Společnost GAC představuje GOVY AirJet, průkopnické letadlo pro budoucnost mobility v malých výškách

Poslání společnosti GOVY zahrnuje výzkum, výrobu, prodej a služby létajících automobilů a souvisejících ekosystémových produktů. Značka využívá rozsáhlé odborné znalosti společnosti GAC v oblasti automobilového průmyslu spolu se špičkovými vlastními technologiemi a chytrými provozními platformami k poskytování systémových řešení, která nově formují městskou a meziměstskou mobilitu.

Inovace v jádru

GOVY AirJet, létající auto s kompozitními křídly, propojuje výhody efektivity pevných křídel a flexibility vertikálního vzletu systémů s několika rotory. Jeho lehká konstrukce, navržená z více než 90 % z kompozitních materiálů z uhlíkových vláken, zajišťuje odolnost a vysoký výkon. AirJet, poháněný patentovaným, vysoce účinným elektrickým pohonem společnosti GAC, dosahuje maximální rychlosti 250 km/h a doletu přes 200 km. Jeho rychlé dobití trvá pouhých 30 minut. Budoucí modely mohou díky technologii polovodičových baterií prodloužit dojezd až na 400 km.

AirJet se může pochlubit luxusní kabinou s uspořádáním sedadel „1+1+X", bezproblémovým autonomním letovým provozem a prosklenou střechou „PIXEL GALAXY", která cestující vtáhne do vesmírného cestování. Bezpečnou cestu zajišťují nejmodernější bezpečnostní prvky, jako jsou redundantní napájecí a řídicí systémy, monitorování v reálném čase a detekce překážek.

Ekosystém Robo-AirTaxi

Společnost GAC rovněž představila plány na systém Robo-AirTaxi, který slučuje pozemní a leteckou dopravu a nabízí komplexní řešení chytré mobility. Pro dojíždění do měst na krátké vzdálenosti do 20 km bude využíván letoun GOVY AirCar s několika rotory, zatímco na cesty na střední vzdálenosti do 200 km bude nasazen letoun AirJet. Cílem systému je vytvořit „čtyřicetiminutový životní okruh v oblasti Velké zátoky", který umožní hladké meziměstské spojení, zkrátí dobu přepravy a sníží náklady.

Do roku 2025 chce společnost GAC získat pro svá létající auta certifikaci letové způsobilosti, zřídit výrobní linky a přijímat předobjednávky. Takto chce pokročit v komercializaci mobility v malých výškách. GOVY odráží závazek společnosti GAC inovovat, posouvat hranice městské letecké dopravy a nově formovat zážitky z cestování pomocí efektivních a chytrých řešení. S plány na ukázkový provoz ve dvou až třech městech v oblasti Velké zátoky do roku 2027 je společnost GAC připravena transformovat městskou mobilitu prostřednictvím průkopnických technologií a nachystat tak půdu chytřejší, bezpečnější a udržitelnější budoucnosti dopravy.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2585896/GOVY_AirJet.mp4

