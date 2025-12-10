Společnost ExaGrid získala 3 nové ocenění v oboru na MSP Channel Awards

ExaGrid®, jediný skutečně vrstvený systém zálohovacího úložiště na trhu vybavený funkcí AI-Powered Retention Time-Lock (RTL), která zahrnuje i neveřejnou vrstvu (tiered air gap), funkce Auto Detect & Guard, odložené mazání a neměnnost dat pro obnovu po útoku ransomwaru, dnes oznámila, že společnost získala tři ocenění v rámci 1. ročníku udílení ocenění MSP Channel Awards, které se uskutečnilo v Londýně dne 3. prosince 2025. Ocenění zahrnují:
Mnoho poskytovatelů řízených služeb (MSP) využívá vrstvené zálohovací úložiště ExaGrid k nabízení služeb Backup as a Service (BaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS) a outsourcingu datových center. Společnost ExaGrid v roce 2025 představila nové funkce, které MSP umožňují sledovat využití dat jednotlivých zákazníků a zároveň poskytují možnost samostatně obnovit data konkrétního zákazníka v případě ransomwarového útoku, čímž dále rozšiřují hodnotu řešení ExaGrid pro MSP.
Nová ocenění MSP Channel Awards navazuje na tradici bývalých ocenění SDC Awards, aby lépe odráželo dnešní rychle se měnící IT prostředí. Vzhledem k tomu, že spravované služby mění způsob poskytování technologií – od digitální transformace a kybernetické bezpečnosti po cloud, data a automatizaci – tato ocenění uznávají společnosti, partnerství a jednotlivce, kteří mají skutečný dopad na celý kanál.
Společnost ExaGrid si i nadále získává uznání za své vrstvené zálohovací úložiště a v roce 2025 získala devět ocenění v oboru, včetně:
- Data Breakthrough Awards – Řešení roku v oblasti zálohování dat
- Network Computing Awards – Produkt roku pro air-gap obnovu po útoku ransomwaru
- Network Computing Awards – Společnost roku
- Network Computing Awards – Úložný produkt roku
- Storage Awards – Program pro partnery v distribučním kanálu
- Storage Awards – Úložná společnost roku
- MSP Channel Awards – Inovace roku v oblasti zálohování a obnovy dat po havárii
- MSP Channel Awards – Inovace roku v oblasti úložného hardwaru
- MSP Channel Awards – Dodavatel úložných řešení roku
„Jsme poctěni, že jsme získali tato tři ocenění v rámci prvního ročníku MSP Channel Awards, zejména v době, kdy rozšiřujeme partnerství s mnoha předními poskytovateli řízených služeb a nadále přidáváme funkce, které MSP přinášejí užitek,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali, jsme vděční našim partnerům a zákazníkům za jejich podporu a za trvalé uznání našeho vrstveného zálohovacího úložiště.“
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání dat, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwaru. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!
ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
