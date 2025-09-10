Společnost EY jmenovala Michala Kopaniče vedoucím partnerem oddělení Consulting

Před svým příchodem do EY působil Michal Kopanič jako partner ve společnosti Deloitte, kde naposledy zastával pozice vedoucího partnera pro M&A poradenství ve střední Evropě a vedoucího partnera consultingu pro Slovensko.
V posledních dvaceti letech získával Michal Kopanič zkušenosti na řadě exekutivních a seniorních manažerských pozic, které úspěšně kombinoval s praktickým vedením a strategickým dohledem. Kromě svých poradenských a výkonných rolí byl také členem dozorčích rad, kde se podílel na formování korporátních strategií, řízení rizik a správy firem. Spolupracoval rovněž s předními společnostmi i vládními institucemi a hrál klíčovou roli při vývoji strategií, digitálních transformacích a operačních změnách.
„Vítám Michala jako zkušeného odborníka se zaměřením především na odvětví finančních služeb, energetiky a obnovitelných zdrojů. Věřím, že se jeho zkušenosti s vedením mezinárodních týmů a úspěchy v transformaci řady globálních společností promítnou nejen do našich poradenských projektů, ale že Michal přispěje také k silné týmové spolupráci napříč celou firmou,“ uvedla u příležitosti uvedení Michala Kopaniče do funkce vedoucí partnerka EY Česká republika Martina Kneiflová.
EY | Building a better working world
EY přispívá k lepšímu fungování světa tím, že vytváří hodnotu pro klienty, zaměstnance, společnost i celou planetu a buduje důvěru na kapitálových trzích.
Týmy odborníků EY s využitím dat, umělé inteligence a pokročilých technologií pomáhají klientům s důvěrou a sebedůvěrou utvářet budoucnost a nacházet odpovědi na ty nejnaléhavější výzvy dneška a zítřka.
Díky detailní znalosti různých ekonomických odvětví, globálně propojené multidisciplinární síti a ekosystému nejrůznějších partnerských organizací mohou týmy našich auditorů, konzultantů, daňových poradců i odborníků na strategické a transakční poradenství poskytovat komplexní služby ve více než 150 zemích a teritoriích.
All in to shape the future with confidence.
Zdroj: Ernst & Young
Příloha: Fotografie Michala Kopaniče