channel Company

The Channel Company (TCC) je globální lídr v oblasti růstu distribučních kanálů pro přední světové technologické značky. Pomáháme urychlit úspěch technologických dodavatelů, poskytovatelů řešení a koncových uživatelů prostřednictvím předních mediálních značek, integrovaných marketingových a eventových služeb, strategického poradenství a exkluzivních informací o trhu a cílových skupinách. TCC je portfoliová společnost investičních fondů spravovaných EagleTree Capital, soukromou investiční společností se sídlem v New Yorku. Další informace najdete na thechannelco.com.

Sledujte The Channel Company: LinkedIn a X

© 2025 The Channel Company, Inc. Logo společnosti The Channel Company je registrovaná ochranná známka společnosti The Channel Company, Inc. Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

