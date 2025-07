Společnost Hisense vytváří chytřejší domácnost, aby pomohla fanouškům Lvychutnat si okamžik" během mistrovství světa klubů FIFA 2025™

Od předzápasové přípravy až po pozápasovou relaxaci – chytré spotřebiče Hisense vylepšují každý bod každodenního života. Klimatizace Hisense řady Uni poskytuje čistý a vyvážený vzduch pomocí systému značky TMS Comfort Control a sterilizační technologie HI-NANO. Snadno se ovládá aplikací nebo hlasovým pomocníkem a zajišťuje tiché a osvěžující prostředí, takže se fanoušci mohou probouzet s čistou hlavou a plní energie na velký zápas dne.

Chladnička PureFlat Smart Series je v kuchyni skutečným středobodem moderní domácnosti. Její jednadvacetipalcová chytrá obrazovka nabízí návrhy receptů, ukazatele zpráv a sledování zásob potravin. Nezávislé chladicí zóny a antibakteriální ochrana zajišťují, že potraviny zůstanou čerstvé a bezpečné, zatímco aplikace ConnectLife APP umožňuje dálkové ovládání nastavení a upozornění – uživatelé tak mají klid a nerušený požitek.

Vytíženým domácnostem, které musí zvládat práci, fitness a rodinu, nabízejí pračky Hisense řady 5i bezkonkurenční flexibilitu. Díky rychlým cyklům, jako je třicetiminutové praní pro 5 kg prádla a devětadvacetiminutové sušení pro 1 kg prádla, se přizpůsobí dynamickému dennímu rozvrhu bez snížení výkonu. Její systém hloubkového praní iJet™ zvyšuje účinnost praní o 38 %, zatímco displej iPlay™ s úhlopříčkou 3,55 palce zajišťuje intuitivní ovládání. Prostorově úsporný design iFit™ a buben s maximální kapacitou usnadňují vkládání a zvyšují ergonomii.

Tato chytrá domácí řešení společně odrážejí vizi společnosti Hisense v oblasti inovací zaměřených na člověka: zjednodušují každodenní úkoly a vytvářejí větší prostor pro pohodlí, přehlednost a spojení, aby se fanoušci mohli soustředit na vzrušující hru, nikoli na domácí práce.

Zatímco se svět spojuje, aby oslavil fotbalovou vášeň, společnost Hisense se zasazuje o jiný druh vítězství – tiché triumfy každodenního života. Dokonale vychlazený pokoj. Chladnička, která si pamatuje za vás. Prádlo vyprané právě včas. To je neviditelná pomoc, která dává rodinám volnost zachovat si přítomnost, spojení a radost. Protože pro společnost Hisense neznamená technologie jen výkon – jde o to, aby lidé mohli lépe žít, cítit se volněji a skutečně si vychutnat daný okamžik, a to na hřišti i mimo něj.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, který působí ve více než 160 zemích a specializuje se na poskytování vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia je Hisense na 2. místě na světě v celkovém objemu dodávek televizorů (2022-2024) a na 1. místě na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023-první čtvrtletí 2025). Jako první oficiální partner mistrovství světa klubů FIFA 2025™ se společnost Hisense zavázala ke globálnímu sportovnímu partnerství jako způsobu navázání kontaktu s diváky po celém světě.

