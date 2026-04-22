Společnost Hisense zahájila odpočítávání do mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ a představila domácí zábavu a inteligentní bydlení nové generace

Čching-tao (Čína) 22. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes zahajuje odpočítávání 50 dní do Mistrovství světa ve fotbale 2026™ spuštěním své globální kampaně. Jako trojnásobný oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale – poprvé se s FIFA spojila v roce 2018 a pokračovala v roce 2022 – Hisense opět využívá největší sportovní pódium na světě k představení nové generace vlajkových produktů navržených tak, aby vylepšily způsob, jakým fanoušci sledují, prožívají a spojují se.

Průlomové technologie RGB MiniLED pro dokonalý zážitek ze zápasu

Jádrem nabídky společnosti Hisense pro mistrovství světa je její nejnovější inovace v oblasti displejů – RGB MiniLED – v čele s vlajkovou lodí řady UR9 a prémiovou řadou UX. Řada UR9, poháněná systémem podsvícení RGB MiniLED a procesorem Hi-View AI Engine RGB, dosahuje 100 % pokrytí barevného prostoru BT.2020 s výjimečnou přesností a živostí. Díky nativní obnovovací frekvenci 180 Hz, vícekanálovému zvukovému systému 4.1.2 vyladěnému společností Devialet a panelům optimalizovaným pro daný region – antireflexní a bezodleskové pro Evropu, Austrálii a další regiony a panel Obsidian pro Ameriku – přináší do vašeho obývacího pokoje obraz a zvuk na úrovni stadionu.

Na nedávné akci, která se konala v sídle FIFA v Curychu, představila Hisense svou novou řadu televizorů 2026 RGB MiniLED a zároveň potvrdila svou roli oficiálního a výhradního dodavatele televizorů pro systém video asistenta rozhodčího (VAR) na mistrovství světa ve fotbale 2026™ v USA, Kanadě a Mexiku. Společnost Hisense modernizovala zobrazovací zařízení ve video operační místnosti (VOR Room) mistrovství světa ve fotbale na televizory Hisense RGB MiniLED, které poskytují mimořádně široký barevný rozsah a přesnou reprodukci barev, což umožňuje jasné a autentické zobrazení živých záběrů ze zápasů pro video asistenty rozhodčích.

Rozšiřování hranic prémiového zobrazení

Společnost Hisense přináší nový rozměr domácí zábavy díky své špičkové řadě laserových projektorů, v čele s modely XR10 a L9Q, které promění obývací pokoje v soukromé stadiony s pohlcujícím zážitkem pro sledování sportovních přenosů.

Laserový projektor XR10 přináší zpracování nové generace s jasem 6 000 lumenů a kontrastem 60 000:1, stejně jako inteligentní projekční schopnost až do velikosti 300 palců, což zvyšuje čistotu pohybu a kontrast pro každý vzrušující moment rychlé fotbalové akce. Laserová televize L9Q, která zaujala prezidenta FIFA Gianniho Infantina během jeho návštěvy stánku Hisense na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026, vytváří ohromující obrazovky v kvalitě jako v kině až do velikosti 200 palců s projekcí s ultrakrátkou projekční vzdáleností a živými barvami. Společně tento prémiový laserový ekosystém hladce promění jakýkoli domov v živou arénu připomínající stadion a přinese vzrušení a atmosféru mistrovství světa ve fotbale 2026™ přímo do obývacích pokojů diváků.

Chytřejší bydlení, plynulé propojení

Sortiment domácích spotřebičů značky Hisense přesahuje rámec zábavy a díky chytřejšímu, propojenému bydlení vylepšuje celkový zážitek ze sportovních utkání. Klimatizace U8, oceněná cenou Red Dot Award, kombinuje rafinovaný design s efektivní regulací teploty, zatímco chladnička řady PureFlat Smart, poháněná platformou ConnectLife, umožňuje plynulou interakci mezi zařízeními – podporuje plánování jídel, sdílení obsahu a komunikaci v domácnosti a zavádí koncept sociálnější a propojenější kuchyně.

Sbližování fanoušků, kdekoli

S blížícím se odpočítáváním do mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ společnost Hisense nadále propojuje špičkové technologie s globální sportovní vášní – přináší pohlcující zážitky ze sledování, propojené okamžiky a chytřejší řešení pro život, která lidi přibližují hře a navzájem je sbližují. Díky neustálým inovacím v oblasti domácí zábavy i domácích spotřebičů zůstává společnost Hisense oddaná své vizi „Inovace pro skvělejší život" – proměňuje každodenní okamžiky v mimořádné sdílené zážitky na největší světové scéně.

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, která působí ve více než 160 zemích a specializuje se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako původce technologie RGB MiniLED společnost Hisense i nadále vede inovace v oblasti RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale 2026™ se Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky na celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2960188/cover_main.jpg

KONTAKT: Hisense PR, press.global@hisense.com; RuderFinn Thunder (Agency for Hisense): HisenseGlobal@rfcomms.com

 

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Do Letňan míří hobit i upíři. Praha už v květnu přivítá britský fantasy festival

Pražská premiéra nabídne nabitý seznam hostů.

Praha se v květnu promění v centrum světové fantasy a popkultury. Festival For The Love of Fantasy poprvé dorazí do Letňan a nabídne setkání s hvězdami filmů i seriálů, autogramiády, cosplay i bohatý...

22. dubna 2026  7:30

Kvietah zazpívá v Jablonci

ilustrační snímek

Přijďte si do Jablonce nad Nisou poslechnout jedinečný koncert mladé zpěvačky Kvietah (Magdalena Fendrychová), která si rychle získává pozornost svou autentickou tvorbou.

22. dubna 2026  7:26

Setkání se studenty i návštěva výsadkářů. Prezident Pavel navštíví Pardubický kraj

Prezident Petr Pavel při návštěvě České Třebové (17.září 2025)

Prezident Petr Pavel ve středu zavítá na dvoudenní oficiální návštěvu Pardubického kraje. V doprovodu své manželky Evy Pavlové navštíví Gymnázium a grafickou školu v Přelouči, zúčastní se debaty se...

22. dubna 2026  7:02

Miliardový projekt strategické trati čeká přísnější posouzení. Kvůli vzácnému dravci

Moták pochop

Plánované bezúvraťové napojení mošnovské průmyslové zóny na hlavní železniční koridor nabírá zpoždění. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že projekt za 1,7 miliardy korun může mít negativní...

22. dubna 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Živě „Nelegální tabák: kde selhává systém?“

22. dubna 2026

„Příšerný zvuk.“ Nelegální větrník ruší lidi pískáním, firma žádá o legalizaci

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku (19. ledna 2026)

Načerno postavenou větrnou elektrárnu v Doksanech na Litoměřicku se její investor pokouší dodatečně zlegalizovat, aby se vyhnul jejímu vynucenému odstranění. Podle jednoho z úřadů nicméně firma...

22. dubna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Méně prachu i sucha. Prostějov buduje soustavu parků, výkup pozemků však pokulhává

Takto by měl vypadat prstenec zeleně na jihu Prostějova. Město si od něj...

Méně prachy, více zeleně. Prostějov buduje soustavu parků, které vytvoří bariéru mezi jeho jižní částí a okolními poli. Tvořit je mají hlavně duby doplněné keři. Jednotlivé parky mají být protiváhou...

22. dubna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

22. dubna 2026  5:30

Prezident Pavel s manželkou zahájí návštěvu Pardubického kraje

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Pardubického kraje. Prezidenta čeká jednání s hejtmanem a krajským vedením, primátorem...

22. dubna 2026,  aktualizováno 

V Liberci hořelo v bytovém domě, jeden člověk se zranil

ilustrační snímek

V liberecké čtvrti Rochlice dnes večer hořelo v bytovém domě. Jeden člověk se při požáru zranil. Deset lidí opustilo dům samo ještě před příjezdem hasičů....

21. dubna 2026  21:53,  aktualizováno  21:53

Při zásahu kvůli drogám v Šestajovicích se střílelo, přiletěl vrtulník záchranky

Zásah policie v Šestajovicích. (21. dubna 2026)

Ve středočeské obci Šestajovice zasahovala policie kvůli trestné drogové činnosti. Na akci se podíleli i jihlavští kriminalisté.

21. dubna 2026  21:52,  aktualizováno  22:30

Pirátský náměstek navrhne prázdninové uzavření částí Prahy pro automobily

Silnice na pražském Smetanově nábřeží (23. května 2023)

Náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti) navrhne radě města dopravní opatření, které by o letošních letních prázdninách zakázalo průjezd automobilů přes Malostranské náměstí na levé a...

21. dubna 2026  21:12,  aktualizováno  21:12

