Společnost ExaGrid se stala finalistou soutěže Storage Awards 2026

Marlborough (USA) 23. dubna 2026 (PROTEXT/BUSINESS WIRE) - Produktová řada, partnerský program a tým společnosti ExaGrid byly nominovány v 16 kategoriích cen „The Storries XXIII“

Společnost ExaGrid®, největší světový nezávislý dodavatel zálohovacích úložišť poskytující vrstvená zálohovací úložiště s nejkomplexnější bezpečností a funkcí AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwarem, dnes oznámila, že byla nominována v 16 kategoriích 23. ročníku cen Storage Awards.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20260422386616/cs/

Společnost ExaGrid se stala finalistou v těchto kategoriích:

  • Inovátor roku v oblasti úložišť
  • Společnost roku v oblasti neměnných úložišť
  • Šampion v odvětví úložišť – komerční sektor
  • Šampion v odvětví úložišť – marketing
  • Cena za vynikající výkon v distribučním kanálu
  • Inovátor roku v oblasti úložišť dat s využitím umělé inteligence
  • Společnost roku v oblasti kyberodolných úložišť
  • Produkt roku v oblasti ransomwaru
  • Společnost roku v oblasti ochrany dat
  • Dodavatel hardwaru pro podnikové zálohování roku
  • Dodavatel objektových úložišť roku
  • Společnost roku v oblasti optimalizace úložišť
  • Dodavatel kapacitních úložišť roku
  • Prodejní partnerský program roku
  • Produkt roku v oblasti úložišť
  • Společnost roku v oblasti úložišť

Hlasování za účelem určení vítěze v každé kategorii právě probíhá a končí 4. června 2026. Vítězové letošních cen budou vyhlášeni na slavnostním předávání cen „The Storries XXIII“, které se uskuteční dne 18. června 2026 v Londýně.

Je nám ctí, že jsme byli nominováni v tolika kategoriích, které zdůrazňují naši jedinečnou pozici největšího nezávislého dodavatele záložního úložiště v oboru, s produktem, který „prostě funguje“, a týmem, který si cení partnerství v distribučním kanálu,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Doufáme, že si naši partneři a zákazníci najdou chvilku na hlasování ve 23. ročníku cen Storage Awards, a těšíme se na slavnostní předávání cen v červnu.“

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání dat, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwaru. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260422386616/cs/

Zdroj: ExaGrid Systems, Inc.

Kontakt pro média: Mary Domenichelli, ExaGrid, mdomenichelli@exagrid.com

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Plavat se začne v Krnově nejpozději v září. Ve starém bazénu, či pod nafukovací halou

Bazén musí podle doporučení statičky zůstat vypuštěný. Přesný rozsah poškození...

Nejpozději v září by mohl otevřít krnovský krytý bazén. Vypuštěný zůstal loni kvůli problémům se statikou způsobeným stářím budovy i povodní, jež vyplavila zeminu pod ní. Podle statika jej lze...

Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. Za pár sekund to udělal znovu

Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. (23. dubna 2026)

Jen pár okamžiků dělilo od katastrofy malého chlapce na křižovatce v Mladé Boleslavi. Hned dvakrát vběhl bez varování pod kola vozů policistů, kteří mířili k zásahu. Řidiči měli co dělat, aby střetu...

Nová Kudlovická vinařská stezka je značená virtuálně, bez mobilu můžete zabloudit

Cyklostezka vedoucí vinařskou uličkou v Kudlovicích na Uherskohradišťsku....

Cyklisté, kteří vyrazí na novou Kudlovickou vinařskou stezku, se nemohou orientovat podle klasického „žlutého“ značení jako na jiných stezkách. Spolehnout se musejí na mobil a do něj staženou...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Masarykova univerzita vybuduje v kampusu sportovní areál s oválem a halou

ilustrační snímek

Masarykova univerzita vybuduje v kampusu v Brně-Bohunicích sportovní areál s atletickým oválem a víceúčelovou halou. Sportoviště přibližně za 430 milionů korun...

Písek bezúročně půjčí zubařům v nové ordinaci v Čechově ulici 2,5 milionu korun

ilustrační snímek

Písek finančně podpoří zubaře v nově vznikající ordinaci v Čechově ulici. Každý ze tří stomatologů získá návratnou finanční výpomoc 2,5 milionu korun na 13...

„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými.“ Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

„Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny...

Životní osudy bratří Mašinů a jejich protikomunistického odboje jsou dobře známy. Nová inscenace Moravského divadla Olomouc se ovšem inspiruje osudy jejich sestry Zdeny a její rodiny. Činohra Jejich...

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se na konci května stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

Zendure uvádí SolarFlow Mix: tři domácí akumulační systémy, jedna platforma, úspora až 91 %

23. dubna 2026  16:06

