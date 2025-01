Společnost Exclusive Networks spustila web o záludnostech směrnice NIS2

Proto společnost Exclusive Networks v lednu spustila nový web VseoNIS2.cz, který je zaměřen právě na NIS2 a český zákon o kybernetické bezpečnosti. Na webu se firmy a organizace dozví vše potřebné, aby zavádění zvládly co nejlépe.

„Nová směrnice NIS2, respektive nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který ji má implementovat do českého právního řádu, vydatně rozšiřuje a upravuje regulatorní povinnosti pro okolo 6000 subjektů. Protože se jedná o obsáhlou regulaci, vyznat se ve všech nových povinnostech a pro koho platí může být velmi obtížné. Například jen u určení velikosti podniku je potřeba sledovat tři různé faktory. V řadě odvětví pak navíc platí různé výjimky. Proto jsme přišli s tímto novým webem, jehož hlavním úkolem je pomoci lidem a firmám se zorientovat a zjistit, co všechno musí splňovat a jaký způsob implementace je pro ně nejlepší,“ říká Hynek Vácha ze společnosti Exclusive Networks, která se specializuje na digitální infrastrukturu a kybernetickou bezpečnost, kde spolupracuje se světovým lídrem v této oblasti, společností Fortinet.

„Ačkoliv nový zákon o kybernetické bezpečnosti ještě nebyl schválen, již dnes víme, jakou by měly mít nové regulace podobu. Je potřeba, aby se na to podniky řádně připravili – zde platí, že čím dříve, tím lépe. Není možné čekat na schválení zákona. Na webu proto není pouze výčet regulací, ale také rady, jak v zavádění opatření postupovat, jaké lhůty je nutné dodržet a také jaké nástroje jsou vhodné pro každou jednotlivou regulaci,“ doplňuje Vácha. Na webu je také řada vysvětlujících videí, informací o tom, co NIS2 vlastně je, proč regulace vzniká a také aktuality, které se tématu týkají.

Zdroj: EMC