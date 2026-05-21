Společnost Haier podepsala čtyřletou sponzorskou smlouvu s fotbalovým klubem Al Ahly FC a stala se jeho druhým hlavním sponzorem

Autor:
  9:48
Sledovat Metro na Googlu
Káhira (Egypt) 21. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Haier rozšiřuje svou sportovní strategii „Zahrajte si s jedničkami" do Afriky a prostřednictvím inovací a intenzivní spolupráce s místními partnery podporuje kvalitní rozvoj v Egyptě i na celém kontinentu. 

Společnost Haier, která je podle žebříčku Euromonitor International již 17 let světovou jedničkou v oboru velkých domácích spotřebičů , podepsala čtyřletou sponzorskou smlouvu s klubem Al Ahly FC, nejznámějším a nejúspěšnějším egyptským klubem v historii afrického fotbalu s rekordními 12 tituly v Lize mistrů CAF. Na základě této dohody se společnost Haier stane druhým hlavním sponzorem klubu s významnými právy na budování značky, včetně umístění loga Haier na oficiálních dresech prvního týmu Al Ahly. Toto partnerství poprvé rozšiřuje globální sportovní strategii společnosti Haier „Zahrajte si s jedničkami" do Afriky.

Naše partnerství s Al Ahly FC jde daleko za rámec sponzorské smlouvy. Jedná se o spolupráci mezi dvěma předními institucemi, které sdílejí dědictví úspěchu, ambicí, inovací a excelence," řekl Li Dapeng, generální ředitel společnosti Haier pro region Středního východu a Afriky.Al Ahly představuje vášeň a inspiraci pro miliony fanoušků v Egyptě, Africe a na Blízkém východě a jsme hrdí na to, že se můžeme stát součástí této pozoruhodné cesty. Prostřednictvím tohoto partnerství si klademe za cíl posílit své spojení s egyptskými spotřebiteli a zároveň spojit technologii, sport a chytré bydlení pod jednou společnou vizí."

Mahmoud El Khatib, prezident fotbalového klubu Al Ahly, uvedl: „Jsme rádi, že můžeme přivítat společnost Haier jako jednoho z hlavních sponzorů klubu Al Ahly v rámci partnerství, které odráží schopnost klubu i nadále přitahovat přední světové značky. Haier je jednou z nejrespektovanějších společností v oblasti technologií a domácích spotřebičů na světě a věříme, že tato spolupráce přinese významnou hodnotu pro obě strany, zároveň podpoří ambiciózní plány klubu do budoucna a zlepší celkový zážitek pro fanoušky Al Ahly."

Toto sponzorství je v souladu s pokračující expanzí výrobních a obchodních aktivit společnosti Haier v Egyptě. Průmyslový komplex Haier Egypt v městě 10th of Ramadan je prvním průmyslovým komplexem společnosti v Africe, který se rozkládá na ploše přes 200.000 metrů čtverečních a jehož celková investice činí 185 milionů USD. První fáze, zahrnující klimatizace, televizory a pračky, dosáhla výrobní kapacity přesahující 900.000 kusů. Druhá fáze zaměřená na chladicí zařízení byla zahájena v září 2024 a její spuštění se očekává do konce roku 2026. Haier se také zapsala do historie jako první čínská společnost v Egyptě, která získala Zlatou licenci, čímž se stala srovnávacím měřítkem pro mezinárodní investory v této zemi.

Haier dosáhla v prémiovém segmentu významného pokroku díky produktům přizpůsobeným místním potřebám. Aby se vyrovnala s intenzivním egyptským horkem, vyvinula Haier kompresory pro provoz v podmínkách třídy T3, které zajišťují stabilní provoz až do teploty 53 °C, invertorové systémy přizpůsobené místní elektrické síti a modely AI ECO, které snižují spotřebu energie až o 60 %. Pod vedením společnosti Haier se egyptský trh s klimatizacemi stále více orientuje na invertorovou technologii, přičemž Haier drží podíl na trhu ve výši 35 % v segmentu invertorových klimatizací v Egyptě. V roce 2024 otevřela společnost Haier servisní centrum v Nasr City v Káhiře, které nabízí kompletní sortiment produktů a profesionální poprodejní podporu. V roce 2026 vstoupila společnost Haier do Massmartu, největšího maloobchodního řetězce v Jižní Africe, čímž dále rozšířila svou působnost v celé Africe.

Sportovní strategie společnosti Haier „Zahrajte si s jedničkami" spojuje značku s předními kluby, federacemi a mezinárodními sportovními událostmi po celém světě. Ve fotbale společnost Haier nedávno oznámila partnerství s FC Liverpool a Paris Saint-Germain a spolupracuje se španělskou LALIGA, Liga Portugal a Královskou marockou fotbalovou federací. Portfolio přesahuje rámec fotbalu a zahrnuje také tenis prostřednictvím Roland-Garros ve Francii a kriket v jižní Asii. Každé partnerství je navrženo tak, aby přiblížilo chytré inovace spotřebitelům prostřednictvím společného jazyka sportu.

V rámci doprovodného programu slavnostního podpisu smlouvy představila společnost Haier svou produktovou řadu pro egyptský trh pro rok 2026, v níž předvedla své nejnovější inovace v oblasti praček, chladicích zařízení, televizorů a komerčních klimatizačních systémů.

Další informace o společnosti Haier naleznete na stránkách https://www.haier.com/eg/.

O skupině Haier

Skupina Haier, založená v roce 1984, je předním světovým poskytovatelem řešení pro lepší život a digitální transformaci s mottem „Více tvorby, více možností". Společnost zřídila 10 výzkumných a vývojových center, 35 průmyslových parků a 173 výrobních center a v roce 2025 dosáhla celosvětového obratu 59,8 miliardy USD. Společnost Haier se již 8 let v řadě umisťuje v žebříčku 100 nejcennějších globálních značek od Kantar BrandZ Top. Kromě toho si Haier již 17 let v řadě drží první místo v žebříčku Světových značek velkých domácích spotřebičů od Euromonitoru. Haier má 8 kótovaných společností a její dceřiná společnost Haier Smart Home je zařazena mezi společnostmi uváděnými ve Fortune Global 500 a mezi Nejobdivovanějšími společnostmi od Fortune World.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2984321/image1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2984320/image2.jpg

Kontakt: wangkaidi01@haier.com

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Legendární Hydru vracejí nadšenci na koleje, kritikům vadí opomenuté detaily

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku...

Renovovaný motorový vůz Hydra z konce 60. let se v novém „polomáčeném“ laku vrací na železniční tratě v Libereckém kraji. Živoucí legendu řady 854 (původně M 296), která je schopná zvládnout i...

21. května 2026  10:52,  aktualizováno  11:26

Nouzové tlačítko a hbitá mysl. Cestující v metru zachránili ženu, spadla mezi vagony

Žena spadla mezi vagóny metra, lidé použili záchranné tlačítlo

Štěstí měla šedesátiletá žena ve stanici Smíchovské nádraží, která minulé úterý spadla na mezi vagony stojící soupravy metra. Hrozilo, že se vlak rozjede, ale díky duchaplnosti a ostatních...

21. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Tyran ze Siřemi je nebezpečný sadista, míní znalci. Obžalovaní prohlásili vinu

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Karel Novák, jenž podle obžaloby téměř tři měsíce věznil a brutálně znásilňoval ženu v domě v Siřemi na Lounsku, u Krajského soudu v Ústí nad Labem prohlásil vinu. Stejně tak i dvě ženy a další muž,...

21. května 2026  6:02,  aktualizováno  11:14

V hradu Sádek byla škola, teď mu majitel vrací lesk. Chce obnovit i vyhořelou věž

Areál hradu Sádek, který v současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí....

Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou...

21. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šumperští strážníci mění systém hlídek, zaměří se na problémové lokality

ilustrační snímek

Především na problémové lokality a riziková místa se zaměří Městská policie v Šumperku. Její vedení se rozhodlo změnit systém hlídkové činnosti kvůli reakci na...

21. května 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Agresivní vetřelci z Afriky vyděsili Prahu. Na Hamerském rybníku zabíjeli kachňata

Husici nilskou je možné zahlédnout i v Česku.

Na Hamerském rybníku v pražských husice nilské se objevili nezvaní návštěvníci. Invazivní husice nilské, původem z Afriky, tam podle svědků agresivně napadaly místní vodní ptactvo a měly zabít i...

21. května 2026  10:54

Batole sedělo v okně, zatímco matka spala. Muži pod ním hbitě roztáhli deku

Dvouletý chlapec vylezl na parapet v druhém patře a díval se ven. Dva pohotoví...

Děsivý pohled se minulý týden naskytl lidem v Plzni na Slovanech. Odpoledne tam totiž na parapetu v druhém patře seděl malý chlapec, který mohl každou chvíli spadnout. Dva muži, kteří si nebezpečné...

21. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Uherské Hradiště zrekonstruuje tréninkové hřiště v městském sportovním areálu

ilustrační snímek

Uherské Hradiště zrekonstruuje tréninkové hřiště s umělým trávníkem v městském sportovním areálu v ulici Stonky. Práce za 5,57 milionu korun, které zahrnují...

21. května 2026  9:05,  aktualizováno  9:05

V Liberci bude za měsíc při duelu s JAR na mistrovství světa ve fotbale fan zóna

ilustrační snímek

Zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou (JAR) na mistrovství světa ve fotbale budou moci lidé v Liberci za měsíc společně sledovat na náměstí u...

21. května 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

Společnosti IGEL a Zscaler představují bezpečnostní modely pro zdravotnictví určené pro decentralizované poskytování péče

21. května 2026  10:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Šumperku někdo krade dřevo z městských lesů, odhalila to interní kontrola

Těžba dřeva. Ilustrační foto.

Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů, jeho společnost Podniky města Šumperka (PMŠ) již kvůli tomu podaly trestní oznámení. Radnice o situaci informuje na svých stránkách, případ policie...

21. května 2026  10:32

Nejvyšší soud: Omezení paralelní činnosti rozhodců není nekalou soutěží

ilustrační snímek

Pokud rozhodčí soud omezí svým rozhodcům možnost působit paralelně v konkurenčních arbitrážních institucích, nelze to automaticky považovat za nekalou soutěž....

21. května 2026  8:37,  aktualizováno  8:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.