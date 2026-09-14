Společnost Hisense představuje RoamView, obrazovku, která se přizpůsobuje vašemu životnímu stylu

Možná chcete v kuchyni sledovat recept, v obývacím pokoji si zacvičit nebo si v posteli užít film – tradiční televize však zůstává na jednom místě, zatímco tablet může být pro skutečně pohlcující zážitek příliš malý. RoamView je navržen tak, aby tuto mezeru překlenul a poskytl uživatelům obrazovku, která se pohybuje stejně volně jako oni sami.
RoamView přináší do každodenního sledování obsahu novou úroveň flexibility a přenosnosti. Uživatelé jej mohou jednoduše přenášet z místnosti do místnosti a poté obrazovku otáčet, naklánět ji nebo zvedat, aby našli ideální úhel pohledu. Díky vestavěné baterii s dlouhou výdrží umožňuje RoamView uživatelům vychutnávat si svůj oblíbený obsah, aniž by byli vázáni na elektrickou zásuvku – ať už při odpočinku, práci, tvoření nebo komunikaci.
A protože moderní život není jen o sledování, RoamView se přizpůsobí všemu, co daný okamžik vyžaduje. Zaznamenávejte nápady na Whiteboardu, prozkoumávejte kreativní projekty s digitálním skicákem, navoďte atmosféru pomocí Art Gallery nebo proměňte jakoukoli místnost v karaoke pódium s KaraFun. Až přijde čas na odpočinek, 4K streamování oživí zábavu díky obrazu, který vás vtáhne do děje. Díky výkonné procesorové platformě s 8 GB paměti a 128 GB úložného prostoru zajišťuje RoamView plynulý multitasking a zároveň poskytuje uživatelům dostatek prostoru pro uložení oblíbených filmů, pořadů, fotografií a dalšího obsahu, který mají vždy po ruce.
Společně s modelem CanvasTV, který proměňuje digitální umění v součást domova, a modelem DécoTV, který spojuje elegantní design s prvotřídním zážitkem ze sledování, RoamView dále rozšiřuje řadu Hisense Lifestyle Series – nabízí displeje, které se krásně přizpůsobují domácnostem a životnímu stylu uživatelů.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 180 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–1. pololetí 2026). Jako průkopník technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense věnuje globálním sportovním partnerstvím, která jí umožňují navazovat kontakt s diváky po celém světě.
KONTAKT: PR oddělení společnosti Hisense, press.global@hisense.com; RuderFinn Thunder (agentura společnosti Hisense), HisenseGlobal@rfcomms.com