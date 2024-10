Společnost Haier Smart Home úspěšně dokončila akvizici společnosti Carrier Commercial Refrigeration

Tato akvizice následuje po podpisu konečných dohod dne 12. prosince 2023 a představuje významný krok kupředu v globální strategii růstu společnosti Haier. Transakce byla úspěšně uzavřena po získání všech nezbytných regulačních povolení a splnění řady obvyklých podmínek uzavření, takže byla zajištěna dobrá koordinace mezi všemi zúčastněnými stranami, jakož i hladký přechod podniku.

"Jsme nadšeni, že můžeme přivítat více než 4000 zaměstnanců společnosti Carrier Commercial Refrigeration v rodině Haier," prohlásil Li Huagang, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Haier Smart Home. "Tato transakce nejenže rozšiřuje naše portfolio produktů, ale rovněž nabízí jedinečnou příležitost vytvořit lepšího a udržitelnějšího poskytovatele různých řešení od průmyslového a maloobchodního chlazení až po chladírenské sklady. Známé značky, jako jsou Carrier Commercial Refrigeration, Profroid, Celsior a Green & Cool, spolu s jejich úžasnými týmy a klíčovými zákazníky, budou hrát klíčovou roli v našem úsilí zprostředkovávat komplexnější a inovativnější produktová řešení naší stále rozmanitější klientské základně."

"Spojení se společností Haier představuje pro naše podnikání a tým fantastickou příležitost," uvedl Marcus Eisenhuth, generální ředitel společnosti Carrier Commercial Refrigeration. "Náš tým ohromilo a dojalo silné odhodlání a nasazení společnosti Haier při zajišťování hladkého přechodu podnikání a získání všech potřebných povolení v očekávaném termínu. Během společného procesu jsme lépe pochopili jedinečnou kulturu společnosti Haier, model RenDanHeYi a způsob, jakým společnost Haier umožňuje každému jednotlivému zaměstnanci pracovat. Těšíme se na synergie, které toto partnerství bezpochyby přinese."

Tato akvizice umožňuje společnosti Haier rozšířit svoje působení z oblasti domácího chlazení na trh komerčního chlazení a zvýší tak její schopnost nabízet komplexní chladicí řešení širšímu okruhu zákazníků v průmyslovém i potravinářském sektoru, stejně jako na poli chladírenských skladů.

O společnosti Haier Smart Home Co., Ltd.

Haier je jedním z předních světových výrobců domácích spotřebičů zaměřujícím se na řešení pro inteligentní domácnost a výrobu na míru. Společnost Haier Smart Home Co., Ltd. vyvíjí, vyrábí a distribuuje celou řadu domácích spotřebičů. Patří mezi ně chladničky, mrazničky, pračky, klimatizace, ohřívače vody, kuchyňské spotřebiče, malé domácí spotřebiče i rozsáhlý sortiment inteligentních domácích spotřebičů. Společnost distribuuje své výrobky prostřednictvím předních značek pro domácnost, jako jsou Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA a Candy. Společnost Haier Smart Home Co., Ltd. spustila na čínském trhu službu Smart Home Experiential Cloud propojující domácnosti, uživatele, podniky i partnery ekosystému a usnadňuje integraci online, offline a mikroobchodů společnosti Haier, přičemž navíc podporuje interakci uživatelů za účelem ještě větší optimalizace uživatelského zážitku.

