Společnost ExaGrid získala na udílení cen Storage Awards 4 ocenění v oboru

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Marlborough (Massachusetts, USA) 26. června 2026 (PROTEXT/BUSINESS WIRE) - Společnost ExaGrid získala v roce 2026 dosud 11 ocenění za své vrstvené zálohovací úložiště

Společnost ExaGrid®, největší nezávislý dodavatel zálohovacích úložišť na světě, která nabízí vrstvené zálohovací úložiště (Tiered Backup Storage) s nejkomplexnějším zabezpečením a funkcí Retention Time-Lock využívající umělou inteligenci pro obnovu po útoku ransomwarem, dnes oznámila, že byla oceněna čtyřmi oborovými cenami během 23. ročníku slavnostního udílení cen Storage Awards („The Storries“), které se konalo 18. června 2026 v Londýně.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20260625093919/cs/

Společnost ExaGrid získala ocenění Společnost roku v oblasti ochrany dat („Data Protection Company of the Year“), Společnost roku v oblasti neměnného úložiště („Immutable Storage Company of the Year“) a Společnost roku v oblasti úložišť („Storage Company of the Year“), Společně se svým klíčovým distribučním partnerem, společností Convergent Technology, navíc získala ocenění Úložné řešení roku – podniková sféra (Storage Solution of the Year – Corporate). a společně získala ocenění Úložné řešení roku – podniková sféra („Storage Solution of the Year – Corporate“) spolu se svým klíčovým partnerem společností Convergent Technology.

Společnost ExaGrid si i nadále získává uznání za své vrstvené zálohovací úložiště a v roce 2026 již získala celkem 11 oborových ocenění:

  • StorageNewsletter Awards – Cena za sekundární úložiště
  • Data Breakthrough Awards – Řešení roku pro zálohování dat
  • Network Computing Awards – Produkt roku pro obnovu po útoku ransomwarem s využitím technologie „air gap“
  • Network Computing Awards – Produkt roku oceněný v nezávislém testování
  • Network Computing Awards – Společnost roku
  • Network Computing Awards – Produkt roku pro ochranu dat
  • Network Computing Awards – Produkt roku v oblasti úložišť
  • Storage Awards – Společnost roku v oblasti ochrany dat
  • Storage Awards – Společnost roku v oblasti neměnných úložišť
  • Storage Awards – Společnost roku v oblasti úložišť
  • Storage Awards – Úložné řešení roku pro podnikové zákazníky

O vítězích rozhoduje veřejné hlasování. Letošní ocenění představují již třináctý rok, kdy společnost ExaGrid získala ocenění v rámci „The Storries“, a druhý rok po sobě, kdy byla vyhlášena Společností roku v oblasti úložišť („Storage Company of the Year“) .

„Gratulujeme ostatním oceněným a děkujeme týmu Storage Awards a zejména všem, kteří hlasovali pro ExaGrid. Velmi si vážíme trvalé podpory, které se nám dostává od našich zákazníků a partnerů,“ uvedl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Je nám ctí, že byla společnost ExaGrid oceněna jako Společnost roku v oblasti ochrany dat a Společnost roku v oblasti neměnného úložiště, jelikož jsme rozšířili již tak komplexní bezpečnostní funkce našeho řešení o funkci Retention Time-Lock využívající umělou inteligenci pro obnovu po útoku ransomwarem, která zahrnuje funkci Auto Detect & Guard, a to vedle vrstvené vzduchové mezery („tiered air gap“), odloženého mazání a neměnných datových objektů. Jsme poctěni, že jsme již druhý rok po sobě získali ocenění Společnost roku v oblasti úložišť, a těší nás, že jsme opět získali uznání za naši činnost ve Spojeném království společně s naším váženým partnerem Convergent Technology. Společnost ExaGrid zůstává věrná svému poslání poskytovat nejlepší řešení zálohovacího úložiště pro podnikové organizace a nadále získává nejvíce ocenění v oblasti zálohovacích úložišť, za což jsme nesmírně vděční.“

O společnosti ExaGrid

Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou diskovou mezipamětí Landing Zone, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně funkce Retention Time-Lock využívající umělou inteligenci pro obnovu po útoku ransomwaru. Landing Zone společnosti ExaGrid zajišťuje nejrychlejší zálohování, obnovu a okamžité zotavení virtuálních strojů. Úroveň úložiště (Repository Tier) nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje kompletní zařízení a zajišťuje pevně dané zálohovací okno i při růstu objemu dat, čímž eliminuje nákladné kompletní modernizace a vynucené zastarávání produktů. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvoustupňový přístup k vrstvenému zálohovacímu úložišti s úrovní odpojenou od sítě (tiered air gap), odloženým mazáním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.

Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.

Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!

ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260625093919/cs/

 

Kontakt pro média: Mary Domenichelli, ExaGrid 

mdomenichelli@exagrid.com 

Zdroj: ExaGrid

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