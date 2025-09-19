Společnost Excalibur Army otevřela novou výrobní halu. V přítomnosti ministryně Černochové

Společnost Excalibur Army patří k nejvýznamnějším společnostem českého obranného průmyslu a v posledních letech vykazuje velmi razantní růst po výrobní i ekonomické stránce. Zvyšující se zájem zákazníků o výrobky a služby Excalibur Army vyžadují větší objem výroby a také potřebu nových zaměstnanců. Šternberská společnost proto výrazně investuje do svých schopností a nejnovějším důkazem jejího růstu je nová výrobní hala a přilehlá administrativní budova v jejím areálu. V rámci otevření nové výrobní haly ve Šternberku navíc zástupci Excalibur Army a KNDS Deutschland podepsali memorandum o porozumění na zajištění oprav a údržby tanků Leopard 2.
Slavnostního aktu otevření nové haly s plochou 6600 m2 se zúčastnili vedle představitelů Excalibur Army a skupiny CSG zástupci ministerstva obrany v čele s ministryní Janou Černochovou. Dále byla přítomna delegace poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zástupci Olomouckého kraje a města Šternberka v čele s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem a starostou Stanislavem Orságem, hosté z diplomatických kruhů i zástupci průmyslových partnerů Excalibur Army i skupiny CSG.
Ministryně Jana Černochová, která aktivně a dlouhodobě podporuje růst českého obranného průmyslu, při slavnostním aktu ve Šternberku řekla: „Dnešní den je významný nejen pro firmu Excalibur Army, ale pro celý český obranný průmysl a ve svém důsledku i pro obranyschopnost České republiky. Nová výrobní hala přinese nejen práci mnoha lidem, ale posílí i naše výrobní kapacity, což je v současné bezpečnostní situaci velmi důležité. Schopnost umět opravovat a udržovat armádní techniku na našem území je v našem strategickém zájmu.“
Generální ředitel Excalibur Army Vladimír Stulančák zdůraznil význam nové haly pro firmu a také vliv podpory českého státu na domácí průmysl: „Zprovoznění nové haly je pro naši společnost nejen technickým a investičním milníkem, ale i symbolickým dárkem, který si dáváme k 30. výročí našeho založení. Nová hala bezesporu odráží dynamický rozvoj naší společnosti. Rok 2024 byl pro Excalibur Army historicky nejúspěšnější po všech stránkách a rok 2025 pokračuje v této trajektorii. Chtěl bych ale zdůraznit, že zásadní roli v našem úspěchu má podpora českého státu a jeho institucí nejen pro naši firmu, ale pro celý český obranný průmysl. Děkuji tedy paní ministryni obrany a jejímu týmu, agentuře AMOS a všem, se kterými ve státní správě spolupracujeme.“
Excalibur Army je v současnosti hybnou silou růstu českého obranného průmyslu a jedním z motorů globálního úspěchu skupiny CSG. Ředitel divize CSG Defence Jan Marinov během slavnostního aktu ale připomněl i zásadní význam spolupráce s českou armádou: „Společnost Excalibur Army a její růst byly vždy založeny na exportu. Má, stejně jako mateřská skupina CSG, globální působnost. Je to ale zároveň výrobce, který je vždy připraven přednostně plnit potřeby české armády. Otevření nové moderní výrobní haly znamená nejen nová pracovní místa a další přínosy pro českou ekonomiku, ale i posílení jistoty dodávek pro české ozbrojené síly nejen v mírových časech, ale i v bezpečnostních krizích, kdy se stát může plně spolehnout jen na průmysl, který mají na svém území.“
Memorandum mezi KNDS Deutschland a Excalibur Army
Součástí slavnostního aktu bylo také podepsání memoranda o porozumění mezi Excalibur Army a společností KNDS Deutschland, které potvrzuje záměr obou stran rozvíjet dlouhodobou spolupráci v oblasti údržby, oprav a modernizace hlavních bojových tanků Leopard 2A8 provozovaných Armádou České republiky. Cílem memoranda je vytvořit rámec pro efektivní zajištění podpory provozu a životního cyklu této techniky v České republice.
Tato dohoda navazuje na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci skupiny CSG s francouzskou i německou částí KNDS. V České republice skupina CSG zajišťuje podíl domácího průmyslu na projektu houfnic Caesar, výrobku KNDS France, pro Armádu ČR. Pro tento projekt automobilka Tatra Trucks dodává podvozky, firma Tatra Defence Vehicle kabiny a Excalibur Army působí jako integrátor.
Dalším společným projektem CSG s KNDS France jsou obrněná vozidla TITUS. Těch bylo české armádě předáno 62 kusů a nedávno byla podepsána smlouva na dalších 24. Memorandum tak představuje další krok v prohlubování spolupráce se skupinou KNDS, která se v posledních letech úspěšně rozvíjí.