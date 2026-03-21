Společnost Fractal EMS získala certifikáty ISO/IEC 9001 a 27001

  16:25
Austin (USA) 21. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Fractal EMS Inc. („Fractal"), vedoucí světový podnik v oblasti systémů pro správu energie a SCADA (systémů pro řízení a sběr dat) pro projekty v oblasti akumulace energie v bateriích, solární energie, hybridních systémů a datových center, oznámila úspěšné získání certifikátů ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2022, mezinárodně uznávaných norem pro systémy řízení kvality (QMS) a systémy řízení bezpečnosti informací (ISMS). Tento významný milník posiluje hluboké odhodlání společnosti poskytovat nejvyšší standardy řízení kvality a informační bezpečnosti pro své klienty v celém energetickém odvětví.

Tyto dvojí certifikace ISO 9001 a ISO 27001 představují klíčový krok v naší schopnosti dodávat zákazníkům kvalitní produkty. ISO 9001 zahrnuje rámec kvality světové úrovně, který zajišťuje přesné, efektivní a konzistentní dodávky projektů při minimalizaci chyb a splnění nejpřísnějších klientských a regulačních standardů. Současně ISO 27001 posiluje naši kybernetickou obranu pomocí přísných, špičkových kontrolních mechanismů, které chrání citlivé informace, kritickou infrastrukturu a data klientů před neustále se vyvíjejícími kybernetickými hrozbami." – generální ředitel Daniel Crotzer.

O společnosti Fractal EMS

Fractal EMS poskytuje komplexní a plně integrovanou platformu pro správu energie a SCADA, která kombinuje pokročilý software, hardwarové řadiče, hladkou integraci systémů, robustní kyberbezpečnost a výkonné analytické nástroje. To vše je podpořeno naším vzdáleným operačním centrem s nepřetržitým provozem (NERC-CIP Medium), které zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz kritických energetických zařízení.

Jako jediné skutečně vertikální řešení EMS v oboru nabízí Fractal EMS hardwarově nezávislé, hotové ovládací prvky pro BMS (systém správy baterií), EMS/PPC (systém pro řízení energie/paroplynový cyklus), MPC (modelové prediktivní řízení) a SCADA – vše sjednocené v jediné, flexibilní a nastavitelné architektuře. Tento design umožňuje snadné přidávání, odebírání nebo rekonfiguraci zařízení, což umožňuje operátorům spravovat jednotlivé lokality nebo celé flotily s maximální efektivitou, bezpečností a ziskovostí.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2507751/fractal_ems_Logo.jpg 

Kontakt: Fractal EMS Inc., info@fractalems.com

Velikonočně vyzdobený zámek Kačina se dnes otevřel návštěvníkům

Na procházku do rozkvetlých mandloňových sadů u Hustopečí vyrazily tisíce lidí

