Společnost GoodWe představuje ve Velké Británii řešení Warm Home All-in-One Solution a zároveň zavádí největší plán modernizace domácností v britské historii

„Plán pro teplé domy ve Velké Británii udává jasný směr: přeměnit domácnosti na aktivní energetické jednotky. To znamená, že domy už energii nejen spotřebovávají, ale také ji vyrábějí a hospodaří s ní. To je to, čemu říkáme Energy Prosumers (samospotřebitelé)," uvedl ve svém projevu Daniel Huang, zakladatel a generální ředitel společnosti GoodWe.
Fotovoltaika + skladování na vyspělém trhu s příznivými podmínkami
„Poptávka po solární energii pro domácnosti ve Velké Británii roste," řekl Markus A. W. Hoehner, zakladatel a generální ředitel skupiny EUPD. „Trh je strukturálně nastaven na rychlejší zavádění fotovoltaiky a bateriových úložišť. Tento trend je podle našeho názoru podporován přístupem poskytovatelů: téměř všichni nabízejí ve Velké Británii fotovoltaická a akumulační řešení jako standardní balíček pro domácnosti."
Vláda Spojeného království oznámila v lednu 2026 Plán pro teplé domy v hodnotě 15 miliard liber, jehož cílem je do roku 2030 modernizovat až 5 milionů domů. Přibližně 5 miliard liber je vyčleněno na plně financované modernizační balíčky pro domácnosti s nízkými příjmy, zatímco kombinace dotovaných půjček s nulovým nebo nízkým úrokem a investičních mechanismů podpoří širší zavádění fotovoltaiky, baterií a tepelných čerpadel v domácnostech.
Řešení Warm Home All-in-One od společnosti GoodWe
Společnost GoodWe se svým řešením Warm Home All-in-One Solution, které zahrnuje fotovoltaické stavební materiály (PVBM), střídače a akumulační systémy, jako jsou řada ESA, nabíječka pro elektromobily, tepelné čerpadlo a inteligentní řízení, řeší klíčové potřeby britského trhu s rezidenčními solárními systémy. Systém umožňuje 70% míru vlastní spotřeby, což výrazně snižuje účty za energii i emise.
Aby se společnost přizpůsobila různým místním podmínkám bydlení, nabízí také kompaktní mikroskladovací řešení pro sociální bydlení a domy s omezeným prostorem, které jim umožní přístup k čisté energii s minimálním úsilím.
Společnost GoodWe během akce představila svůj přístup „Jeden systém, jeden dodavatel, jedna služba". Jelikož za celým řešením stojí jedna značka, proces instalace je jednoduší a přináší méně problémů s kompatibilitou pro instalatéry. Pro majitele domů to znamená hladší chod a spolehlivější systém. Služby jsou tak jasné a standardizované.
Systém skladování energie ESA v jádru
Středobodem tohoto řešení je systém skladování energie ESA All-in-One, který kombinuje solární fotovoltaický střídač s modulárními bateriemi a inteligentním systémem správy energie. Řada ESA je navržena podle konceptu „4S System" společnosti GoodWe: tichá (silent), chytrá (smart), bezpečná (secure) a jednoduchá (simple), a je navržena tak, aby poskytovala výkon a uživatelský komfort.
Vzhledem k tomu, že hluk je hlavním problémem při integraci technologií do obytných prostor, společnost GoodWe zdůraznila, že i její třífázové modely ESA dosahují provozní hlučnosti až 30 dB* (*5~8kW|při teplotě prostředí 25 °C). Toho je dosaženo díky vlastním ventilátorům s nízkou hlučností, přizpůsobení se provozním podmínkám v reálném čase a velmi tichému režimu, který může uživatel aktivovat.
První bílá kniha o akustických vlastnostech PV + ESS v oboru
V průběhu akce vydala společnost GoodWe ve spolupráci s TÜV Rheinland bílou knihu o akustických vlastnostech fotovoltaických elektráren a EZS, která poskytuje technické poznatky o optimalizaci hluku při zavádění bytové výstavby i mimo ni. Jako první bílá kniha v oboru věnovaná snižování hluku u fotovoltaických systémů a systémů skladování energie si klade za cíl zlepšit standardy nízké hlučnosti v celém odvětví a zlepšit uživatelský komfort.
„Pro systémy skladování energie v domácnostech jsou zapotřebí jasnější průmyslové normy týkající se hluku. To by pomohlo definovat přijatelné prahové hodnoty hluku a zajistit, aby systémy byly navrženy tak, aby minimalizovaly rušení v hustě obydlených oblastech," sdělil během akce Aditya Lyer, Key Account Manager společnosti TÜV Rheinland.
Kompatibilita s předními inteligentními tarify
Na zahajovací akci v Londýně společnosti GoodWe a Kraken slavnostně podepsaly své nové partnerství. Mezi chytré funkce zařízení řady ESA patří také kompatibilita s virtuální elektrárnou (VPP) a systémem řízení spotřeby energie (EMS). Na britském trhu společnost GoodWe úspěšně dokončila kompatibilitu a integraci systému s technologickou platformou Kraken, která stojí za inteligentními tarify společnosti Octopus Energy.
Kontakt: Sia.Qian@goodwe.com