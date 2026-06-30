Společnost GECO, a.s. zvýraznila svoje postavení na trhu

"Získané ocenění potvrzuje naše dlouhodobě silné finanční zázemí a odpovědný přístup k podnikání, zákazníkům i partnerům," říká předseda představenstva GECO, a.s. Libor Chrobok.
GECO, založené v roce 1991, je jedním z nejvýznamnějších obchodních řetězců v České republice, kde provozuje 9 velkoobchodů a 387 maloobchodních prodejen (30.6.2026). V ČR se jedná o největšího prodejce a distributora tabákových a jiných výrobků s nikotinem, tisku a loterijních produktů. Společnost, působící také na Slovensku a v Německu, měla v roce 2025 celkový obrat téměř 68 miliard korun. Zaměstnává více než 2800 lidí.
Úspěch GECO je dán především vědomým budováním vztahu k zákazníkům. Slogan "Jsme vám stále blíž" vyjadřuje jednak umístění prodejen s pečlivě vytvářenou identitou do míst, kde jsou lidé zvyklí nakupovat, ale také více než 1,600.000 registrovaných věrnostních karet.
Získanou certifikaci udílí společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., která je přední analytickou firmou působící v 36 zemích světa. Certifikát Business Elite je výsledkem vyhodnocení devíti finančních ukazatelů plynoucích nejen z účetních výkazů a jejich meziročních změn, ale i dalších nefinančních kritérií, např. exekuce, databáze nespolehlivých plátců apod. Společnost GECO dosáhla na stupeň B2, který ukazuje na velmi stabilní ekonomickou situaci. Udělený Certifikát prokazuje obchodním partnerům i klientům, že je spolehlivým partnerem i dodavatelem. Což ostatně prokazuje setrvalým růstem v extrémně náročném odvětví.
V roce 2025 byl z celého objemu prodeje výrobků s nikotinem v maloobchodních prodejnách GECO poprvé v historii nadpoloviční podíl (53,2%) těch výrobků, které se nijak nespalují (tedy vše ostatní mimo klasické cigarety, cigaretový tabák a doutníky). Tyto "nové“ výrobky (postupně uváděné na český trh od roku 2017) mají dle veřejně dostupných informací od jejich výrobců v našich i zahraničních médiích až o 95 % menší objemy škodlivých látek. Při prodeji všech výrobků obsahujících nikotin společnost GECO striktně dodržuje nabízení a prodej pouze osobám starším 18 let.
Zdroj: GECO
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.