Společnost EY jmenovala Michala Kopaniče vedoucím partnerem oddělení Consulting

Praha 10. září 2025 (PROTEXT) - EY Česká republika s platností od 1. září 2025 jmenovala Michala Kopaniče novým vedoucím partnerem oddělení Consulting. Michal Kopanič nastoupil do EY letos na jaře a od července vede tým consultingu pro region střední Evropy. Zaměří se na strategický rozvoj poradenských služeb společnosti jak na českém, tak na středoevropském trhu.

Před svým příchodem do EY působil Michal Kopanič jako partner ve společnosti Deloitte, kde naposledy zastával pozice vedoucího partnera pro M&A poradenství ve střední Evropě a vedoucího partnera consultingu pro Slovensko.

V posledních dvaceti letech získával Michal Kopanič zkušenosti na řadě exekutivních a seniorních manažerských pozic, které úspěšně kombinoval s praktickým vedením a strategickým dohledem. Kromě svých poradenských a výkonných rolí byl také členem dozorčích rad, kde se podílel na formování korporátních strategií, řízení rizik a správy firem. Spolupracoval rovněž s předními společnostmi i vládními institucemi a hrál klíčovou roli při vývoji strategií, digitálních transformacích a operačních změnách.

„Vítám Michala jako zkušeného odborníka se zaměřením především na odvětví finančních služeb, energetiky a obnovitelných zdrojů. Věřím, že se jeho zkušenosti s vedením mezinárodních týmů a úspěchy v transformaci řady globálních společností promítnou nejen do našich poradenských projektů, ale že Michal přispěje také k silné týmové spolupráci napříč celou firmou,“ uvedla u příležitosti uvedení Michala Kopaniče do funkce vedoucí partnerka EY Česká republika Martina Kneiflová.

 

Zdroj: Ernst & Young

