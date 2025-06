Společnost Hisense během mistrovství světa klubů FIFA 2025™ předvádí stěžejní produkty s displeji, které přinášejí radostné okamžiky do každé domácnosti

Představte si, že sledujete zápas na stopalcovém televizoru ULED MiniLED řady U7, kde každý kop, zákrok a oslava ožívají s úchvatnou jasností. Technologie Mini-LED PRO televizoru U7, který je určen pro fanoušky, kteří se chtějí cítit jako na stadionu, přináší vynikající kontrast a jas. Quantum Dot Color a Pantone Validated Color vytvářejí realistický obraz s neuvěřitelnou bohatostí a hloubkou. Díky 165Hz režimu Game Mode Ultra, 2.1.2 Multi-Channel Surround a Dolby Atmos to není jen televizor – je to vaše místo v první řadě u každého vzrušujícího okamžiku, ať už sledujete přímý přenos, nebo se vrháte do akce. U7 zachytí každou emoci s filmovou přesností – od řevu davu až po ticho před penaltou – ideální pro sdílení okamžiků s rodinou a přáteli.

Těm, kdo hledají filmové měřítko a energii stadionu, přináší laserové kino PX3-PRO TriChroma od Hisense úchvatný zážitek během dne zápasu. Ať už hostíte přátele, aby shlédli střetnutí nejlepších světových klubů, nebo si vychutnáváte pozápasový film, PX3-PRO vše oživí na obrovském stopadesátipalcovém obrazu s jasem 3000 ANSI lumenů a barevným prostorem 110 % BT.2020. Laserová technologie TriChroma zajišťuje, že každý gól, opakovaný záběr a výraz jsou vykresleny s ostrými detaily a živými barvami. Díky technologii Dolby Vision, obrazu s certifikací IMAX Enhanced a pohlcujícímu vestavěnému zvuku Harman Kardon promění PX3-PRO jakýkoli prostor v dokonalý cíl herního dne.

Laserový miniprojektor Hisense C2 Ultra promění jakýkoli povrch a jakýkoli prostor v kinematografickou obrazovku s úhlopříčkou až 300 palců a dá vám volnost vytvořit si vlastní okamžiky na velkém plátně. Uspořádejte venkovní zápasovou projekci, upravte ložnici na útulné kino nebo si jej vezměte na nezapomenutelné noci na cestách. Díky rozlišení 4K, optickému zoomu, jasu 3000 ANSI lumenů a precizní přesnosti barev se C2 Ultra přizpůsobí vašemu životu – ať už vás zavede kamkoli.

Jako první oficiální partner mistrovství světa klubů FIFA 2025™ pokračuje společnost Hisense ve zkvalitňování každodenních zážitků prostřednictvím špičkových inovací v oblasti displejů. Ať už sledujete soupeření nejlepších světových klubů, hrajete hry s přáteli nebo si užíváte film s blízkými, Hisense umožňuje uživatelům vychutnat si okamžiky, na kterých záleží – větší, jasnější, radostnější.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, který působí ve více než 160 zemích a specializuje se na poskytování vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia se Hisense řadí na druhé místo na světě v celkovém objemu dodávek televizorů (2022-2024) a na první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023-první čtvrtletí 2025). Jako první oficiální partner mistrovství světa klubů FIFA 2025™ se společnost Hisense zavázala ke globálnímu sportovnímu partnerství jako způsobu navázání kontaktu s diváky po celém světě.

