Společnost Haier oslavuje špičkovou kvalitu v Paříži s novou nabídkou produktů pro chytré domácnosti

  11:13
Paříž 28. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V návaznosti na své dlouhodobé odhodlání působit na evropském trhu pořádá v Paříži společnost Haier, přední světová značka v oblasti ekosystémů internetu věcí (IoT) zaměřená na prémiové zážitky pro spotřebitele, exkluzivní Setkání mistrů, na které pozvala globální partnery, zákazníky a mezinárodní média. Akce, která se koná mezi ikonickými stadiony Roland-Garros a Paris Saint-Germain, představuje významný milník na globální cestě společnosti Haier. Předkládá vizi značky pro inteligentní a personalizované bydlení a posiluje její závazek vytvářet „zážitky číslo jedna" pro spotřebitele v Evropě i mimo ni.

Setkání mistrů je více než jen prezentací produktů. Spojuje mezinárodní ekosystém společnosti Haier na dvou legendárních místech, která symbolizují ambice, dokonalost a výkon – hodnoty, které odrážejí vlastní koncepci značky založenou na neustálé inovaci. Od prémiové domácí zábavy po uchovávání potravin, péči o tkaniny, vaření, mytí nádobí a péči o podlahy – společnost Haier představuje novou generaci špičkových řešení založených na umělé inteligenci, pokročilých senzorech a špičkovém designu.

„Být jedničkou na trhu neznamená jen zaujmout vedoucí pozici; naší ambicí je neustále zlepšovat způsob, jakým lidé vnímají svůj domov," uvedl Neil Tunstall, generální ředitel společnosti Haier Europe. „Díky naší koncepci ,nulová vzdálenost od zákazníka' proměňujeme poznatky z reálného života v inteligentní technologie, které se přizpůsobují, učí se a přinášejí stále intuitivnější, personalizovanější a smysluplnější zážitky."

Francesco Di Valentin, obchodní ředitel společnosti Haier Europe, dodal: „Naše spolupráce se světem sportu odráží stejné úsilí o dokonalost, které pohání naše inovace. Akce jako Setkání mistrů nám umožňují navázat přímý kontakt se zákazníky a partnery v inspirativním prostředí a zároveň představit sílu našeho portfolia a hodnotu našeho ekosystému."

Nejnovější inovace společnosti Haier, které se přizpůsobují zvykům uživatelů a přinášejí vysoký výkon, jsou organizovány kolem tří základních pilířů hodnot, které odpovídají potřebám moderního života:

Chytrost poháněná umělou inteligencí

Nejnovější vlajkové produkty společnosti Haier využívají pokročilou umělou inteligenci, aby poskytovaly chytřejší a personalizovanější výkon. Řada chytrých televizorů Smart TV 2026 (32–115 palců) je vybavena vlastní architekturou Homey AI od společnosti Haier, která je k dispozici u technologií Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED a LED a zajišťuje pohlcující zážitek ze sledování přizpůsobený filmům, sportu i hraní her. Chladničky řady Horizon Collection s objemem až 700 litrů nabízejí inteligentní uchovávání potravin díky funkcím nutriční banka a aktivní čerstvá zóna a systému péče o potraviny s AI. Řada pračekVision 15 přináší funkce AI Vision Sense, AI Power Sense a AI Memory, které umožňují precizní péči o tkaniny přizpůsobenou zvykům uživatele.

Zážitky zaměřené na člověka

Tato řešení, navržená pro pohodlný každodenní život, kombinují intuitivní umělou inteligenci s promyšlenými funkcemi. Parní trouby řady ID, poháněné platformou Bionicook AI, analyzují a optimalizují procesy vaření pro trvale vynikající výsledky. Řada I-Pro Clean, která představuje debut společnosti Haier v oblasti péče o podlahy, zahrnuje podlahové myčky a bezdrátové a robotické vysavače. Řada 5 I-Pro Clean Z5 vyniká inovativním systémem Dvojitý válec, který účinně zachycuje nečistoty a zároveň snižuje počet průchodů, šmouhy a dobu schnutí.

Energeticky úsporná řešení

Tyto inovace, přizpůsobené evropským požadavkům na udržitelnost, optimalizují využití zdrojů, aniž dochází ke snížení výkonu. Převratná pračka MultiWash je vybavena třemi nezávislými bubny, což umožňuje současné praní různých druhů prádla s odlišnými programy, teplotami a cykly, čímž šetří čas i energii a zároveň zajišťuje péči přizpůsobenou konkrétnímu druhu oděvů. Myčky nádobí I-Pro Shine Series 7 Biovitae nastavují nový standard v oblasti hygieny díky patentované technologii viditelného světla s více vlnovými délkami, která eliminuje 99,99 % bakterií (certifikováno Eurofins). Pokročilá hydraulika, včetně ostřikovacího ramene H-Spray a funkce lesk na příbory plus, dále zvyšuje účinnost mytí a zároveň optimalizuje spotřebu vody a energie pro bezchybné výsledky.

Od vstupu na evropský trh v 90. letech 20. století společnost Haier neustále rozšiřuje svou přítomnost a v současné době působí na více než 45 trzích po celé Evropě. Setkání v Paříži představuje klíčový milník na její globální cestě, oslavuje sdílenou excelentnost a znovu potvrzuje její ambici vést evoluci inteligentních domácností po celém světě.

Další informace naleznete na stránkách https://www.haier.com/global/.

O skupině Haier

Skupina Haier, založená v roce 1984, je předním světovým poskytovatelem řešení pro lepší život a digitální transformaci, jejíž posláním je „Více tvořivosti, více možností". Haier, opírající se o pokročilé technologie, špičkový design a zážitky šité na míru, nabízí široké portfolio propojených řešení v oblasti praní, chlazení, vaření a úpravy vzduchu. Podle společnosti Euromonitor International se Haier již 17. rok v řadě umístila na prvním místě v žebříčku světových značek v oblasti velkých domácích spotřebičů.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2943914/image1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2943913/image2.jpg

KONTAKT: wangkaidi01@haier.com

 

 

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové špička a k vidění jsou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

Vybijte si stres mečem, boj je součást lidské přirozenosti, říká historický šermíř

Zakladatel brněnských fechterů Zdeněk Brýdl byl sportovním šermířem. Kvůli...

Historický šerm vrací člověka k jeho podstatě, je přesvědčen Zdeněk Brýdl, který se této sportovní disciplíně věnuje. V bezpečných podmínkách přitom nechybí ani kontakt se skutečnými zbraněmi. „Šerm...

Critical Path Institute spouští iniciativu „Jedna k milionům" s cílem přetvořit budoucnost personalizované medicíny v globálním měřítku

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

