Společnost Hisense představila na veletrhu CES 2025 vizi budoucnosti s umělou inteligencí

Vedoucí postavení na globálním televizním trhu

Na základě více než 55 let inovací společnost Hisense pokračuje v prezentování nových možností v různých odvětvích, od domácí zábavy až po inteligentní bydlení. Posiluje tak svůj závazek vybudovat přední technologickou společnost a zároveň poskytovat reálná řešení, která zlepšují každodenní život.

Rok 2024 byl pro společnost Hisense přelomový a upevnil její vedoucí postavení na globálním trhu s televizory. Ve třetím čtvrtletí dosáhla společnost ohromujícího podílu 63,4 % na celosvětovém objemu dodávek televizorů v kategorii 100 palců a více. To odráží její dominanci na trhu s velkými displeji. Společnost Hisense také sklízí plody své strategie prvotřídních televizorů, když se ve třetím čtvrtletí umístila na druhém místě s podílem 24 % na celosvětovém trhu s televizory vyšší třídy. Kromě toho si výrobky Hisense zajistily vedoucí postavení na několika zahraničních trzích a dostaly se do první trojice. Za tímto úspěchem stojí strategické investice do špičkových technologií.

Vize budoucnosti s umělou inteligencí

Umělá inteligence je jádrem strategie společnosti Hisense, jejímž cílem je zvýšit intuitivnost a působivost technologií. Vlastní technologie Hi-View AI Engine zajišťuje optimalizaci kvality obrazu a zvuku v reálném čase. Tato pokročilá funkce umožňuje uživatelům komunikovat se svými televizory novými způsoby, od personalizovaného nastavení obsahu až po bezproblémové dotazy a vyhledávání zábavy.

Toto zaměření na inteligentní design pohání inovace napříč celou domácností, od displejů až po spotřebiče, a zajišťuje tak výjimečné zážitky spotřebitelů. Od spotřebičů, které navrhují recepty, až po klimatizace, které se integrují do ekosystémů inteligentní domácnosti, společnost vytváří chytřejší a efektivnější prostředí pro spotřebitele po celém světě.

Revoluční technologie zobrazení

Společnost Hisense pokračuje v inovaci, přizpůsobování a dodávání produktů, které překonávají očekávání zákazníků, a nově stanovuje, co zákazníci očekávají od budoucnosti displejů. Tato nová technologie displeje s lokálním stmíváním RGB využívá nezávislé červené, zelené a modré LED čipy pro bezkonkurenční jas, kontrast a přesnost barev, čímž dosahuje až 97 % barevného prostoru BT.2020.

Doplňuje ji nový stotřicetišestipalcový displej MicroLED, který poskytuje samočinnou přesnost na úrovni pixelů a kombinuje jas až 10.000 nitů s živým a realistickým obrazem. Tato inovace nejenže překonává stávající standardy, ale také vytváří předpoklady pro další desetiletí pokroku v oblasti displejů.

Budování důvěry prostřednictvím partnerství

Partnerství zůstává ústředním bodem globální strategie růstu společnosti Hisense. Ta pokračuje ve svém celosvětovém závazku přiblížit lidem sportovní okamžiky, které mají rádi, prostřednictvím svého dlouholetého partnerství s FIFA a nejnovějšího sponzorství mistrovství světa klubů FIFA 2025™.

Ve spolupráci s FIFA společnost Hisense také oznámila první globální kampaň značky pro tento vzrušující turnaj s tématem „Ovládněte tento okamžik". Inspiruje každého, aby si plně užíval života tím, že převezme kontrolu nad okamžikem a sebevědomě a rozhodně si vychutná prožitek, ať už jde o výzvu, výkon nebo jakýkoli významný okamžik na životní cestě. Společnost Hisense se věnuje vytváření smysluplnějších a příjemnějších okamžiků pro fanoušky z celého světa a upevňuje postavení Hisense jako vedoucí podnik v poskytování technologické dokonalosti. Společnost Hisense bude první značkou, která 7. ledna 2025 na stánku CES 2025 představí trofej FIFA Club World Cup 2025™.

Společnost Hisense plní svůj slib inovací, které zlepšují život, od úžasného realismu svých zobrazovacích technologií až po spotřebiče poháněné umělou inteligencí a energetická řešení.

Prohlédněte si nejnovější inovace společnosti Hisense na veletrhu CES 2025, který se koná od 7. do 10. ledna v LVCC, Central Hall-Booth 16625. Další informace naleznete na globálních webových stránkách společnosti Hisense.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světová značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Podle společnosti Omdia se Hisense umístila na druhém místě v celosvětovém žebříčku celkových dodávek televizorů a na prvním místě v kategorii televizorů s úhlopříčkou 100'' a více. Společnost rychle expanduje a působí ve více než 160 zemích. Specializuje se na multimediální zboží, domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592122/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592121/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592123/image_3.jpg

KONTAKT: patrick.chen@bluecurrentgroup.com