Společnost Hisense představuje novou řadu projektorů C3 pro působivou domácí zábavu

Ať už jde o filmové večery, živé sportovní přenosy nebo hraní her s přáteli, řada C3 je navržena pro okamžiky, které si lidé chtějí užít ve velkém stylu. Díky projekční úhlopříčce až 300 palců, vysokému jasu a pohlcujícímu zvuku promění obývací pokoje, ložnice a další prostory ve flexibilní zábavní centra, která uživatelům poskytnou větší volnost při vychutnávání zážitků z velkoplošné obrazovky v pohodlí domova.
Model C3 Ultra nabízí jas 4000 ANSI lumenů a kontrastní poměr 5000:1 díky objektivu IRIS, čímž kombinuje živý obraz s výkonem optimalizovaným pro hraní her. Jeho zvukový systém vyladěný společností Devialet, vybavený speciálně vyvinutým hardwarem a vestavěným subwooferem, poskytuje hluboké basy a pohlcující prostorový zvuk pro ještě poutavější zážitek ze zábavy.
Pro uživatele, kteří hledají vyšší vizuální výkon a lepší odezvu, nabízí model C3 Ultra Max jas 5000 ANSI lumenů, kontrastní poměr 5000:1 s objektivem IRIS a extrémně nízkou latenci 1 ms, což umožňuje dynamický zážitek při sledování filmů, sportovních přenosů i hraní her. Díky vylepšenému zvuku od Devialetu doplňuje tento model zážitek o bohatý, pohlcující zvuk, který odpovídá jeho vysoce výkonnému obrazu.
Model C3 Pro přináší zážitek z řady C3 širšímu okruhu uživatelů díky svítivosti 3000 ANSI lumenů, kontrastnímu poměru 5000:1 s objektivem IRIS a zvuku vyladěnému technologií Devialet s vestavěným subwooferem, čímž nabízí přesvědčivou rovnováhu mezi výkonem a cenou.
Modely C3 Ultra, C3 Ultra Max a C3 Pro společně dále obohacují řadu C3 a nabízejí spotřebitelům širší škálu možností, které vyhovují různým zábavním potřebám a prostorům. Na začátku tohoto roku prošel model C3 ověřením posouzení životního cyklu (LCA) a uhlíkové stopy produktu (PCF) společností SGS, což podporuje transparentní hodnocení dopadu na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu produktu a odráží závazek Hisense k transparentnímu posuzování dopadu na životní prostředí na úrovni jednotlivých produktů.
Díky řadě C3 společnost Hisense i nadále přináší do každodenních prostorů ještě působivější zábavu a usnadňuje lidem proměnit běžné domácí okamžiky v zážitky, o které stojí za to se podělit.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 180 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů o úhlopříčce 100 palců a více (2023–1. pololetí 2026). Jako původce technologie RGB MiniLED Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak navázat kontakt s diváky po celém světě.
KONTAKT: PR oddělení společnosti Hisense: press.global@hisense.com; RuderFinn Thunder (agentura pro společnost Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com
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