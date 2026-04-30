Společnost Hisense pozvedá módu a kulturu ikonickou kampaní u příležitosti uvedení filmu „Ďábel nosí Pradu 2" do kin 1. května

Hisense, přední značka v oblasti televizních displejů, přepisuje hranice mezi inovací a estetikou prostřednictvím významné spolupráce s filmem „Ďábel nosí Pradu 2" od 20th Century Studios, který bude mít premiéru v kinech 1. května. Tato kampaň přináší průkopnickou technologii RGB MiniLED displejů Hisense do samého srdce světa módy a kultury a představuje nový krok v rozšiřování role pokročilých displejů.
Tato strategická spolupráce ožila na světové premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2, kde byly televizory Hisense RGB integrovány do vysoce profilovaného globálního prostředí červeného koberce, které se vyznačuje vizuálním vyprávěním a globální kulturní pozorností. Tato premiérová aktivace demonstruje, jak se technologie displejů nové generace stává nezbytnou v prostorech, kde je vizuální vyjádření, móda a filmový design na prvním místě.
Jádrem této kampaně je nejnovější generace technologie RGB MiniLED od společnosti Hisense, která nejen zvyšuje přesnost barev, jas a hloubku kontrastu, ale také umožňuje, aby displeje splňovaly požadavky vizuálně sofistikovanějších prostorů s důrazem na design.
Vzhledem k tomu, že se obrazovky stávají součástí širších estetických zážitků, společnost Hisense prezentuje své televizory jako něco víc než jen zábavní zařízení – proměňuje je v designové prvky současné kultury. Obrazovky televizorů Hisense se objevují v novém filmu, v ikonických kancelářích Runway, což posiluje přítomnost značky v jednom z nejznámějších prostorů v oblasti módy a kinematografie. Přesun do módních a kulturních kontextů odráží širší posun v tom, jak je technologie displejů vnímána a aplikována.
Současně s tím společnost Hisense pokračuje v urychleném zavádění své nejnovější produktové řady, včetně nové série UR9, která je navržena tak, aby přinesla obrazový výkon na úrovni vlajkových modelů širšímu publiku. Rozšířením technologie RGB MiniLED do oblasti módy a kultury společnost Hisense nově definuje roli televize – propojuje technologii, design a moderní životní styl novými a nečekanými způsoby.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako tvůrce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale 2026TM se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.
O filmu Ďábel nosí Pradu 2
Dvacet let poté, co ztvárnili své ikonické role Mirandy, Andy, Emily a Nigela, se Meryl Streepová, Anne Hathawayová, Emily Bluntová a Stanley Tucci vrací do módních ulic New Yorku a elegantních kanceláří časopisu Runway ve filmu „Ďábel nosí Pradu 2" od 20th Century Studios, který je netrpělivě očekávaným pokračováním fenoménu z roku 2006, jenž velice ovlivnil celou generaci. Režisérem filmu je David Frankel, scénář napsala Aline Brosh McKennová, producentkou je Wendy Finermanová a výkonnými producenty jsou Michael Bederman, Karen Rosenfeltová a Aline Brosh McKennová.
