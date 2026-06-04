Společnost Haier potvrdila roli oficiálního partnera turnaje Roland Garros 2026 a přinese divákům po celém světě inovace zaměřené na péči o zákazníky

Jako jeden z nejprestižnějších tenisových turnajů na světě představuje Roland Garros jedinečnou platformu, kde se setkávají nejlepší sportovní výkony, inovace a životní styl. Díky tomuto partnerství Haier nadále posiluje svou mezinárodní přítomnost značky a zároveň ukazuje, jak propojené, na člověka zaměřené technologie zlepšují každodenní život díky promyšlené péči a úchvatným zážitkům.
Pod vedením svého globálního sloganu „Hrajte s těmi nejlepšími" si společnost Haier vybudovala komplexní portfolio mezinárodních sportovních partnerství zahrnující významné světové tenisové události, včetně Australian Open, Mutua Madrid Open, Rolex Paris Masters a Turnaj mistrů. Tato partnerství odrážejí závazek společnosti Haier k dokonalosti, přesnosti, odolnosti a neustálé inovaci.
„Roland Garros spojuje dokonalost, vášeň a inovace na skutečně globální scéně," řekl Antony Peart, ředitel pro značku a komunikaci ve společnosti Haier Europe. „Jako oficiální partner opět prohlubujeme náš dlouhodobý závazek ke sportu a přibližujeme našim spotřebitelům a partnerům propojené technologie, které kladou na první místo člověka".
„Rádi bychom poděkovali společnosti Haier, oficiálnímu partnerovi turnaje, za podporu při tomto nejnovějším ročníku Roland Garros. Od svého začátku v roce 2023 se naše partnerství, poháněné inovacemi, stává rok od roku stále významnějším. Letos si diváci na Porte d'Auteuil budou moci užít mnoho aktivit, které společnost Haier nabízí jak uvnitř stadionu, tak na Tribune Concorde, a prožít tak ještě intenzivnější zážitek z Roland Garros," prohlásil Gilles Moretton, prezident Francouzské tenisové federace.
Během celého turnaje Roland Garros 2026 bude společnost Haier udržovat plně integrovanou a dobře viditelnou přítomnost v areálu turnaje i v Paříži, kde na kurtu představí své nejnovější inovace napříč kategoriemi a ve Fan Village nabídne interaktivní zážitky pro fanoušky.
Kolekce Haier Horizon je konkrétním příkladem toho, jak se péče promítá do inovací produktů. Tato řada chladniček, která se vyznačuje pokročilými technologiemi chlazení a uchovávání potravin a sofistikovaným designem, prodlužuje čerstvost potravin a zároveň pomáhá uživatelům snižovat plýtvání a efektivněji pečovat o potraviny. K vidění budou také modely Winery 7, I-Pro Shine Biovitae, Couture Collection 11 a Forni ID Serie 6, které pokrývají oblasti skladování vína, mytí nádobí, praní prádla a prémiových kuchyňských spotřebičů.
Mimo stadion přináší Haier turnajovou atmosféru do samého srdce Paříže na náměstí Place de la Concorde, kde se nachází venkovní fanouškovská zóna FFT s názvem Tribune Concorde. Zde Haier představuje svůj speciálně upravený obytný vůz, v němž jsou k vidění živé ukázky produktů a interaktivní aktivity, které propojují její chytré spotřebiče s hodnotami sportu, inovací a péče.
Se svou působností ve více než 200 zemích a regionech dosáhla společnost Haier pozoruhodného globálního růstu díky budování nezávislé značky. Haier zaujímá první místo na osmi trzích, včetně Číny, USA, Austrálie a Thajska; je v první trojici na 12 trzích, včetně Itálie, Japonska a Nigérie, a v první pětici na 8 trzích, včetně Německa, Maroka a Saúdské Arábie.
Partnerství společnosti Haier s Roland Garros je součástí širší globální sportovní strategie, která nyní zahrnuje čtyři z nejvýznamnějších tenisových událostí na světě a propojuje sport, životní styl a inovace v oblasti chytrého bydlení přímo se spotřebiteli a fanoušky po celém světě.
Více informací o společnosti Haier najdete na stránkách https://www.haier.com/eg/.
O skupině Haier
Skupina Haier, založená v roce 1984, je předním světovým poskytovatelem řešení pro lepší život a digitální transformaci, jejíž posláním je „Více tvořivosti, více možností". Společnost zřídila 10 výzkumných a vývojových center, 35 průmyslových parků a 173 výrobních závodů a v roce 2025 dosáhla celosvětových tržeb ve výši 59,8 miliardy USD. Společnost Haier se již 8 let v řadě umisťuje v žebříčku Kantar BrandZ Top 100 nejcennějších globálních značek. Kromě toho si Haier již 17 let v řadě drží první místo v žebříčku Euromonitor Světová značka velkých domácích spotřebičů. Haier má 8 kótovaných společností a její dceřiná společnost Haier Smart Home figuruje v žebříčku Fortune Global 500 a mezi Nejobdivovanějšími společnostmi světa od Fortune.
*Zdroj: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026 Edition; podíl na jednotkách v procentech, údaje o objemu prodeje v roce 2025
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994239/0603.jpg
https://mma.prnewswire.com/media/2994238/0603_____2.jpg
Kontakt: wangkaidi01@haier.com