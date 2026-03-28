Společnost Haier oslavuje špičkovou kvalitu v Paříži s novou nabídkou produktů pro chytré domácnosti

Setkání mistrů je více než jen prezentací produktů. Spojuje mezinárodní ekosystém společnosti Haier na dvou legendárních místech, která symbolizují ambice, dokonalost a výkon – hodnoty, které odrážejí vlastní koncepci značky založenou na neustálé inovaci. Od prémiové domácí zábavy po uchovávání potravin, péči o tkaniny, vaření, mytí nádobí a péči o podlahy – společnost Haier představuje novou generaci špičkových řešení založených na umělé inteligenci, pokročilých senzorech a špičkovém designu.
„Být jedničkou na trhu neznamená jen zaujmout vedoucí pozici; naší ambicí je neustále zlepšovat způsob, jakým lidé vnímají svůj domov," uvedl Neil Tunstall, generální ředitel společnosti Haier Europe. „Díky naší koncepci ,nulová vzdálenost od zákazníka' proměňujeme poznatky z reálného života v inteligentní technologie, které se přizpůsobují, učí se a přinášejí stále intuitivnější, personalizovanější a smysluplnější zážitky."
Francesco Di Valentin, obchodní ředitel společnosti Haier Europe, dodal: „Naše spolupráce se světem sportu odráží stejné úsilí o dokonalost, které pohání naše inovace. Akce jako Setkání mistrů nám umožňují navázat přímý kontakt se zákazníky a partnery v inspirativním prostředí a zároveň představit sílu našeho portfolia a hodnotu našeho ekosystému."
Nejnovější inovace společnosti Haier, které se přizpůsobují zvykům uživatelů a přinášejí vysoký výkon, jsou organizovány kolem tří základních pilířů hodnot, které odpovídají potřebám moderního života:
Chytrost poháněná umělou inteligencí
Nejnovější vlajkové produkty společnosti Haier využívají pokročilou umělou inteligenci, aby poskytovaly chytřejší a personalizovanější výkon. Řada chytrých televizorů Smart TV 2026 (32–115 palců) je vybavena vlastní architekturou Homey AI od společnosti Haier, která je k dispozici u technologií Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED a LED a zajišťuje pohlcující zážitek ze sledování přizpůsobený filmům, sportu i hraní her. Chladničky řady Horizon Collection s objemem až 700 litrů nabízejí inteligentní uchovávání potravin díky funkcím nutriční banka a aktivní čerstvá zóna a systému péče o potraviny s AI. Řada pračekVision 15 přináší funkce AI Vision Sense, AI Power Sense a AI Memory, které umožňují precizní péči o tkaniny přizpůsobenou zvykům uživatele.
Zážitky zaměřené na člověka
Tato řešení, navržená pro pohodlný každodenní život, kombinují intuitivní umělou inteligenci s promyšlenými funkcemi. Parní trouby řady ID, poháněné platformou Bionicook AI, analyzují a optimalizují procesy vaření pro trvale vynikající výsledky. Řada I-Pro Clean, která představuje debut společnosti Haier v oblasti péče o podlahy, zahrnuje podlahové myčky a bezdrátové a robotické vysavače. Řada 5 I-Pro Clean Z5 vyniká inovativním systémem Dvojitý válec, který účinně zachycuje nečistoty a zároveň snižuje počet průchodů, šmouhy a dobu schnutí.
Energeticky úsporná řešení
Tyto inovace, přizpůsobené evropským požadavkům na udržitelnost, optimalizují využití zdrojů, aniž dochází ke snížení výkonu. Převratná pračka MultiWash je vybavena třemi nezávislými bubny, což umožňuje současné praní různých druhů prádla s odlišnými programy, teplotami a cykly, čímž šetří čas i energii a zároveň zajišťuje péči přizpůsobenou konkrétnímu druhu oděvů. Myčky nádobí I-Pro Shine Series 7 Biovitae nastavují nový standard v oblasti hygieny díky patentované technologii viditelného světla s více vlnovými délkami, která eliminuje 99,99 % bakterií (certifikováno Eurofins). Pokročilá hydraulika, včetně ostřikovacího ramene H-Spray a funkce lesk na příbory plus, dále zvyšuje účinnost mytí a zároveň optimalizuje spotřebu vody a energie pro bezchybné výsledky.
Od vstupu na evropský trh v 90. letech 20. století společnost Haier neustále rozšiřuje svou přítomnost a v současné době působí na více než 45 trzích po celé Evropě. Setkání v Paříži představuje klíčový milník na její globální cestě, oslavuje sdílenou excelentnost a znovu potvrzuje její ambici vést evoluci inteligentních domácností po celém světě.
Další informace naleznete na stránkách https://www.haier.com/global/.
O skupině Haier
Skupina Haier, založená v roce 1984, je předním světovým poskytovatelem řešení pro lepší život a digitální transformaci, jejíž posláním je „Více tvořivosti, více možností". Haier, opírající se o pokročilé technologie, špičkový design a zážitky šité na míru, nabízí široké portfolio propojených řešení v oblasti praní, chlazení, vaření a úpravy vzduchu. Podle společnosti Euromonitor International se Haier již 17. rok v řadě umístila na prvním místě v žebříčku světových značek v oblasti velkých domácích spotřebičů.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2943914/image1.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2943913/image2.jpg
KONTAKT: wangkaidi01@haier.com