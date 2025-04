Společnost EY znovu podporovatelem karlovarského filmového festivalu

„Je pro nás velkou ctí opět spolupracovat s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Podobně jako festival každoročně vyznamenává nejvýznamnější osobnosti světového filmu, oceňuje naše soutěž EY Podnikatel inspirativní české podnikatelské osobnosti. V podnikání se stejně jako v umění cení originalita, odvaha i schopnost aktivně utvářet a pozitivně ovlivňovat svět kolem nás,” říká vedoucí partnerka EY Česká republika Martina Kneiflová.

Již 26. ročník soutěže bude zahájen právě během karlovarského filmového festivalu. Titul EY Podnikatel roku se v České republice uděluje od roku 2000 a letošní 25. laureáti – Milan Kratina a Zdeněk Šoustal ze společnosti Accolade – vzešli právě z karlovarského regionu. Českou republiku budou v červnu v Monte Carlu reprezentovat na celosvětovém finále soutěže, již společnost EY pravidelně vyhlašuje v téměř 60 zemích na šesti kontinentech.

