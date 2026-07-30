Společnost FireGOLD zakládá Nadační fond Gold for Life

FireGOLD dlouhodobě působí na českém trhu a trhu EU v oblasti fyzického investičního zlata. Vedení společnosti se rozhodlo rozšířit své aktivity také o systematickou podporu veřejně prospěšných projektů a tím spojit investování do zlata s pomocí lidem v nouzi.
„Zlato chrání majetek. My ale věříme, že existují hodnoty, které mají ještě větší význam. Proto vznikl Nadační fond Gold for Life. Chceme pomáhat tam, kde je pomoc skutečně potřeba, a zapojit do této myšlenky naše obchodní partnery i širokou veřejnost,“ říká CEO FireGOLD Group Bc. Robert Vlášek, MBA.
Nadační fond se zaměří zejména na pomoc vážně nemocným, rodinám v tíživé životní situaci, dětem, seniorům, podporu vzdělávání, podporu kulturního dědictví a dalším projektům s prokazatelným společenským přínosem. Součástí aktivit fondu budou také veřejné benefiční akce, vzdělávací projekty a spolupráce s významnými osobnostmi z oblasti byznysu, kultury a sportu. Hlavním partnerem nadačního fondu je společnost IBIS InGold, která je zároveň hlavním strategickým partnerem FireGOLDu.
Společnost FireGOLD současně připravuje projekt Aurum Summit, který propojí ekonomiku, investice, podnikání a filantropii. Část výtěžku z této konference bude věnována právě Nadačnímu fondu Gold for Life.
Nadační fond bude své hospodaření zveřejňovat transparentně a pravidelně informovat veřejnost o využití darovaných prostředků.
O společnosti FireGOLD
FireGOLD Group je společnost specializující se na investiční zlato a vzdělávání v oblasti ochrany majetku a finanční gramotnosti a působí aktuálně ve 21 zemích Evropy. Jejím cílem je poskytovat klientům dlouhodobá řešení pro uchování hodnoty jejich majetku a současně podporovat společensky prospěšné projekty prostřednictvím firemního Nadačního fondu Gold for Life.
Zdroj: Nadační fond Gold for Life
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