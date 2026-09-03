Společnost HiKOKI Europe představuje novou generaci akumulátorových hřebíkovaček, které jsou navrženy pro špičkový výkon a kombinují hmotnost srovnatelnou s plynovými hřebíkovačkami s rychlostí podobnou pneumatickým modelům

- Platforma pro upevňování nové generace kombinuje konstantní hnací sílu, mobilitu na staveništi, lehkou konstrukci a rychlost spouštění srovnatelnou s pneumatickými hřebíkovačkami pro náročné profesionální aplikace, a to bez hadice, kompresoru nebo plynové bombičky.
- Platforma nové generace, navržená pro vynikající výkon, přináší nejlehčí a nejrychlejší akumulátorové hřebíkovačky na trhu, které kombinují výkon srovnatelný s pneumatickými hřebíkovačkami s volností bezdrátového provozu.
- Mezi prvními evropskými modely jsou dvě hřebíkovačky na rámy o délce 90 mm a hřebíkovačka na kovové spojky o délce 64 mm, spolu s novou řadou spojovacích prvků, jejichž plná dostupnost je plánována od listopadu 2026.
Společnost HiKOKI, člen skupiny KOKI Group, dnes představila svou novou generaci akumulátorových hřebíkovaček pro evropský trh, která přináší vysoký výkon do bezdrátového systému bez plynových bombiček, hadic či kompresorů. Tato řada, určená pro profesionální týmy, kombinuje rychlost a hnací sílu, kterou uživatelé očekávají od pneumatického upevňování, s volností a flexibilitou bezdrátového provozu v lehké konstrukci srovnatelné s plynovou hřebíkovačkou.
Odborní pracovníci po celé Evropě čelí rostoucímu tlaku, aby efektivně zvládali náročnou práci a zároveň se vyrovnávali s napjatějšími termíny, požadavky na mobilitu a neustálými přerušeními pracovních postupů. Tradiční plynové nářadí vyžaduje náplně a nákladnou průběžnou údržbu, zatímco pneumatické systémy s sebou přinášejí další nároky na přípravu, přepravu a manipulaci s hadicemi. Platforma akumulátorových hřebíkovaček nové generace od společnosti HiKOKI je navržena tak, aby tyto překážky odstranila, aniž by došlo ke snížení výkonu při upevňování, na který se odborní pracovníci spoléhají – a jedná se o nejlehčí a nejrychlejší akumulátorové hřebíkovačky na trhu.
„Dnešní profesionální stavebníci by neměli být nuceni volit mezi výkonem a mobilitou," uvedl Peter Vullinghs, prezident skupiny KOKI pro Evropu. „Naše hřebíkovačky nové generace jim nabízejí obojí, takže mohou odvádět tu nejlepší práci nákladově efektivním způsobem a zároveň splňovat stále náročnější očekávání na staveništích. Naše nová generace hřebíkovaček není pouhým vývojem – je to revoluce."
Jádrem platformy je Systém pohonu vzduchových pružin Plus od HiKOKI™, který akumuluje a uvolňuje stlačený vzduch přímo v nástroji, čímž zajišťuje rychlou odezvu, konstantní hnací sílu a výkon srovnatelný s pneumatickými nástroji, a to bez nutnosti externího kompresoru nebo hadice. Systém kombinuje optimalizovaný hnací mechanismus s pokročilou technologií akumulátorů bez pásků, což umožňuje rychlejší pracovní cykly, plynulejší provoz a konstantní výkon.
Tyto hřebíkovačky jsou konstruovány tak, aby překonávaly očekávání, a výsledek je měřitelný přímo na staveništi. Nové hřebíkovačky na rámy vystřelí až 4,5 hřebíku za sekundu a až 5,0 hřebíků za sekundu při použití bezkontaktní baterie MultiVolt, zatímco většina akumulátorových a plynových hřebíkovaček zvládne pouze dva až tři hřebíky za sekundu. Doba odezvy spouště činí 43 milisekund, což je nejrychlejší hodnota ze všech nepneumatických hřebíkovaček a téměř polovina doby odezvy nejbližšího bezdrátového konkurenta. Každá hřebíkovačka na rámy vystřelí přibližně 700 hřebíků na jedno nabití 18V baterie o kapacitě 5,0 Ah v rozsahu hřebíků o délce 50 až 90 mm.
Lehká konstrukce pro celodenní práci. S hmotností 3,9 kg včetně akumulátoru je tato hřebíkovačka pro rámové konstrukce s úhlem 30° až 34° nejlehčí akumulátorovou hřebíkovačkou 18 V ve své třídě; váží o více než jeden kilogram méně než akumulátorové nářadí o hmotnosti 5 až 5,3 kg, které dnes většina pracovních týmů používá. Tělo, komora, přední část a zásobník z hořčíku nahrazují plastovou a hliníkovou konstrukci předchozí generace, čímž snižují namáhání při celodenní práci nad hlavou a při opakovaných úkonech.
Vyměnitelné zásobníky zvyšují univerzálnost. Kompatibilní modely hřebíkovaček na pásky lze pomocí příslušných sestav zásobníků konfigurovat pro použití při stavbě rámů, připevňování kovových spojek a duplexním upevňování. To poskytuje odborným pracovníkům větší flexibilitu při různých úkolech, přičemž mohou nadále využívat stejnou bateriovou platformu.
Nižší provozní náklady eliminují nutnost průběžného nákupu plynových bombiček, což pomáhá snižovat provozní náklady. Bez spalování plynu a bez spalovací komory nedochází k usazování sazí, není třeba provádět čisticí cykly související se spalováním a nevznikají žádné výpary, které by bylo třeba řešit. Odpadá také nutnost nákupu, skladování nebo výměny hořlavých palivových náplní, což z něj činí čistší a pohodlnější řešení, zejména při práci v uzavřených prostorech.
Pravidelná údržba byla zjednodušena, aby se snížily prostoje a zlepšila se snadnost údržby. Platforma byla navržena tak, aby výměna klíčových opotřebitelných součástí byla ve srovnání s konvenčními systémy snazší, což pomáhá odborníkům udržet si produktivitu na staveništi.
„Aby bezdrátové hřebíkovačky dosáhly stejného výkonu jako pneumatické, bylo nutné vyřešit hned dva technické problémy najednou: dosáhnout stejného pneumatického hnacího výkonu a stejné rychlosti spouštění jako u pneumatických nástrojů," uvedl Bernd Fleischmann, technický ředitel skupiny KOKI. „Systém pohonu vzduchových pružin Plus kombinuje osvědčenou architekturu vzduchových pružin, která pohání naše bezdrátové hřebíkovačky od samého počátku, s novým vylepšeným zvedacím mechanismem, který zdvojnásobuje frekvenci výstřelů oproti předchozí generaci. Právě to umožňuje dosáhnout skutečného pneumatického výkonu u bezdrátových nástrojů."
EVROPSKÁ NABÍDKA VÝROBKŮ
- NR1890DCB – akumulátorová hřebíkovačka na rámy s úhlem 30° až 34°: bezkartáčový motor 18 V; délka hřebíků 50 až 90 mm; až 4,5 hřebíku za sekundu, resp. 5,0 hřebíků s akumulátorem MultiVolt bez pásku; odezva spouště 43 ms; hmotnost 3,9 kg včetně akumulátoru; pouzdro, komora a zásobník z hořčíku; vyměnitelné zásobníky na rámy, kovové spojky a duplexní zásobníky; kompatibilní s MultiVolt.
- NR1890DRB – akumulátorová hřebíkovačka na rámy 20° až 22°: bezkartáčový motor 18 V; délka hřebíků 50 až 90 mm; až 4,5 hřebíku za sekundu; odezva spouště 43 ms; hmotnost 4,0 kg včetně akumulátoru; vyměnitelné zásobníky, s prodlouženým zásobníkem dostupným jako příslušenství; kompatibilní s MultiVolt.
- NR1865DKA – akumulátorová hřebíkovačka na kovové spojky s úhlem 33° až 36°: bezkartáčový motor 18 V; délka hřebíků 38 až 64 mm; až tři hřebíky za sekundu do kovových spojek; odezva spouště 43 ms; hmotnost 3,9 kg včetně akumulátoru; úzká přední část pro přístup do stísněných prostor; kompatibilní s technologií MultiVolt.
Spolu s těmito nástroji se na trh uvádí nová řada spojovacích prvků od HiKOKI.
Nová řada akumulátorových hřebíkovaček bude k dispozici u nezávislých distributorů nářadí od listopadu 2026. Dostupnost, konfigurace, ceny a distribuce se budou lišit podle jednotlivých zemí. Kompletní místní specifikace a informace o nákupu budou k dispozici na stránkách https://hikoki-powertools.eu/.
O SPOLEČNOSTI HIKOKI
HiKOKI vyvíjí vysoce výkonné elektrické nářadí pro profesionální uživatele, přičemž se řídí principy japonské techniky a závazkem k neustálému zlepšování. Společnost HiKOKI, jejíž kořeny sahají do roku 1948, navrhuje nářadí s cílem zlepšit výkon, vyváženost, ovladatelnost, životnost a kontrolu nad nástrojem, čímž pomáhá odborným pracovníkům posouvat jejich práci a dovednosti vpřed. HiKOKI je značkou skupiny KOKI.
O SKUPINĚ KOKI
Společnost Koki Holdings Co., Ltd. (skupina KOKI) je vedoucím světovým podnikem v oblasti elektrického nářadí a příslušenství se sídlem v Tokiu v Japonsku. S více než stoletou tradicí navrhujeme a vyrábíme komplexní sortiment nářadí pro zpracování kovů, dřeva, stavebnictví a specializované aplikace. Naše portfolio osvědčených značek – Metabo, HiKOKI, Metabo HPT, CARAT a Sankyo Diamond Tools – je dostupné ve více než 126 zemích a přináší prověřená, spolehlivá a bezpečná řešení, která splňují i ty nejnáročnější požadavky dnešních pracovišť. Ve skupině KOKI Group se zavazujeme podporovat odborné pracovníky a zvyšovat produktivitu prostřednictvím inovací zaměřených na výkon.
KONTAKT: Karin Lang, Karin.lang@koki-group.com