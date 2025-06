Společnost Hisense představuje M2 Pro, svůj nejmenší, nejlehčí a nejpřenosnější 4K laserový miniprojektor v historii

Autor:

11:13

Čching-tao (Čína) 5. června 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Hisense, přední světová značka spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, představuje nejnovější přírůstek do své řady laserových televizorů. Je to laserový miniprojektor M2 Pro. Tento výkonný přístroj posouvá hranice kompaktní projekce a přináší pohlcující filmový zážitek v rozlišení 4K kdekoli, a to díky inovativním technologiím, které dosud nebyly v takto přenosném provedení k vidění.