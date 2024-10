Společnost GIGABYTE představila základní desky X870E/X870 s technologií Infinite AI Power, speciálně navržené pro procesory řady AMD Ryzen™ 9000

Základní desky X870E a X870 používají vylepšený design napájení společnosti GIGABYTE, tvořený plně digitálními VRM se špičkovými MOSFET prvky, tlumivkami, kondenzátory a PWM regulátory, který podporuje až 20 napájecích fází. Představení exkluzivní technologie AORUS AI SNATCH posouvá výkonnostní potenciál těchto základních desek na další úroveň a umožňuje za podpory umělé inteligence přetaktování jedním kliknutím a optimalizaci výkonu pamětí DDR5 až na úroveň 8600 MT/s. GIGABYTE také vylepšuje řešení pro zlepšení chlazení, jako například DDR Wind Blade, která snižují teplotu až o 10 °C, zajišťují stabilitu při vysokém zatížení a posouvají hranice výkonu, aniž by docházelo k přehřívání. Tyto inovace se vzájemně doplňují a uživateli tak zajišťují dokonalé herní zážitky a špičkové možnosti multitaskingu.

Populární systém EZ-Latch společnosti GIGABYTE, zaměřený na inovace pro ty, kteří si počítače staví sami, se neustále vyvíjí a přináší nová vylepšení, díky nimž je stavba počítače ještě snazší, než tomu bylo doposud. Všechny modely řady AORUS nyní obsahují kompletní sadu těchto inovací, od systémů M.2 EZ-Latch Click, M.2 EZ-Latch Plus až po PCIe EZ-Latch Plus, které zjednodušují proces sestavování počítače a zajišťují rychlou a bezproblémovou instalaci jednotlivých komponent. Celá řada navíc disponuje také duálním připojením USB4 typu C s šířkou pásma až 40 Gb/s, technologií Wi-Fi 7 pro bleskurychlé bezdrátové připojení, a systémem WIFI EZ-Plug pro snadnou instalaci. Tyto prvky společně tvoří vysokorychlostní řešení konektivity připravené na budoucnost.

Základní desky GIGABYTE X870E a X870, včetně řad MASTER, PRO, ELITE, GAMING a EAGLE, jsou připraveny uspokojit široké spektrum potřeb uživatelů. Všechny modely jsou již v prodeji. Další informace naleznete na adrese: https://bit.ly/GIGABYTE_X870_Motherboards

