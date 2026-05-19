Společnost Haier byla již osmým rokem v řadě označena za jedinou značku s ekosystémem IoT v žebříčku Kantar BrandZ Top 100

Žebříček hodnotí nejen finanční výkonnost, ale klade také velký důraz na sílu značky a její budoucí růstový potenciál v očích spotřebitelů. Navzdory ekonomické nestabilitě vzrostla celková hodnota 100 nejcennějších světových značek v roce 2026 meziročně o 22 % na 13,1 bilionu USD. Do žebříčku se dostalo třináct čínských značek, zatímco vedoucí pozice si nadále drží globální technologičtí giganti Google, Apple, Microsoft a Amazon. Čínské značky letos vykázaly mimořádně silné výsledky, když jejich hodnota meziročně vzrostla v průměru o 32 %.
Od svého debutu v celosvětovém žebříčku v roce 2019 se společnost Haier postupně vyšplhala z 89. na 53. místo, přičemž hodnota její značky dosáhla 52,949 miliardy USD, což potvrzuje odolnost a dlouhodobou hodnotu jejího modelu ekosystémové značky.
„Společnost Haier se transformovala z výrobce domácích spotřebičů na diverzifikovaný podnik zahrnující šest průmyslových ekosystémů a dosáhla výrazného pokroku ve své strategii ekosystémové značky. Díky propojení síly dodavatelského řetězce a kulturní adaptability přináší Haier produktovou hodnotu a zároveň propojuje globální trhy prostřednictvím kulturní integrace a emocionální vazby. Představuje tak vynikající vzor pro čínské průmyslové podniky budující značky světové úrovně," poznamenal Wang Xing, generální ředitel Kantar Greater China a globální předseda Kantar BrandZ.
Růst značky poháněný šesti ekosystémy
Za rostoucí hodnotou značky Haier stojí solidní provozní výsledky. V roce 2025 dosáhla skupina Haier globálních tržeb ve výši 426,8 miliardy RMB (přibližně 59,8 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 6,3 %. Globální zisk činil 32,2 miliardy RMB (přibližně 4,5 miliardy USD), tedy o 6,7 % více než v předchozím roce, což potvrzuje trajektorii kvalitního růstu i ve složitém prostředí.
Růst hodnoty značky Haier je poháněn její strategií ekosystémové značky, která se zaměřuje na posilování klíčových podnikatelských činností, rozšiřování rozsahu a upevňování vedoucího postavení, jelikož budoucí konkurenceschopnost závisí méně na samostatných schopnostech a více na dynamice ekosystému.
Společnost Haier rozvinula svou ekosystémovou spolupráci z modelu „paralelní flotily" do podoby integrovaného „organického celku" a rozdělila tři hlavní sektory do šesti průmyslových ekosystémů:
- Ekosystém chytré domácnosti: Zaměřuje se na chytré bydlení, HVAC technologie a řešení pro seniory, přičemž „Smart Home Brain" směřuje k plně automatizované údržbě domácnosti.
- Zdravotnický ekosystém: Hodnota zdravotní značky Incaier společnosti Haier překročila 47 miliard RMB (přibližně 6,91 miliardy USD), čímž se zařadila mezi přední čínské společnosti v oblasti farmaceutického a zdravotnického sektoru.
- Automobilový ekosystém: Značky Autohome a CARtech společnosti Haier nabízejí špičková personalizovaná řešení v oblasti mobility a automobilových technologií.
- Ekosystém digitální ekonomiky: Průmyslová internetová platforma COSMOPlat AI+ a Hainayun společnosti Haier urychlují digitální transformaci napříč odvětvími.
- Ekosystém robotiky: Společnost Shanghai STEP Electric Co., Ltd. zaujímá vedoucí postavení jako globální značka v oblasti ekosystému IoT pro výtahy.
- Ekosystém nové energetiky: Řešení zahrnující zelenou energii, ukládání energie a roboty s umělou inteligencí podporují přechod k nulovým emisím uhlíku napříč odvětvími.
Koordinovaný rozvoj šesti průmyslových ekosystémů společnosti Haier nejen uvolnil silnou dynamiku růstu pro její ekosystémové značky, ale také díky neustálým inovacím scénářů zvýšil hodnotu značky. Společnosti Haier to umožnilo vybudovat jedinečnou a těžko napodobitelnou konkurenční výhodu v globálním prostředí značek.
Od globálního budování značky k posílení ekosystému
V době globálních ekonomických změn urychlují čínské značky přechod od „exportu produktů" k „exportu značek", přičemž hlavními hybateli globální konkurenceschopnosti se stává budování vlastních značek a technologické inovace.
Expanze do zahraničí není podle společnosti Haier o překonávání ostatních, ale o získání globálního uznání a respektu pro čínskou výrobu. Společnost Haier prošlapala tuto cestu už v 90. letech, když odmítla model OEM a vsadila na dlouhodobou strategii budování vlastní značky, čímž vytvořila základ pro svůj globální rozvoj a otevřela cestu dalším čínským značkám.
Dnes je společnost Haier přítomna ve více než 200 zemích a regionech a již 17 let po sobě zaujímá první místo v globálním žebříčku velkých domácích spotřebičů společnosti Euromonitor. Zaujímá první místo v osmi zemích (včetně USA a Thajska), třetí místo ve 12 zemích (včetně Japonska a Itálie) a páté místo v osmi zemích (včetně Německa a Saúdské Arábie), což potvrzuje její silný globální vliv.
Globální působnost společnosti Haier přesahuje rámec domácích spotřebičů. Společnost Hainayun uplatnila schopnosti v oblasti inteligentních měst při rozvoji globální infrastruktury v projektech, jako je Panamský most, zatímco Haier Biomedical pokračuje v realizaci klíčových zahraničních projektů, včetně britské Biobank, a drží první místo na trhu v sedmi zemích, včetně Spojeného království.
Umělá inteligence je dnes rozhodující silou a novou DNA organizací, operací a inovací. Rok 2025 znamenal pro společnost Haier „první rok aplikace umělé inteligence" s plným nasazením napříč všemi procesy. V roce 2026 si společnost Haier klade za cíl vybudovat organizaci založenou na AI. V době, kdy se „Made in China" mění na „Created in China", představuje společnost Haier vzor rozvoje, který spojuje čínské silné stránky s globální přizpůsobivostí.
