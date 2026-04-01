Společnost ExaGrid se stala finalistkou cen Network Computing Awards 2026

Společnost ExaGrid®, největší světový nezávislý dodavatel zálohovacích úložišť poskytující vrstvené zálohovací úložiště s nejkomplexnější bezpečností a funkcí AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwaru, dnes oznámil, že byl nominován v 11 kategoriích na výroční ocenění Network Computing Awards.
Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20260331672660/cs/
Společnost ExaGrid se stala finalistou v následujících kategoriích:
- Produkt roku v oblasti ochrany dat
- Cena za návratnost investic
- Produkt roku pro obnovu po útoku ransomwaru v izolovaném prostředí („air gap“)
- Produkt roku v oblasti úložišť
- Hardwarový produkt roku
- Cena za zákaznický servis
- Podnikový produkt roku
- Nový produkt roku
- Produkt roku
- Společnost roku
Kromě toho je společnost ExaGrid nominována na cenu „Bench Tested Product of the Year“, o které rozhodnou porotci na základě nezávislého testování zařízení vrstveného zálohovacího úložiště SSD a HDD s funkcí Retention Time-Lock využívající umělou inteligenci pro obnovu po útoku ransomwaru.
Hlasování o vítězi v jednotlivých kategoriích právě probíhá a končí 14. května 2026. Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním předávání cen v Londýně 21. května 2026.
„Společnost ExaGrid je největším nezávislým poskytovatelem zálohovacích úložišť v oboru a zavázala se nabízet nejlepší zálohovací úložné produkty, které splňují všechny požadavky středních a velkých podniků na zálohovací úložiště. Vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid nabízí nejrychlejší výkon při zálohování a obnově, aby uživatelé mohli zůstat produktivní, škálovatelnou architekturu, která udržuje délku zálohovacích oken konstantní i při růstu dat, a nejkomplexnější zabezpečení s obnovou po útoku ransomwaru,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Je nám ctí, že jsme byli nominováni na ocenění Network Computing Awards 2026, a těšíme se na slavnostní předávání cen v květnu.“
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání dat, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwaru. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn.
ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260331672660/cs/
Kontakt pro média:
Mary Domenichelli
ExaGrid
mdomenichelli@exagrid.com
Zdroj: ExaGrid Systems, Inc.