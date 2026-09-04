Společnost Haier oznamuje globální partnerství s Ligou mistrů UEFA

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  16:01
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Berlín (Německo) 4. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Haier, světová jednička v oblasti domácích spotřebičů, dnes oznámila globální partnerství s UC3, na jehož základě se Haier stane globálním partnerem Ligy mistrů UEFA od sezóny 2027/28 až do sezóny 2030/31. Nový milník v budování značky prohlubuje globální vazby společnosti Haier se spotřebiteli.

Toto čtyřleté partnerství, trvající od 1. července 2027 do 30. června 2031, uděluje společnosti Haier výhradní celosvětová práva v kategoriích domácích spotřebičů, televizorů a komerčních displejů v rámci celé řady klubových soutěží UEFA, včetně Ligy mistrů UEFA.

Tato spolupráce představuje více než pouhé komerční sponzorství. Naznačuje také přechod společnosti Haier od globálně uznávaného výrobce domácích spotřebičů k budování hlubších vztahů se spotřebiteli na celém světě.

„Toto partnerství představuje klíčový milník v globální strategii značky Haier," uvedla Wang Meiyan, viceprezidentka a ředitelka pro značku skupiny Haier. „Liga mistrů UEFA spojuje miliony fanoušků na celém světě prostřednictvím společného úsilí o dokonalost. Cílem této spolupráce je přiblížit vášeň a ducha mistrů každodennímu životu spotřebitelů a vytvářet nové možnosti pomocí inteligentních technologií."

„S velkou radostí vítáme společnost Haier jako nového globálního partnera Ligy mistrů UEFA. Díky své mezinárodní přítomnosti, schopnosti inovovat a ambici vytvářet pro lidi stále relevantnější zážitky je Haier ideálním partnerem pro tuto soutěž. Společně se snažíme rozvíjet nové příležitosti, jak zapojit fanoušky na celém světě a přiblížit je ještě více k našim soutěžím, a zároveň oslavovat emoce, vynikající výkony a pocit sounáležitosti, díky nimž je evropský fotbal jedinečný," uvedl Guy-Laurent Epstein, výkonný ředitel společnosti UC3.

Od globálního uznání ke globálnímu propojení

Po vstupu na mezinárodní trhy v roce 1991 patřila společnost Haier mezi první čínské firmy, které usilovaly o globální růst budováním vlastních značek, namísto spoléhání se na vývoz produktů. Během uplynulých desetiletí si Haier vybudovala silnou lokální přítomnost ve více než 200 zemích a regionech a zaujímá vedoucí pozice na více než 30 trzích.

Tuto globální přítomnost podporuje síť 10 výzkumných a vývojových center, 35 průmyslových parků a 173 výrobních center na celém světě. Kombinací globálních kapacit s lokálními poznatky vyvíjí společnost Haier produkty, řešení a zážitky přizpůsobené rozmanitým potřebám spotřebitelů na různých trzích.

Tento přístup vedl k trvalému celosvětovému uznání. Haier se již 17 let v řadě umisťuje na prvním místě v žebříčku světových značek velkých domácích spotřebičů podle objemu maloobchodního prodeje a již osm let v řadě figuruje v žebříčku Kantar BrandZ 100 nejcennějších globálních značek.

Na základě těchto úspěchů bude Haier i nadále posilovat svou přítomnost na prémiových trzích a zároveň vyvíjet značky, produkty a řešení, které reagují na měnící se očekávání spotřebitelů a otevírají nové možnosti pro inteligentní bydlení.

V čele díky technologii, propojeni díky sportu

Technologie je již dlouho klíčovým motorem globálního rozvoje společnosti Haier. Vzhledem k tomu, že se umělá inteligence stále více začleňuje do produktů, propojených scénářů a ekosystémů chytrého bydlení, rozšiřuje Haier své působení od inovací jednotlivých produktů směrem k integrovanějším zážitkům v celé domácnosti.

Propojení technologického vývoje v každodenním životě s kulturním významem sportu poskytuje silnou platformu pro užší vztahy se spotřebiteli. Již více než dvě desetiletí buduje společnost Haier globální portfolio sportovních partnerství, které zahrnuje přední fotbalové kluby, včetně Paris Saint-Germain a FC Liverpool, stejně jako významné mezinárodní sportovní akce, jako jsou tenisové turnaje Australian Open a Roland Garros.

V průběhu let se sportovní marketing společnosti Haier vyvinul od budování viditelnosti značky k vytváření hlubších vazeb se spotřebiteli prostřednictvím globálních sportovních partnerství a zážitků relevantních pro místní trhy. Kromě fotbalu a zavedených mezinárodních sportovních akcí rozšířila společnost Haier své sportovní portfolio napříč trhy, a to včetně badmintonu, maratonu, kriketu a basketbalu.

Partnerství s klubovými soutěžemi UEFA, včetně Ligy mistrů UEFA, Superpoháru UEFA, finále Juniorské ligy UEFA a finále Futsalové ligy mistrů UEFA, představuje další etapu této cesty. Spojením vášně a špičkové úrovně elitního fotbalu s možnostmi inteligentního bydlení si společnost Haier klade za cíl vytvářet zážitky, které přesahují hranice stadionu a stávají se součástí každodenního života spotřebitelů.

Toto partnerství, které bylo představeno během veletrhu IFA 2026 v Berlíně, jednoho z předních světových veletrhů spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, posiluje závazek společnosti Haier budovat silnější vazby se spotřebiteli na celém světě. Společně s Ligou mistrů UEFA propojí Haier ducha mistrů s inteligentním bydlením a vytvoří tak nové zážitky pro spotřebitele a fanoušky na celém světě.

O skupině Haier

Skupina Haier, založená v roce 1984, je předním světovým poskytovatelem řešení pro lepší život a digitální transformaci, jejímž posláním je „Více tvořivosti, více možností". Společnost zřídila 10 výzkumných a vývojových center, 35 průmyslových parků a 173 výrobních center a v roce 2025 dosáhla celosvětových tržeb ve výši 59,8 miliardy USD. Společnost Haier se již 8 let v řadě umisťuje v žebříčku Kantar BrandZ Top 100 nejcennějších globálních značek. Kromě toho si Haier již 17 let v řadě drží první místo v žebříčku Euromonitor International – globální značky velkých domácích spotřebičů. Haier má 8 kótovaných společností, přičemž její dceřiná společnost Haier Smart Home je zařazena do žebříčků 500 největších společností na světě od Fortune a Nejobdivovanější společnosti světa od Fortune.

O společnosti UC3

Společnost UC3 sdružuje evropskou fotbalovou federaci UEFA a organizaci Evropské fotbalové kluby (EFC), která zastupuje více než 800 předních evropských klubů, kolem nové vize správy komerčních práv na klubové soutěže UEFA (dále jen „UCC"). Jedná se o komerční subjekt odpovědný za generování výnosů z UCC a vytváření hodnoty pro naše partnery. UC3 dohlíží na správu, prodej a poskytování všech komerčních práv (včetně mediálních, sponzorských a licenčních práv) pro elitní mužské a ženské klubové soutěže UEFA.

Zdroj: Haier Group

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