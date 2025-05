Společnost ExaGrid získala 3 ocenění v oboru na udílení cen Network Computing Awards 2025

Společnost ExaGrid®, jediný výrobce vrstveného zálohovacího úložiště s funkcí Retention Time-Lock a jediný výrobce vrstveného úložiště se vzduchovou mezerou, které není připojeno k síti a nabízí odložené mazání a neměnnost pro obnovu po útoku ransomwaru, dnes oznámila, že byla oceněna třemi oceněními v oboru, včetně ocenění Produkt roku pro obnovu po útoku ransomwaru se vzduchovou mezerou, Společnost roku a Úložný produkt roku během slavnostního udílení cen Network Computing Awards, které se konalo 22. května 2025 v Londýně.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20250529087916/cs/

Ocenění Network Computing Awards jsou udělována na základě veřejného hlasování. Ocenění za rok 2025 znamenají pro společnost ExaGrid sedmé vítězství v řadě v rámci Network Computing Awards a šesté vítězství v řadě v kategorii Společnost roku.

Společnost ExaGrid si i nadále získává uznání za své vrstvené zálohovací úložiště a v roce 2025 dosud získala čtyři ocenění v oboru, včetně:

• Data Breakthrough Awards – Zálohovací řešení roku

• Network Computing Awards – Produkt roku pro obnovu dat po útoku ransomwaru se vzduchovou mezerou

• Network Computing Awards – Společnost roku

• Network Computing Awards – Úložný produkt roku

„Gratulujeme všem vítězům cen Network Computing Awards 2025 a děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali. Jsme vděční našim partnerům a zákazníkům za jejich podporu,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Jsme vděční, že naše vrstvené zálohovací úložiště bylo oceněno cenou Produkt roku pro obnovu dat po útoku ransomwaru se vzduchovou mezerou, protože naše vrstvená vzduchová mezera je klíčem k úspěchu společnosti ExaGrid v oblasti obnovy po ransomwarových útocích, protože spolupracuje s taktikou odloženého mazání a neměnností, které společně zajišťují, že zákazníci společnosti ExaGrid jsou schopni obnovit data v případě škodlivého útoku. Je nám ctí, že jsme již pošesté získali ocenění Společnost roku a Úložný produkt roku, protože je to důkazem toho, že tým ExaGrid a produkt ExaGrid si v průběhu let získaly trvalé uznání hlasujících. Jsme hrdí na to, že nabízíme produkt, který „prostě funguje“ a který je navržen tak, aby pomáhal organizacím řešit všechny problémy zálohovacího úložiště."

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250529087916/cs/

Kontakt pro média:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com

Zdroj: ExaGrid