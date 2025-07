Společnost Hilco Industrial si zajistila strategickou smlouvu s japonskou společností JFE Steel Corporation na prodej hlavních výrobních linek v závodech EAST JAPAN (Keihin), Ohgishima a Mizue-Kawasaki

Toto strategické partnerství usnadní prodej klíčových výrobních linek v rámci restrukturalizace provozu závodu. Mezi aktiva, která budou poskytnuta k prodeji, patří válcovna na výrobu širokých horkých pásů, linka na zinkování svitků č. 2 a 3 (obě s válcovnou typu skin-pass), linka na přípravu svitků a linka na moření a tandemová válcovna za studena.

Společné odborné znalosti společností Hilco Industrial a SEALS Co., Ltd. zaručují, že tato významná aktiva budou efektivně uvedena na trh, a nabízejí tak výrobcům oceli po celém světě jedinečnou příležitost získat vysoce výkonná velkokapacitní průmyslová zařízení jako dva vedoucí hráči v oboru s hlubokými znalostmi světového trhu s ocelí.

Otevírání příležitostí pro výrobce oceli na celém světě

S reorganizací společnosti JFE EAST-JAPAN Works (Keihin) se otevírá příležitost pro globální hráče ocelářského průmyslu investovat do zařízení, které může posílit jejich výrobní kapacity. Tyto výrobní linky se osvědčily při podpoře rozsáhlých provozů a nyní představují vynikající příležitost pro firmy, které chtějí rozvíjet nebo rozšiřovat svou výrobní infrastrukturu.

"Jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat se společnostmi SEALS Co, Ltd. a JFE Steel Corporation na uvedení těchto kritických výrobních prostředků k výrobě oceli na trh. Tento prodej představuje jedinečnou příležitost pro výrobce oceli získat vysoce hodnotné zařízení," řekl Michael Bouland, výkonný viceprezident společnosti Hilco Industrial.

Pan Murajama, ředitel společnosti SEALS Co., Ltd, dodal: "Naše partnerství se společností Hilco Industrial je důležitým krokem při podpoře rozvíjejících se potřeb světového ocelářského sektoru. Těšíme se na to, že tímto soukromým prodejem aktiv dosáhneme výjimečné hodnoty."

Aktiva k prodeji:

• Linka kontinuálního zinkování č. 2 a 3 – je vybavena vysokokapacitními pecemi, stíracími systémy se vzduchovými noži a válcovnami typu skin pass. Je navržena pro vysoce kvalitní zinkovací procesy, které zajišťují vynikající odolnost ocelových výrobků proti korozi.

• Linka na přípravu svitků – je nezbytná k přípravě ocelových svitků, včetně střihacích, svařovacích, rovnacích a ořezávacích prvků, čímž zajišťuje nejvyšší standardy pro následné výrobní procesy.

• Válcovna pásů za tepla – výkonný systém o šířce 2300 mm pro válcování oceli za tepla, který je schopen přesně vyrábět širokou škálu ocelových výrobků.

• Mořicí linka a tandemová válcovna za studena – nejmodernější mořicí linka spojená s pětistojanovou válcovnou za studena pro výrobu vysoce kvalitní oceli.

Tato smlouva podtrhuje vedoucí postavení společnosti Hilco Industrial v oblasti prodeje průmyslových aktiv a dále upevňuje její roli důvěryhodného partnera na světovém trhu s ocelí.

Výzva k iniciativě:

Vyzýváme odborníky z ocelářského průmyslu, vedoucí pracovníky závodů a investiční firmy, aby prozkoumali tyto příležitosti a využili možnosti získat tato fantastická aktiva.

Další informace o prodeji a dostupnosti aktiv získáte na adrese

O společnosti Hilco Industrial

Společnost Hilco Industrial je vedoucím celosvětovým podnikem v oblasti akvizic a prodeje průmyslových aktiv. Nabízí jedinečné odborné znalosti v oblasti efektivního převodu vysoce kvalitních zařízení v široké škále průmyslových odvětví. Jako provozní společnost skupiny Hilco Global využívá Hilco Industrial svou rozsáhlou síť a zdroje k poskytování hodnoty klientům a partnerům po celém světě.

O společnosti Hilco Global

Hilco Global je diverzifikovaná společnost poskytující finanční služby a přední světová autorita v oblasti maximalizace hodnoty podnikových aktiv. Prostřednictvím svých provozních společností poskytuje Hilco Global širokou škálu služeb včetně oceňování aktiv, poradenství, zpeněžení a kapitálových řešení.

