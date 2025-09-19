Společnost Excalibur Army otevřela novou výrobní halu. V přítomnosti ministryně Černochové

Autor:
  16:44
Šternberská společnost Excalibur Army ze skupiny Czechoslovak Group zprovoznila novou výrobní halu, která zásadním způsobem navýší její výrobní kapacity a přinese práci desítkám nových zaměstnanců. Slavnostního aktu se zúčastnila ministryně obrany Jana Černochová a další hosté z politického i veřejného života.

Společnost Excalibur Army patří k nejvýznamnějším společnostem českého obranného průmyslu a v posledních letech vykazuje velmi razantní růst po výrobní i ekonomické stránce. Zvyšující se zájem zákazníků o výrobky a služby Excalibur Army vyžadují větší objem výroby a také potřebu nových zaměstnanců. Šternberská společnost proto výrazně investuje do svých schopností a nejnovějším důkazem jejího růstu je nová výrobní hala a přilehlá administrativní budova v jejím areálu. V rámci otevření nové výrobní haly ve Šternberku navíc zástupci Excalibur Army a KNDS Deutschland podepsali memorandum o porozumění na zajištění oprav a údržby tanků Leopard 2.

Slavnostního aktu otevření nové haly s plochou 6600 m2 se zúčastnili vedle představitelů Excalibur Army a skupiny CSG zástupci ministerstva obrany v čele s ministryní Janou Černochovou. Dále byla přítomna delegace poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zástupci Olomouckého kraje a města Šternberka v čele s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem a starostou Stanislavem Orságem, hosté z diplomatických kruhů i zástupci průmyslových partnerů Excalibur Army i skupiny CSG.

Ministryně Jana Černochová, která aktivně a dlouhodobě podporuje růst českého obranného průmyslu, při slavnostním aktu ve Šternberku řekla: „Dnešní den je významný nejen pro firmu Excalibur Army, ale pro celý český obranný průmysl a ve svém důsledku i pro obranyschopnost České republiky. Nová výrobní hala přinese nejen práci mnoha lidem, ale posílí i naše výrobní kapacity, což je v současné bezpečnostní situaci velmi důležité. Schopnost umět opravovat a udržovat armádní techniku na našem území je v našem strategickém zájmu.“ 

Generální ředitel Excalibur Army Vladimír Stulančák zdůraznil význam nové haly pro firmu a také vliv podpory českého státu na domácí průmysl: „Zprovoznění nové haly je pro naši společnost nejen technickým a investičním milníkem, ale i symbolickým dárkem, který si dáváme k 30. výročí našeho založení. Nová hala bezesporu odráží dynamický rozvoj naší společnosti. Rok 2024 byl pro Excalibur Army historicky nejúspěšnější po všech stránkách a rok 2025 pokračuje v této trajektorii. Chtěl bych ale zdůraznit, že zásadní roli v našem úspěchu má podpora českého státu a jeho institucí nejen pro naši firmu, ale pro celý český obranný průmysl. Děkuji tedy paní ministryni obrany a jejímu týmu, agentuře AMOS a všem, se kterými ve státní správě spolupracujeme.“ 

Excalibur Army je v současnosti hybnou silou růstu českého obranného průmyslu a jedním z motorů globálního úspěchu skupiny CSG. Ředitel divize CSG Defence Jan Marinov během slavnostního aktu ale připomněl i zásadní význam spolupráce s českou armádou: „Společnost Excalibur Army a její růst byly vždy založeny na exportu. Má, stejně jako mateřská skupina CSG, globální působnost. Je to ale zároveň výrobce, který je vždy připraven přednostně plnit potřeby české armády. Otevření nové moderní výrobní haly znamená nejen nová pracovní místa a další přínosy pro českou ekonomiku, ale i posílení jistoty dodávek pro české ozbrojené síly nejen v mírových časech, ale i v bezpečnostních krizích, kdy se stát může plně spolehnout jen na průmysl, který mají na svém území.“ 

Memorandum mezi KNDS Deutschland a Excalibur Army

Součástí slavnostního aktu bylo také podepsání memoranda o porozumění mezi Excalibur Army a společností KNDS Deutschland, které potvrzuje záměr obou stran rozvíjet dlouhodobou spolupráci v oblasti údržby, oprav a modernizace hlavních bojových tanků Leopard 2A8 provozovaných Armádou České republiky. Cílem memoranda je vytvořit rámec pro efektivní zajištění podpory provozu a životního cyklu této techniky v České republice.

Tato dohoda navazuje na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci skupiny CSG s francouzskou i německou částí KNDS. V České republice skupina CSG zajišťuje podíl domácího průmyslu na projektu houfnic Caesar, výrobku KNDS France, pro Armádu ČR. Pro tento projekt automobilka Tatra Trucks dodává podvozky, firma Tatra Defence Vehicle kabiny a Excalibur Army působí jako integrátor.

Dalším společným projektem CSG s KNDS France jsou obrněná vozidla TITUS. Těch bylo české armádě předáno 62 kusů a nedávno byla podepsána smlouva na dalších 24. Memorandum tak představuje další krok v prohlubování spolupráce se skupinou KNDS, která se v posledních letech úspěšně rozvíjí. 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Vysypaný náklad částečně zablokoval D1 u Vyškova, srazil se tam kamion s dodávkou

Na 229. kilometru D1 u Vyškova se ve směru na Ostravu v pátek odpoledne po nehodě dodávky a kamionu vysypal náklad. Dálnice byla víc než hodinu neprůjezdná, kolem 17:00 se podařilo provoz obnovit...

19. září 2025  16:02,  aktualizováno  18:36

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:32,  aktualizováno  18:27

Hromadná nehoda sedmi vozidel na D5 u Rokycan. V jednom pruhu obnovili provoz

Hromadná nehoda osmi aut uzavřela v pátek odpoledne zhruba na hodinu a půl provoz na dálnici D5 mezi Plzní a Rokycany ve směru na Prahu. Zdravotníci převezli do nemocnice čtyři zraněné, informoval...

19. září 2025  16:52,  aktualizováno  18:19

Zoo Brno vybudovala novou expozici dželad, primátů z etiopských hor

Brněnská zoo vybudovala novou expozici dželad. Skupinu osmi primátů, kteří ve volné přírodě žijí pouze v etiopských horách, návštěvníci poprvé uvidí v sobotu...

19. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dny NATO 2025 program v sobotu: přelet B-52, nová technika i drsné zásahy

Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády České republiky se konají v sobotu 20. a v neděli 21. září. Areál Letiště Leoše Janáčka v Mošnově se otevře už v půl deváté ráno. Na co se mohou návštěvníci těšit?

19. září 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Městský atletický a fotbalový stadion v Liberci je po modernizaci za 47 milionů

Městský atletický a fotbalový stadion ve Sport parku v Liberci je po modernizaci za 47 milionů korun, jež trvala skoro rok. Má nové zázemí a vyměněný tartan na...

19. září 2025  16:30,  aktualizováno  16:30

Kritizovaný ředitel střední zemědělské školy v Poděbradech sám rezignoval

Ředitel Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech Radim Keith, kterého v posledních měsících kritizovala část učitelů, rodičů a žáků, sám...

19. září 2025  16:27,  aktualizováno  16:27

Pražská MHD za 150 let? Létající autobusy, autonomní metro a návrat trolejbusů

Jak bude vypadat MHD řekněme za dalších 150 let? Budou prostředky hromadné dopravy za pár dekád létat vzduchem či se budou řídit zcela samy? Nejen o budoucnosti, ale i historii pražské hromadné...

19. září 2025

Kulturní stanice Galaxie. V bývalém kině se propojí významné umělecké organizace

Bývalý prostor multikina Galaxie na pražských Hájích nově poslouží unikátnímu spojení divadla, tanečních projektů i akademických programů. Živoucí multifunkční kulturní centrum otvírá návštěvníkům...

19. září 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

AVE CZ nabízí v Čáslavi za rozšíření skládky čtyřletý svoz odpadu zdarma

Odpadová společnost AVE CZ, která chce rozšířit čáslavskou skládku, nabízí lidem ve městě osvobození od poplatků za komunální odpad na čtyři roky. Slibuje také...

19. září 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Huawei určuje budoucnost inteligentních technologií novou sestavou průkopnických zařízení

19. září 2025  17:27

Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....

19. září 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.