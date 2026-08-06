Společnost Haier navázala spolupráci s AO 1 Point Slam, aby přivedla amatérský tenis na pódium grandslamových turnajů

Společnost Haier, světová jednička v oblasti velkých domácích spotřebičů, dnes oznámila partnerství s AO 1 Point Slam, inovativní tenisovou iniciativou zahájenou v rámci Australian Open, která poskytuje amatérským hráčům příležitost zažít vzrušení z grandslamové soutěže.
Toto partnerství propojuje místní tenisové komunity s přední světovou tenisovou scénou a dává hráčům všech věkových kategorií a výkonnostních úrovní šanci soutěžit v místních kvalifikačních turnajích a získat tak příležitost zahrát si v Aréně Roda Lavera během úvodního týdne Australian Open.
Aby podpořily širší zapojení komunity, vyzývají Tennis Australia a Haier tenisové kluby, svazy, školy a trenéry v celé zemi k pořádání kvalifikačních turnajů. Každý hráč v hlavní soutěži během úvodního týdne Australian Open bude reprezentovat místní komunitu, přičemž klub spojený s pozdějším vítězem obdrží grant na rozvoj tenisu při podpoře jeho růstu na amatérské úrovni.
„Díky našemu dlouhodobému partnerství s Australian Open se společnosti Haier podařilo navázat kontakt s tenisovými fanoušky a komunitami na celém světě. Rozšířením naší spolupráce o program AO 1 Point Slam vytváříme nové příležitosti k interakci s širší komunitou hráčů a fanoušků a přibližujeme tak vzrušení z Australian Open tenisovým komunitám na celém světě," uvedla Wang Meiyan, náměstkyně a ředitelka pro značku skupiny Haier.
„Jsme velmi potěšeni, že můžeme rozšířit naše partnerství se společností Haier na turnaj AO 1 Point Slam," uvedl Cedric Cornelis, obchodní ředitel organizace Tennis Australia. „Závazek společnosti Haier k inovacím a kvalitě se dokonale shoduje s hodnotami našeho sportu. Tato spolupráce nejen pozvedne jednu z nejnovějších tenisových akcí, ale také podpoří tenisové komunity na amatérské úrovni po celé zemi."
Haier, která od své první spolupráce s Melbourne Tigers v roce 2004 čerpá z více než dvou desetiletí zkušeností v oblasti sportovního marketingu, rozšířila svou přítomnost v rámci sportovních akcí světové úrovně a navázala partnerství s předními fotbalovými kluby, jako jsou Paris Saint-Germain a Liverpool FC, stejně jako s významnými globálními akcemi, včetně Australian Open a Roland-Garros.
Prostřednictvím těchto partnerství navazuje Haier kontakt s rozmanitým publikem na celém světě a zároveň získává hlubší vhled do místních kultur a životního stylu spotřebitelů. Tyto zkušenosti i nadále ovlivňují přístup Haier k vývoji produktů a řešení, která splňují měnící se potřeby domácností na různých trzích.
Díky globální síti výzkumu a vývoje a lokalizovaným inovačním kapacitám vyvíjí společnost Haier řešení pro chytré domácnosti navržená s ohledem na různá domácí prostředí a životní styly. Od energeticky úsporných praček přizpůsobených evropským domácnostem až po velkokapacitní spotřebiče vyvinuté pro severoamerické spotřebitele – společnost Haier neustále přizpůsobuje své inovace tak, aby vyhovovaly rozmanitým potřebám spotřebitelů.
Společnost Haier, která je již 17 let v řadě uznávána jako světová jednička v oblasti velkých domácích spotřebičů podle objemu maloobchodního prodeje a jako přední globální podnik v oblasti inteligentních domácností, posiluje své vedoucí postavení na trhu prostřednictvím inovací, řešení zaměřených na spotřebitele a zapojení na místní úrovni. Propojením sportu, komunit a technologie se společnost snaží vytvářet trvalou hodnotu pro spotřebitele na celém světě.
Další informace o pořádání komunitních akcí, registraci a podrobnostech účasti najdete na stránkách tennis.com.au/one-point-slam.
O skupině Haier
Skupina Haier, založená v roce 1984, je předním světovým poskytovatelem řešení pro lepší životní styl a digitální transformaci, jejíž posláním je „Více tvořivosti, více možností". Společnost zřídila na celém světě 10 výzkumných a vývojových center, 35 průmyslových parků a 173 výrobních center, díky čemuž v roce 2025 dosáhla celosvětových tržeb ve výši 59,8 miliardy USD. Haier je jedinou značkou na světě v oblasti ekosystému internetu věcí, která se již 8 let v řadě umisťuje na žebříčku Kantar BrandZ Top 100 nejcennějších globálních značek. Kromě toho se Haier již 17 let v řadě umisťuje na prvním místě na žebříčku podílu na trhu globálního prodeje hlavních domácích spotřebičů podle společnosti Euromonitor International.