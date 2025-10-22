Společnost ExaGrid se stala finalistou MSP Channel Awards 2025

ExaGrid®, jediné řešení pro vrstvené zálohování dat v oboru s funkcí AI-Powered Retention Time-Lock (RTL), které zahrnuje vrstvu bez připojení k síti (vrstvená vzduchová mezera), funkci Auto Detect & Guard, odložené mazání a neměnnost pro obnovu po útoku ransomwarem, dnes oznámila, že byla nominována v šesti kategoriích na 1. ročník ocenění MSP Channel Awards, které oceňuje inovace v oblasti IT kanálů.
Nové ceny MSP Channel Awards navazují na tradici bývalých cen SDC Awards, aby lépe odrážely dnešní rychle se měnící IT prostředí. Vzhledem k tomu, že spravované služby mění způsob poskytování technologií – od digitální transformace a kybernetické bezpečnosti po cloud, data a automatizaci – tyto ceny oceňují společnosti, partnerství a jednotlivce, kteří mají skutečný vliv v celém odvětví.
Hlasování o vítězi v každé kategorii právě probíhá a skončí 7. listopadu 2025. Vítězové MSP Channel Awards budou oznámeni 3. prosince 2025 na slavnostním předávání cen v Londýně.
Kategorie ocenění, do kterých byla společnost ExaGrid nominována, zahrnují:
• Inovace roku v oblasti zálohování a DR
• Společnost roku v oblasti kanálů (Channel Company)
• Inovace roku v oblasti úložného hardwaru
• Dodavatel roku v oblasti úložných řešení
• Tým roku v oblasti technické nebo servisní excelence
• Program dodavatele roku v oblasti kanálů
• Marketingová/podpůrná iniciativa dodavatele roku
Společnost ExaGrid pokračuje v inovacích svého vrstveného zálohovacího úložiště, které podporuje více než 25 zálohovacích aplikací, a letos přidala podporu pro Rubrik a Mongo DB a oznámila podporu Cohesity, která přijde v roce 2026. Společnost ExaGrid také posílila svou funkci AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwarem přidáním funkce Auto Detect & Guard, která pomocí AI identifikuje abnormální mazání a automaticky prodlužuje politiku mazání na dobu neurčitou a upozorňuje IT na možný útok. Kromě toho ExaGrid přidal funkce pro poskytovatele spravovaných služeb (MSP), včetně možnosti sledovat data podle sdílení s reportováním pro fakturaci za TB/PB na zákazníka, obnovení ransomwaru na úrovni sdílení, aby to nemělo dopad na ostatní zákazníky, a další.
„Jsme poctěni, že se společnost ExaGrid stala finalistou v sedmi kategoriích ocenění, protože zdůrazňují různé oblasti naší společnosti, které nás odlišují jako největšího nezávislého poskytovatele zálohovacího úložiště v oboru, od našeho závazku poskytovat komplexní zabezpečení, přes naši špičkovou zákaznickou podporu až po náš inovativní program pro prodejní partnery v distribučním kanálu,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Jsme rádi, že jsme byli nominováni na MSP Channel Awards, a těšíme se, až uvidíme, kteří dodavatelé, poskytovatelé služeb a programy budou hlasujícími zvoleni.“
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!
