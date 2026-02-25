Společnost ExaGrid získala nové ocenění v oboru

Společnost ExaGrid®, lídr v oblasti vrstveného zálohovacího úložiště, dnes oznámila, že byla oceněna cenou v kategorii sekundárního úložiště v prvním ročníku cen StorageNewsletter Awards.
Vítězové cen StorageNewsletter Awards byli zvoleni sedmičlennou porotou, která vybrala dodavatele pro každou kategorii. „Společnost ExaGrid, dlouholetý inovátor, sehrála klíčovou roli při formování nové éry sekundárního úložiště díky své škálovatelné architektuře. Platforma, která byla původně postavena na pevných discích, nyní podporuje SSD a díky silnému ekosystému kanálů a široké validaci od mnoha dodavatelů zálohovacího softwaru si rychle získává podíl na trhu. Díky neustálému vylepšování funkcí je tým již mnoho let lídrem v tomto segmentu a výhledy na budoucí růst zůstávají velmi slibné,“ řekl Philippe Nicolas, majitel a vydavatel StorageNewsletter a předseda poroty cen StorageNewsletter Awards 2026.
Společnost ExaGrid získala významné uznání za své vrstvené zálohovací úložiště a za poslední tři roky získala 24 ocenění v oboru. Společnost ExaGrid je největším nezávislým poskytovatelem zálohovacích úložišť v oboru a její zákaznická základna se rozrostla na více než 5000 organizací, které aktivně používají její produkty, přičemž si zároveň udržuje zdravé finanční výsledky s 20 po sobě jdoucími čtvrtletími kladného výsledku hospodaření, EBITDA a volného cash flow.
Společnost ExaGrid pokračuje v inovacích svého řešení vrstveného zálohovacího úložiště a v uplynulém roce rozšířila své komplexní bezpečnostní funkce o umělou inteligencí poháněnou funkcí Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwarem a také přidal modely SSD zařízení ke své stávající řadě oceněných modelů HDD zařízení.
„Jsme poctěni, že jsme získali cenu Secondary Storage Award na prvním ročníku StorageNewsletter Awards,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Společnost ExaGrid se zavázala nabízet nejlepší řešení zálohovacího úložiště na trhu a jsme vděční za pokračující uznání našeho vrstveného zálohovacího úložiště.“
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou cílovou zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání a škálovatelnou architekturou. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uschování. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid má fyzické prodejní a předprodejní systémové inženýry v následujících zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, severské země, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!
