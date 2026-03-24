Společnost Getac představuje CommandCore: řešení pro dálkové ovládání dronů určené pro vysoce odborné pracovníky působící v náročných podmínkách

  10:23
Tchaj-pej (Čína) 24. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Getac Technology Corporation (Getac), přední poskytovatel odolných výpočetních a mobilních video řešení a výrobce s pokročilými interními kapacitami, dnes oznámila uvedení svého zbrusu nového, odolného řešení pro ovládání dronů CommandCore. CommandCore nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení pro optimální provozní efektivitu a přímo podporuje operace ve více doménách (MDO) v široké škále použití na zemi, na moři i ve vzduchu. CommandCore je nová stanice pro dálkové ovládání dronů určená pro odborné pracovníky v oblastech obrany, veřejné bezpečnosti a veřejných služeb.Zákazníci si mohou vybrat z rozsáhlé nabídky zařízení, příslušenství a užitečných zatížení společnosti Getac, aby vyhověli svým jedinečným potřebám a případům použití.CommandCore je navržen tak, aby se hladce zabudoval do různých ekosystémů dronů a podporoval interoperabilitu s technologiemi třetích stran.

CommandCore umožňuje zákazníkům kombinovat osvědčený odolný hardware společnosti Getac s odvětvově specifickým příslušenstvím, užitečným zatížením a softwarem podle jejich individuálních potřeb a konkrétních použití. Výsledkem je komplexní řešení pro řízení bezpilotních letadel (UAV), plavidel (USV) a vozidel (UGV), které je plně přizpůsobivé a lze je adaptovat u široké škály náročných prostředí a operačních scénářů, jako jsou například v oblastech obrany, veřejné bezpečnosti a veřejných služeb.

Srdcem CommandCore je pozemní řídicí stanice (GCS) společnosti Getac, která slouží jako centralizovaný, operačně připravený uzel určený pro zpracování dat v reálném čase, hladké řízení dronů v extrémních podmínkách a celkovou správu provozních parametrů. Zákazníci si mohou vybrat z řady různých zařízení Getac v závislosti na svých potřebách v oblasti GCS, včetně plně odolného tabletu ZX80 s Androidem, plně odolného tabletu UX10 s Windows, odolného notebooku S510 s Windows, plně odolného notebooku B360 s Windows a plně odolné pracovní stanice X600 s Windows.

Tvarové provedení zařízení GCS lze rovněž přizpůsobit tak, aby poskytovalo maximální flexibilitu. Mezi možnosti patří plně integrované provedení s vestavěným ovládáním dronů a provedení s připojitelnými doplňky, které uživatelům umožňuje podle potřeby oddělit zařízení Getac od externě umístěného ovládání dronů. Mezi další varianty patří provedení s kancelářskou dokovací stanicí a komplexní provedení ve formě kufříku s dvojitým displejem pro použití v rámci mobilních velitelských a řídících operací.

Robustní spolehlivost se snoubí s modulární architekturou

CommandCore byl od základu navržen tak, aby odolával drsným a nepředvídatelným operačním podmínkám u kritických misí, aniž dojde ke snížení výkonu. Jeho osvědčená robustní konstrukce zajišťuje spolehlivost v terénu, zatímco nastavitelná a konfigurovatelná systémová architektura umožňuje hladké přizpůsobení, rozšíření a adaptaci na měnící se operační požadavky v celé řadě odvětví.

V obranném sektoru je tato modularita podpořena sofistikovanými technickými znalostmi a dovednostmi společnosti Getac, co se týče návrhu na systémové úrovni. Namísto nabídky pevné konfigurace si společnost Getac vyhrazuje maximální flexibilitu v rámci architektury CommandCore, aby mohla řešení přizpůsobit konkrétním požadavkům mise a jedinečným potřebám koncových uživatelů. Díky využití pokročilých interních výrobních kapacit nabízí Getac konfigurace na míru, které podporují komplexní požadavky operací v různých oblastech.

Otevřený ekosystém podporující hladkou integraci

CommandCore se hladce začleňuje do různých ekosystémů dronů a podporuje interoperabilitu s technologiemi třetích stran i dlouhodobý společný vývoj systémů. Řešení GCS od společnosti Getac je k dispozici ve verzích pro Android i Windows. Tato stabilní a vysoce výkonná výpočetní platforma podporuje operace v reálném čase, které jsou klíčové pro plnění úkolů, a to i v náročných situacích a prostředích.

Nastavení nového standardu v řešeních pro dálkové ovládání dronů

CommandCore usnadňuje plynulý provoz dronů v extrémním terénu a/nebo v situacích pod vysokým tlakem, jaké se běžně vyskytují v odvětvích obrany, veřejné bezpečnosti a veřejných služeb:

  • Obrana: Podporuje činnosti v oblasti zpravodajství, sledování a průzkumu (ISR) z mobilních i polostacionárních velitelských stanovišť a v reálném čase poskytuje podklady pro plánování misí a strategie provádění operací na zemi, na moři i ve vzduchu. Díky svým robustním schopnostem je CommandCore jedinečně vybaven k tomu, aby splňoval komplexní požadavky armádního letectva a integrovaných systémů protivzdušné obrany, a poskytuje operátorům spolehlivé řízení a vizualizaci dat nezbytnou pro kritické taktické operace. 
  • Veřejná bezpečnost: Průzkum pomocí dronů nyní hraje nedílnou roli v operacích při reakci na katastrofy, od požárů a povodní až po nouzové pátrací a záchranné akce. CommandCore umožňuje záchranářům rychle a efektivně shromažďovat kritické informace, a to buď z blízkého mobilního velitelského vozidla, nebo přímo z místa události pomocí ručního GCS. 
  • Veřejné služby: Umožňuje odborníkům v oblasti veřejných služeb dálkově kontrolovat rozsáhlou infrastrukturu a objekty, jako jsou elektrické vedení, rozvodny, potrubí a železnice, pomocí navádění podle trasových bodů z centralizovaného operačního centra. Kromě rozsáhlého monitorování poskytuje CommandCore spolehlivé dálkové ovládání potřebné k rychlému posouzení těžko přístupných venkovských oblastí, čímž minimalizuje potřebu, aby se posádky fyzicky pohybovaly v terénu s vysokým napětím nebo v nebezpečném terénu.

Vzhledem k tomu, že se používání dronů stále více rozšiřuje v mnoha odvětvích na celém světě, výrazně roste i poptávka po komplexních řešeních pro dálkové ovládání," říká James Hwang, prezident společnosti Getac Technology Corporation. „CommandCore na tuto poptávku reaguje a poskytuje odborným pracovníkům, kteří každý den pracují v náročných podmínkách, vysoce přizpůsobitelné odolné řešení pro ovládání, na které se mohou spolehnout, že svou práci zvládne právě v těch nejdůležitějších momentech."

Chcete-li se dozvědět více o CommandCore nebo zaslat dotaz, navštivte prosím stránku www.getac.com

O společnosti Getac

Getac Technology Corporation je vedoucím světovým podnikům u odolných mobilních zařízení s podporou umělé inteligence a inteligentních videořešení, mezi něž patří notebooky, tablety, software, kamery připevňované na tělo, palubní video systémy, řešení pro správu digitálních důkazů a podniková řešení pro analýzu videozáznamů. Řešení a služby společnosti Getac jsou navrženy tak, aby pracovníkům v první linii v náročných podmínkách umožňovaly mimořádné pracovní zážitky. V současné době Getac obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích v oblastech obrany, veřejné bezpečnosti, záchranné služby, hasičů a záchranářů, veřejných služeb, automobilového průmyslu, přírodních zdrojů, výroby, dopravy a logistiky. Getac byla nedávno uznána časopisem Newsweek jako jedna z „nejdůvěryhodnějších společností světa" za rok 2024. Další informace najdete na: https://www.getac.com. Zapojte se do blogu Getac Industry nebo sledujte společnost na LinkedIn a YouTube.

Getac a logo Getac jsou ochranné známky společnosti Getac Holdings Corporation nebo jejích přidružených společností. Ostatní značky nebo ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. ©2026 Getac Technology Corporation.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2937942/Getac_UX10_GCS_Scenario_Military_251211.jpg 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2378441/Getac_Logo.jpg

Další informace získáte: Getac Technology Corporation, Christin Wang, christin.wang@getac.com

