Společnost Hisense zahajuje kampaň k Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ a sloganem „Inovace pro skvělejší život" přibližuje fanouškům tento svátek

Autor:
  11:35
Čching-tao (Čína) 11. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire/ - Společnost Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes zveřejnila svou nejnovější televizní reklamu oslavující nadcházející mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™. Takto zahájila novou kampaň, která zachycuje emocionální sílu fotbalu a zároveň naplňuje její vizi „Inovace pro skvělejší život".

Od amatérských hřišť až po obývací pokoje plné očekávání zachycuje televizní reklama okamžiky radosti, odolnosti a sounáležitosti – a ukazuje, jak fotbal vytváří emocionální pouta, která překračují hranice věku, kultury a geografie.

Tím, že rozšiřuje své poselství z individuálního růstu na kolektivní zážitek, se společnost Hisense profiluje nejen jako sponzor, ale jako tvůrce významných okamžiků. Jeho technologie RGB MiniLED toto poselství přivádí k životu díky funkci „Natural and Real Color", která nabízí mimořádně široký barevný gamut a přesné podání barev, takže každý okamžik působí živě a věrně, jako přímo na hřišti.

Na základě tohoto závazku k autentičnosti a přesnosti bude Hisense působit jako oficiální a exkluzivní poskytovatel televizních obrazovek pro přezkoumávání VAR na Mistrovství světa ve fotbale 2026TM. V této roli Hisense vybavila video operační místnost (VOR) Mistrovství světa ve fotbale pokročilými displeji RGB MiniLED, které umožňují video asistentům rozhodčích přezkoumávat záznamy ze zápasů s jasností, přesností a realistickými barevnými detaily.

Hisense má za sebou dlouhou historii oslavy „krásné hry" – byla globálním sponzorem několika mistrovství světa ve fotbale pořádaných FIFA™, partnerem tří mistrovství Evropy UEFA a oficiálním partnerem Klubového mistrovství světa FIFA 2025™, přičemž svou účast potvrdila i na Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™. Tato pokračující spolupráce podtrhuje, jak inovace společnosti Hisense přibližují fanoušky k dění na hřišti a zvyšují tak atraktivitu i emocionální náboj tohoto sportu na celém světě.

Prostřednictvím této televizní reklamy k Mistrovství světa ve fotbale 2026™ společnost Hisense i nadále proměňuje globální pozornost v emocionální pouto – spojuje diváky prostřednictvím fotbalu a inspiruje je k lepšímu životu.

Klikněte zde pro "Inovace pro skvělejší život": https://youtu.be/NDKXdcu01bM?si=cUlpwsu7wbYlPYn8

O společnosti Hisense

Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–2025). Jako autor technologie RGB MiniLED pokračuje Hisense v čele inovací nové generace RGB MiniLED. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak se spojit s diváky na celém světě.

 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2976265/Hisense_Kicks_Off_FIFA_World_Cup_2026_TM_Campaign.jpg 

PR Hisense: press.global@hisense.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Oprava saun v akvaparku ve Vyškově bude delší a dražší, a to kvůli střeše

ilustrační snímek

Oprava saun v akvaparku ve Vyškově bude delší, než se čekalo. Původní termín otevření byl konec dubna, nově je v plánu v polovině letních prázdnin. Oprava bude...

11. května 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Na hradě ve Zlíně-Malenovicích bude v sobotu rodinný program (H)radovánky

ilustrační snímek

Na hradě ve Zlíně-Malenovicích bude v sobotu 16. května rodinný program (H)radovánky. ČTK to dnes sdělila Silvie Lečíková, zástupkyně Muzea jihovýchodní Moravy...

11. května 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

11. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

V mělnickém areálu Na Podolí vzniknou beachvolejbalové kurty

ilustrační snímek

V mělnickém areálu Na Podolí vzniknou beachvolejbalové kurty. Stavba naváže na dřívější investice do místních sportovišť, nyní u blízké sportovní haly...

11. května 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

K muzejní noci se letos na Vysočině připojí desítky institucí, začne 15. května

ilustrační snímek

K muzejní a galerijní noci se letos na Vysočině připojí desítky organizací. Mezi prvními budou instituce v Telči, kde se akce uskuteční letos potřetí už 15....

11. května 2026  10:50,  aktualizováno  10:50

Technologie České mincovny THINCUSE™ činí zlato dostupným pro každého

11. května 2026  12:21

Savanu buvolům, druhý kemp. Dvorská zoo slaví 80 let a má velké plány

Oslavy 80 let Safari Parku Dvůr Králové (10. května 2026)

Do tří let se Africké safari Josefa Vágnera v královédvorské zoologické zahradě rozšíří o novou jižní část s výběhem pro nosorožce, zebry a buvoly. Zástupci safari parku v neděli u příležitosti oslav...

11. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

V Plzni se rýsuje zajímavý boj o senátorské křeslo, Aschenbrenner chce zase obhájit

Vítěz senátních voleb za obvod Plzeň-město Lumír Aschenbrenner z ODS se svou...

Zajímavý souboj o hlasy voličů slibují říjnové volby do Senátu v Plzni. Křeslo v horní komoře parlamentu bude obhajovat Lumír Aschenbrenner (ODS), který je senátorem od roku 2014. Zkřížit cestu k...

11. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

První plovoucí kurt v Česku zdobí česká premiéra modelu CUPRA Raval

11. května 2026  12:02

Adastra je zlatým partnerem Databricks

11. května 2026  11:54

VIDEO: Hromadně na červenou i projetí stopky. Dron ukázal aroganci řidičů

Policejní dron odhalil desítky přestupků

Řidička při projíždění opravovaného úseku silnice nerespektuje červenou na semaforu a musí pak před protijedoucími auty uhýbat do vyfrézovaného úseku. Profesionální řidič linkového autobusu zase...

11. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

VIDEO: Bobr vyrazil na ranní procházku městem. A pořádně prohnal strážníky

Bobr vyrazil na ranní procházku městem. Svitavské strážníky pořádně prohnal

Hned několik ranních oznámení o neobvyklém návštěvníkovi města řešila ve čtvrtek městská policie ve Svitavách. Ulicemi se totiž procházel bobr, který si z městského provozu příliš těžkou hlavu...

11. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.