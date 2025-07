Společnost EY zahájila během MFF Karlovy Vary nový ročník soutěže EY Podnikatel roku

Mezi vzácnými hosty, které osobně přivítala vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová spolu s Kryštofem Muchou, výkonným ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, se objevili představitelé společností, jako je Česká spořitelna, ČEZ, J&T Private Equity Group, KKCG, Penta Real Estate nebo Rockaway Capital. Veřejný sektor reprezentovali zástupci Britské ambasády či agentury Czechinvest.

Společnost EY je již druhým rokem oficiálním podporovatelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Stejně jako loni se rozhodla ve slavnostní atmosféře a v srdci festivalového dění zahájit nový ročník soutěže EY Podnikatel roku. Události v prostorách vyhlídkové restaurace Varyo na terasách hotelu Thermal se zúčastnili i vítězové minulých ročníků soutěže, např. Zdeněk Šoustal (Accolade), Radka Prokopová a František Fabičovic (Alcadrain) nebo Jindřich Houžvička (Crytur).

„Zahájení dalšího ročníku soutěže EY Podnikatel roku během jedné z nejvýznamnějších kulturních událostí v zemi má pro nás jistou symboliku. Tak jako festival ukazuje to nejlepší, co se zrodilo na poli kinematografie, my se o totéž každoročně snažíme ve sférách českého podnikatelského sektoru. Zdejší přátelská a příjemně neuspěchaná atmosféra nám poskytuje ideální prostředí k setkání s inspirativními osobnostmi nejen z byznysového světa a zároveň k oficiálnímu spuštění nominací nového ročníku naší soutěže,“ uvedla vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.