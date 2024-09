Společnost Hillstone Networks zařazena již druhým rokem do zprávy platformy Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer pro oblast detekce hrozeb a odezvy sítí

Santa Clara (Kalifornie) 11. září 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hillstone Networks, přední poskytovatel řešení pro kybernetickou bezpečnost, byla zařazena do zprávy Voice of the Customer for Network Detection and Response (Hlas zákazníka pro oblast detekce hrozeb a odezvy sítí) za rok 2024 jako Strong Performer (Silný hráč na trhu). V situaci, kdy se kybernetická bezpečnost stala pro podniky zásadní prioritou, zaujala společnost Hillstone Networks se svým řešením Breach Detection System (BDS), které si vysloužilo uznání odborníků i uživatelů, pozici předního inovátora. V nedávno zveřejněné zprávě Voice of the Customer for Network Detection and Response získala od zákazníků hodnocení 5,0 hvězdiček na základě 39 recenzí zaslaných do června 2024. Do průzkumu Voice of the Customer se tímto zařadila již druhým rokem po sobě.