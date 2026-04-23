Společnost ExaGrid se stala finalistou soutěže Storage Awards 2026

Společnost ExaGrid®, největší světový nezávislý dodavatel zálohovacích úložišť poskytující vrstvená zálohovací úložiště s nejkomplexnější bezpečností a funkcí AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwarem, dnes oznámila, že byla nominována v 16 kategoriích 23. ročníku cen Storage Awards.
Společnost ExaGrid se stala finalistou v těchto kategoriích:
- Inovátor roku v oblasti úložišť
- Společnost roku v oblasti neměnných úložišť
- Šampion v odvětví úložišť – komerční sektor
- Šampion v odvětví úložišť – marketing
- Cena za vynikající výkon v distribučním kanálu
- Inovátor roku v oblasti úložišť dat s využitím umělé inteligence
- Společnost roku v oblasti kyberodolných úložišť
- Produkt roku v oblasti ransomwaru
- Společnost roku v oblasti ochrany dat
- Dodavatel hardwaru pro podnikové zálohování roku
- Dodavatel objektových úložišť roku
- Společnost roku v oblasti optimalizace úložišť
- Dodavatel kapacitních úložišť roku
- Prodejní partnerský program roku
- Produkt roku v oblasti úložišť
- Společnost roku v oblasti úložišť
Hlasování za účelem určení vítěze v každé kategorii právě probíhá a končí 4. června 2026. Vítězové letošních cen budou vyhlášeni na slavnostním předávání cen „The Storries XXIII“, které se uskuteční dne 18. června 2026 v Londýně.
„Je nám ctí, že jsme byli nominováni v tolika kategoriích, které zdůrazňují naši jedinečnou pozici největšího nezávislého dodavatele záložního úložiště v oboru, s produktem, který „prostě funguje“, a týmem, který si cení partnerství v distribučním kanálu,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Doufáme, že si naši partneři a zákazníci najdou chvilku na hlasování ve 23. ročníku cen Storage Awards, a těšíme se na slavnostní předávání cen v červnu.“
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání dat, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwaru. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků.
ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
