Společnost Fractal EMS získala certifikáty ISO/IEC 9001 a 27001

„Tyto dvojí certifikace ISO 9001 a ISO 27001 představují klíčový krok v naší schopnosti dodávat zákazníkům kvalitní produkty. ISO 9001 zahrnuje rámec kvality světové úrovně, který zajišťuje přesné, efektivní a konzistentní dodávky projektů při minimalizaci chyb a splnění nejpřísnějších klientských a regulačních standardů. Současně ISO 27001 posiluje naši kybernetickou obranu pomocí přísných, špičkových kontrolních mechanismů, které chrání citlivé informace, kritickou infrastrukturu a data klientů před neustále se vyvíjejícími kybernetickými hrozbami." – generální ředitel Daniel Crotzer.
O společnosti Fractal EMS
Fractal EMS poskytuje komplexní a plně integrovanou platformu pro správu energie a SCADA, která kombinuje pokročilý software, hardwarové řadiče, hladkou integraci systémů, robustní kyberbezpečnost a výkonné analytické nástroje. To vše je podpořeno naším vzdáleným operačním centrem s nepřetržitým provozem (NERC-CIP Medium), které zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz kritických energetických zařízení.
Jako jediné skutečně vertikální řešení EMS v oboru nabízí Fractal EMS hardwarově nezávislé, hotové ovládací prvky pro BMS (systém správy baterií), EMS/PPC (systém pro řízení energie/paroplynový cyklus), MPC (modelové prediktivní řízení) a SCADA – vše sjednocené v jediné, flexibilní a nastavitelné architektuře. Tento design umožňuje snadné přidávání, odebírání nebo rekonfiguraci zařízení, což umožňuje operátorům spravovat jednotlivé lokality nebo celé flotily s maximální efektivitou, bezpečností a ziskovostí.
